Slovenský novinář našel ve schránce náboj. Nezastraší nás, říká šéfredaktor

„Ve čtvrtek ráno před devátou hodinou mi zavolal a se zjevnou obavou v hlase mi řekl, že našel ve schránce bytu, ve kterém s manželkou bydlí, náboj do pistole. Někdo mu ho tam hodil,“ napsal v pátek ráno šéfredaktor Aktualit.sk Peter Bárdy v komentáři.

„Velmi bych chtěl věřit, že to byl vtip nějakého dítěte. Ale po zkušenosti z doby před více než dvěma lety vím, že pokud to není vtip, může to zabíjet,“ pokračoval. Právě pro jeho médium totiž pracoval zavražděný investigativní reportér Ján Kuciak.

Ten zemřel v únoru 2018 poté, co do jeho domě ve Velké Mači vtrhl najatý vrah Miroslav Marček a zastřelil nejen Kuciaka, ale i jeho snoubenku Martinu Kušnírovou. „Mám v paměti, jak Kuciak přišel začátkem září 2017 do práce s tím, že mu do telefonu vyhrožoval mafián Marian Kočner,“ upozorňuje Bárdy.

Kočner je nyní u soudu, který rozhodne, zda si kontroverzní podnikatel novinářovu vraždu skutečně objednal. Co se týká současné výhrůžky, není jasné, od koho pochází.

Sabo do Aktualit nastoupil až po Kuciakově vraždě. „Do naší redakce se přihlásil šikovný mladý datový analytik Peter Sabo. Chtěl nám pomoct pokračovat v tom, co jsme začali. Za dva roky se z něj stal expert na daňové kauzy, úniky DPH, podvody s dotacemi, mezinárodní daňové podvody, na analytiku,“ říká Bárdy.

„Díky jeho práci dnes policie a prokuratura pracuje na velkých rybách, i blízko slovenské politiky. Povím to na rovinu – jsem skutečně rád, že Peter Sabo přišel do Aktuality.sk,“ dodává s tím, že o náboji ihned informovali ministra vnitra Romana Mikulce i policejního prezidenta Milana Lučanského.

Policie se nyní případem zabývá a Sabo byl u výslechu. „Spolu s ní jsme udělali vícero kroků, abychom ho ochránili,“ píše Bárdy.

Ministr Mikulec podle Denníku N uvedl, že se z informace o náboji v poště novináře zhrozil. „Udělám vše, co bude v mých silách, aby oběť, kterou přinesl Ján Kuciak, nevyšla nazmar a hlavně aby se už nikdy neopakovala taková tragédie,“ řekl.

Dodal, že je absolutně neakceptovatelné, aby se „ještě v dnešní době vykonávaly takovéto primitivní zastrašovací praktiky“. „Policejní složky už na tomto případu intenzivně pracují, budu se o něm pravidelně informovat,“ slíbil.

Šéfredaktor Aktualit pak také ujistil, že se výhrůžkou nedají odradit od práce. „Nezastraší Petera Saba, ani nikoho z naší redakce. A ani mnoho našich kolegů z jiných redakcí. Ano, v únoru 2018 jsme zjistili, že jsou lidé, kteří si mohou objednat vraždu – i vraždu novináře.

„Ale taktéž jsme zjistili, že vášeň pro spravedlnost a právní stát, která v nás je, nevyhasne, když nás chce někdo zastrašit,“ dodává.

Peter Sabo: