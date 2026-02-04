Slovenský šesťák ve škole vytáhl airsoftovou pistoli, zranil dva spolužáky

Podle policie jeden ze žáků vystřelil ze vzduchové zbraně na spolužáky. „Dva žáci byli ošetřeni na místě. Naštěstí jsou mimo ohrožení života,“ uvedla policie. Nyní prověřuje, zda byla střelba proti spolužákům úmyslná.
„Je pro mě absolutně nepřijatelné a neakceptovatelné, aby děti do školy nosily jakékoliv zbraně,“ řekl ministr Drucker. Poznamenal, že středeční událost sice nebyla tragická, v každém případě ji však považuje za vážnou.
Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok pak podle Denníku N poznamenal, že i když žák střílel „jen“ z airsoftové zbraně a naštěstí nikdo nepřišel o život, považuje jeho chování za „obzvlášť nezodpovědné a nebezpečné“.
Incident je ve slovenským školách už několikátým v řadě. Teprve v úterý média přinesla zprávu o žákovi deváté třídy z Trnavy, který spolužačce podpálil vlasy, minulý týden zase rovněž v Trnavě osmnáctiletý student střední školy fyzicky napadl svou učitelku. Údajně byl pod vlivem drog.
Loni v lednu pak došlo k útoku na škole ve Spišské Staré Vsi, při němž zemřela osmnáctiletá studentka a jednapadesátiletá zástupkyně ředitelky. Obě zabil žák této školy, protože se domníval, že bude vyloučen. Podle médií rovněž plánoval zabít další dva lidi. Policie ho po útoku obvinila z úkladné vraždy.
