Slovensko začne očkovat Sputnikem. Zájemci si mohou vybrat, Matovič ho odmítl

První zásilku 200 000 dávek Sputniku V, která vystačí pro 100 000 lidí, dovezla Bratislava už na začátku března. Okolnosti nákupu ruské očkovací látky prohloubily na Slovensku vládní krizi, která vyústila v rezignaci bývalého ministra zdravotnictví Marka Krajčího i premiéra Igora Matoviče, jenž v novém kabinetu zastává funkci ministra financí.



Sputnik V je určen lidem ve věku od 18 do 60 let. Zájemci o očkování proti covidu-19 si při registraci do virtuální čekárny již nyní mohou vybrat, zda se nechají očkovat registrovanými vakcínami nebo Sputnikem V, který Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) dosud neschválila. Sputnikem V by se mělo očkovat ve vybraných městech včetně Bratislavy.

Slovenská vláda minulý týden uložila Lengvarskému, aby do 7. června umožnil očkování Sputnikem V, byť k takovému kroku ministr rozhodnutí kabinetu nepotřeboval. Lengvarský už dříve řekl, že Sputnikem V by se očkovat nenechal a ani by to nedoporučil svým známým. Vyslovil se pro používaní registrovaných očkovacích látek.

Předseda nejsilnějšího vládního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Matovič, který ještě jako premiér nákup Sputniku V obhajoval, minulý týden řekl, že se bude muset rozhodnout pro jinou než ruskou vakcínu. Zdůvodnil to tím, že často cestuje a že ne všechny země uznávají očkovací látky, jež neschválila EMA.

Alespoň první dávku některé z vakcín proti covidu-19 dostalo na Slovensku dosud přes 30 procent obyvatel. Země v současnosti používá hlavně vakcíny od firem Pfizer/BioNTech a Moderna. Očkování nových zájemců vakcínou od společnosti AstraZeneca úřady dříve pozastavily hlavně kvůli nedostatečným dodávkám této očkovací látky.