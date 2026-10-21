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Pohřešovaný český turista zemřel. V Nízkých Tatrách našli záchranáři jeho tělo
Státní vyznamenání 2026: tato jména doporučili politici a sází se na ně
Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních vyznamenání. Komu letos prezident Petr Pavel udělí medaile Za hrdinství, Za zásluhy, Řád bílého lva nebo Řád Tomáše Garrigua...
Nejhorší sucho za sto let. Hracholusky odhalily bunkr i bývalý sad
Snímky přehrady Hracholusky na Plzeňsku nabízejí v posledních týdnech neobvyklou podívanou. Horní část přehrady je téměř bez vody a stále se snižující hladina odhalila zbytky zatopených vesnic,...
Trump jmenoval novou zmocněnkyni. Debata znovu sklouzla k jejímu vzhledu
Americký prezident Donald Trump jmenoval podnikatelku a filantropku Barberu Thornhillovou novou zvláštní velvyslankyní pro monitorování a boj proti obchodu s lidmi. Oznámení její nové funkce...
Známý lékař, miliardář i marketér od Koženého. S kým Pavel tráví dovolenou
Český prezident Petr Pavel i jeho mediální tým už přes týden odmítají říct, jak hlava státu platila přelety soukromými tryskáči mezi Prahou a Marokem, kde nyní Pavel tráví dovolenou. Redakci iDNES.cz...
Jednu režnou na vás, mistře! Se Štěpničkou se loučila dojatá Medvecká i plné Národní
Ve zcela zaplněném pražském Národním divadle se kolegové a veřejnost rozloučili s Jiřím Štěpničkou. Nad rakví promluvil ředitel Jan Burian a herci Vladislav Beneš či Taťjana Medvecká. S hudební...
Střídání v čele Opavy. Primátorem bude Czudek, Navrátilovo ANO míří do opozice
Opavský magistrát povede koalice uskupení OK Změna pro Opavu, ODS a Zelená pro Opavu. Vítězné ANO současného primátora Tomáše Navrátila tak skončí v opozici. Primátorem má být lídr OK Změny pro...
Rodičky v depresi, osamělé a přetížené. Český screening odhalil rozsah jejich potíží
O mateřství se říká, že je to „radost i starost“. Nejenom dospívání, odchod do důchodu, ale i čas po porodu může být psychicky pěkně náročný. Teď jsou na to i data.
Pohřešovaný český turista zemřel. V Nízkých Tatrách našli záchranáři jeho tělo
Horští záchranáři ve středu našli v Nízkých Tatrách na Slovensku tělo třiasedmdesátiletého českého turisty. Muž byl nezvěstný od minulého týdne. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS).
Muž na Hodonínsku se zabarikádoval a střílel z luku, policisté k němu násilím vnikli
V Žeravicích na Hodonínsku zasahovali ve středu policisté. Řešili incident, kdy muž ohrožoval své okolí a poté se zabarikádoval doma. Několikrát dokonce vystřelil z luku. Podle místního starosty také...
VIDEO: V Kaliningradské oblasti se zřítil ruský suchoj, dopadl poblíž hřbitova
V ruské Kaliningradské oblasti, která je vklíněná mezi Polsko a Litvu, havaroval při cvičném letu stíhací letoun Su-30. Ve středu to uvedlo ruské ministerstvo obrany. Stroj nenesl žádné zbraně, spadl...
Dívka z Chrudimska nedorazila do školy a pohřešuje se. Policie žádá o pomoc
Policie pátrá po jedenáctileté dívce z Heřmanova Městce na Chrudimsku, která dnes ráno nedorazila do školy. Rodina o ní nemá žádné zprávy a její telefon je nedostupný. Policie žádá o pomoc veřejnost.
Nejsou to dárečky, jsou to investice, hájil Babiš schodek. Slíbil zásah u hypoték
Státní rozpočet na rok 2027 s navrženým schodkem 386 miliard korun projednávají poslanci. Návrh obhajoval předseda vlády a ANO Andrej Babiš. „My máme poctivý rozpočet, vy jste podváděli,“ řekl na...
Witkoff tři hodiny jednal s Putinem. Vzdal mu hold, že má humanitární cítění
Existuje základ pro dosažení příměří ve válce na Ukrajině, prohlásil americký vyjednavač Steve Witkoff na úvod schůzky s ruským prezidentem. Uvedl, že přivezl návrhy na urovnání konfliktu, a doufá,...
Známé liberecké Casino je minulostí. V replice stavby je teď infocentrum
Původní budova legendárního Casina z roku 1946 musela kvůli dřevomorce k zemi. Na Masarykově třídě v Liberci nyní stojí její replika. Návštěvníkům nabídne turistické informační centrum, zázemí pro...
Palačovská spojka je otevřená. Zrychlí cestování mezi třemi moravskými kraji
V nejbližších týdnech pomůže mimo jiné rodičkám z okolí Nového Jičína. Tamní nemocnice Agel totiž řeší problém s olovem v pitné vodě v jedné z budov a musela dočasně přemístit porodnici do svého...
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Po měsíci se zadařilo. Podívejte se na záchranu uvázlého žraloka v Pusanu
Jihokorejským úřadům se podařilo vyvést žraloka, který uvízl ve vodním kanálu v přístavním městě Pusan na jihu poloostrova. Středeční pokus o jeho vysvobození byl již třetí, akce trvala několik...
Itálie po nepokojích přitvrzuje. Škody za nezletilé zaplatí rodiče, varuje Meloniová
V Itálii se po víkendových nepokojích rozhodli, že není na co čekat. A že na spáchané násilí se zdemolovanými obchody a zraněnými policisty odpoví stejně tvrdě. Premiérka Giorgia Meloniová v úterý...