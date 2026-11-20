Modernizace, která podle ministra obrany Roberta Kaliňáka přišla na 49 milionů eur (1,2 miliardy korun) a trvala rok a půl, souvisela s pořízením nových amerických stíhaček F-16. Smlouvu o nákupu 14 strojů F-16 Block 70/72 podepsala Bratislava v roce 2018, kdy byl Pellegrini premiérem.
Většina objednaných strojů je podle dřívějších informací už na Slovensku, prozatím na letecké základně Kuchyňa nedaleko Bratislavy. Zbývající zůstávají ve Spojených státech, kde se na nich cvičí slovenský personál. Letos v září slovenská vláda schválila nákup dalších čtyř F-16.
Podle Pellegriniho, který je z ústavy vrchním velitelem ozbrojených sil, modernizace letecké základny Sliač vytvořila předpoklady k tomu, aby se na toto letiště na středním Slovensku mohla vrátit také civilní letecká doprava.
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Slovensko znovu převzalo ochranu nad svým nebem, uvedl Pellegrini. F-16 startují
Základnu Sliač využívalo slovenské stíhací letectvo už v době, kdy armáda využívala stíhačky MiG-29 sovětské konstrukce. Po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 Bratislava tyto zastaralé stroje vyřadila z výzbroje a předala je Kyjevu. S ochranou slovenského vzdušného prostoru následně začali pomáhat spojenci včetně Česka. Slovensko pak ochranu svého nebe opět převzalo na konci letošního října.
Podle čtvrtečního oznámení slovenské armády její stíhačky F-16 ve středu uskutečnily první ostrý start v rámci systému obrany NATO. Armáda bez bližších podrobností uvedla, že stroje letěly do Polska a vykonávaly úkoly hlídkování.