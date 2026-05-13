Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Ukrajinský portál RBK informuje o explozích a několika vlnách nepřátelských dronů nad Užhorodem. Cílem byly průmyslové oblasti, sklady a kritická infrastruktura. Kromě Užhorodu hlásí exploze i z největšího města západní Ukrajiny Lvova, Ivano-Frankivska, Rivne, Lucku nebo Černovic.
Rusko vyslalo proti Ukrajině více než 800 dronů. Zabily šest lidí, desítky zranily, oznámil prezident země Volodymyr Zelenskyj. Nálety na Zakarpatí odsoudilo Maďarsko.
Ukrajinci se od února 2022 brání ruské vojenské invazi.
Podle slovenské finanční správy jsou hraniční přechody s Ukrajinou uzavřené od zhruba 15:00 SELČ až do odvolání.
Slovensko spojuje s Ukrajinou zhruba 98 kilometrů dlouhá společná hranice, na které jsou tři silniční a dva železniční hraniční přechody. Hranice je také vnější hranicí Evropské unie a schengenského systému volného pohybu osob.
Připravujeme podrobnosti.