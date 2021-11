Další fiasko Igora Matoviče. Očkovací loterie Slováky k vakcínám nepřivedla

S nápadem spustit očkovací loterii přišel expremiér a současný ministr financí Igor Matovič. Původně soutěž prezentoval jako způsob, jak nalákat do vakcinačních center i ty, kteří nad očkováním proti koronaviru váhají. Později začal mluvit už jen o odměně pro očkované.

A tou také loterie zůstala. Byť byla mezi televizními diváky velmi oblíbená – pravidelně ji sledovaly statisíce Slováků – na proočkovanosti se příliš neprojevila.

Samotná RTVS, která slosování vysílala, uvádí, že počet očkovaných od spuštění loterie stoupl pouze o pět procentních bodů. „Mrzí mě, jak na tom jsme,“ zhodnotil Matovič v nedělním posledním losování.

Loterii od začátku provázely problémy a kvůli několika soutěžícím, kteří na výhru nedosáhli, se také měnila pravidla hry. Osobně se pak Matovič vydal za největší smolařkou Zuzanou z Prešova a slíbil jí, že se postará, aby svých 400 tisíc eur (10 milionů korun) dostala. Ani na to však nakonec zřejmě nedojde, uvedla Markízas tím, že Matovič stáhl svůj návrh příslušného zákona.

Bývalý předseda vlády na začátku také tvrdil, že se náklady spojené s pořádáním loterie vyplatí ve chvíli, kdy do očkovacích center přijde alespoň šest tisíc lidí navíc. „Pokud jsme společným úsilím zachránili jeden život, stálo to za to. Určitě jsme jich zachránili víc,“ říká nyní.



Připomeňme, že politik, který vůbec nejhlasitěji bojoval za pravidelné testování a co nejširší možnosti očkování, postup vakcinace v létě sám zbrzdil. Odmítl totiž ministerstvu zdravotnictví poskytnout peníze na očkovací kampaň.

Alespoň jednu dávku si za posledních dvanáct týdnů nechalo dát téměř 260 tisíc lidí. Kolik z nich se tak rozhodlo díky loterii, stát neví. Celkem to však nestačilo ani k tomu, aby se Slovensko přehouplo přes 60 procent očkovaných občanů.

Nyní má v sobě alespoň jednu dávku vakcíny 45,5 procenta lidí a Slovensko je tak třetí nejméně proočkovanou zemí v Evropské unii. Zájem o vakcíny ovšem každým týdnem klesá.

Ukázka z očkovací loterie:



Silvia Suvadova Video- včerajšia víťazka očkovacej lotérie ležala počas priameho prenosu doma zaočkovaná s covidom, ale s ľahším priebehom.

Zdroj: RTVS

Loterii se nepovedlo ani to, co mělo slovenskému zdravotnictví nejvíc ušetřit peníze a lidské síly. A sice přilákat k očkování především starší občany. Právě jim totiž nejvíc hrozí, že s těžkým průběhem covidu skončí v nemocnici. „Osobně si myslím, že by měl stát finančně motivovat hlavně starší lidi. Pravděpodobnost, že bude třicátník hospitalizován nebo zemře, je velmi nízká,“ uvedl pro Sme člen vedení resortu financí Štefan Kišš.

Podzimní vlna koronaviru na Slovensku mezitím dál sílí. V úterý tamní laboratoře zaznamenaly druhý nejvyšší počet nově potvrzených případů od začátku epidemie, celkem 5 361. Víc jich bylo jen loni 30. prosince. Zároveň v nemocnicích výrazně přibylo covidových pacientů.

Osm z deseti hospitalizovaných nemá očkování. Zhruba každý desátý covidový pacient potřebuje podporu umělé plicní ventilace. V absolutním vyjádření jde o nejvyšší počet od května. Nemocnice proto postupně odkládají neakutní operace.



Od příštího týdne se také už téměř polovina okresů ocitne v nejvyšším stupni koronavirového rizika s nejpřísnějšími restrikcemi. „Blížíme se k bodu, kdy budeme muset přijmout tvrdší opatření,“ řekl novinářům ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský a zmínil třeba kontroly dodržování opatření v nejvíce zasažených regionech.