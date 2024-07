KOMENTÁŘ: Pod Tatrami se dál blýská. Ani atentát polarizaci Slovenska nezmírnil

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Spory mezi slovenskou vládou a opozicí se nezmírnily ani po hrůzném atentátu na premiéra Roberta Fica a mohou za to obě strany. Ale zvlášť vláda by měla víc promyslet některé své kroky, tvrdí v komentáři pro MF DNES politolog Petr Just.