Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Pohřešovaný český turista zemřel. V Nízkých Tatrách našli záchranáři jeho tělo

Autor: ,
  15:54
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Horští záchranáři ve středu našli v Nízkých Tatrách na Slovensku tělo třiasedmdesátiletého českého turisty. Muž byl nezvěstný od minulého týdne. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS).

Připravujeme podrobnosti.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Státní vyznamenání 2026: tato jména doporučili politici a sází se na ně

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních...

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních vyznamenání. Komu letos prezident Petr Pavel udělí medaile Za hrdinství, Za zásluhy, Řád bílého lva nebo Řád Tomáše Garrigua...

Nejhorší sucho za sto let. Hracholusky odhalily bunkr i bývalý sad

Vyschlá přehrada Hracholusky na Plzeňsku odhaluje další zatopené objekty....

Snímky přehrady Hracholusky na Plzeňsku nabízejí v posledních týdnech neobvyklou podívanou. Horní část přehrady je téměř bez vody a stále se snižující hladina odhalila zbytky zatopených vesnic,...

Trump jmenoval novou zmocněnkyni. Debata znovu sklouzla k jejímu vzhledu

Oficiální fotografie nové zvláštní velvyslankyně pro monitorování a boj proti...

Americký prezident Donald Trump jmenoval podnikatelku a filantropku Barberu Thornhillovou novou zvláštní velvyslankyní pro monitorování a boj proti obchodu s lidmi. Oznámení její nové funkce...

Známý lékař, miliardář i marketér od Koženého. S kým Pavel tráví dovolenou

Premium
Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii. Na snímku vlevo...

Český prezident Petr Pavel i jeho mediální tým už přes týden odmítají říct, jak hlava státu platila přelety soukromými tryskáči mezi Prahou a Marokem, kde nyní Pavel tráví dovolenou. Redakci iDNES.cz...

Jednu režnou na vás, mistře! Se Štěpničkou se loučila dojatá Medvecká i plné Národní

Smuteční řeči se v Národním divadle na posledním rozloučení s Jiřím Štěpničkou...

Ve zcela zaplněném pražském Národním divadle se kolegové a veřejnost rozloučili s Jiřím Štěpničkou. Nad rakví promluvil ředitel Jan Burian a herci Vladislav Beneš či Taťjana Medvecká. S hudební...

Střídání v čele Opavy. Primátorem bude Czudek, Navrátilovo ANO míří do opozice

Zástupci OK Změna pro Opavu, ODS Opava a Zelená pro Opavu podepsali memorandum...

Opavský magistrát povede koalice uskupení OK Změna pro Opavu, ODS a Zelená pro Opavu. Vítězné ANO současného primátora Tomáše Navrátila tak skončí v opozici. Primátorem má být lídr OK Změny pro...

21. října 2026  11:34,  aktualizováno  16:01

Rodičky v depresi, osamělé a přetížené. Český screening odhalil rozsah jejich potíží

Premium
ilustrační snímek

O mateřství se říká, že je to „radost i starost“. Nejenom dospívání, odchod do důchodu, ale i čas po porodu může být psychicky pěkně náročný. Teď jsou na to i data.

21. října 2026

Pohřešovaný český turista zemřel. V Nízkých Tatrách našli záchranáři jeho tělo

ilustrační snímek

Horští záchranáři ve středu našli v Nízkých Tatrách na Slovensku tělo třiasedmdesátiletého českého turisty. Muž byl nezvěstný od minulého týdne. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS).

21. října 2026  15:54

Muž na Hodonínsku se zabarikádoval a střílel z luku, policisté k němu násilím vnikli

Policie zasahovala na Hodonínsku proti muži, který se zabarikádoval. (21. října...

V Žeravicích na Hodonínsku zasahovali ve středu policisté. Řešili incident, kdy muž ohrožoval své okolí a poté se zabarikádoval doma. Několikrát dokonce vystřelil z luku. Podle místního starosty také...

21. října 2026  11:25,  aktualizováno  15:53

VIDEO: V Kaliningradské oblasti se zřítil ruský suchoj, dopadl poblíž hřbitova

V ruské enklávě mezi Polskem a Litvou havarovala stíhačka Su-30

V ruské Kaliningradské oblasti, která je vklíněná mezi Polsko a Litvu, havaroval při cvičném letu stíhací letoun Su-30. Ve středu to uvedlo ruské ministerstvo obrany. Stroj nenesl žádné zbraně, spadl...

21. října 2026  15:48

Dívka z Chrudimska nedorazila do školy a pohřešuje se. Policie žádá o pomoc

Policie vyhlásila pátrání po jedenáctileté dívce z Heřmanova Hradce. (21. října...

Policie pátrá po jedenáctileté dívce z Heřmanova Městce na Chrudimsku, která dnes ráno nedorazila do školy. Rodina o ní nemá žádné zprávy a její telefon je nedostupný. Policie žádá o pomoc veřejnost.

21. října 2026  15:43

Nejsou to dárečky, jsou to investice, hájil Babiš schodek. Slíbil zásah u hypoték

Přímý přenos
Sněmovna projednává vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na...

Státní rozpočet na rok 2027 s navrženým schodkem 386 miliard korun projednávají poslanci. Návrh obhajoval předseda vlády a ANO Andrej Babiš. „My máme poctivý rozpočet, vy jste podváděli,“ řekl na...

21. října 2026  5:02,  aktualizováno  15:40

Witkoff tři hodiny jednal s Putinem. Vzdal mu hold, že má humanitární cítění

Americký vyslanec Steve Witkoff na mírových jednáních v Konstantinovském paláci...

Existuje základ pro dosažení příměří ve válce na Ukrajině, prohlásil americký vyjednavač Steve Witkoff na úvod schůzky s ruským prezidentem. Uvedl, že přivezl návrhy na urovnání konfliktu, a doufá,...

21. října 2026  13:10,  aktualizováno  15:38

Známé liberecké Casino je minulostí. V replice stavby je teď infocentrum

Původní budova legendárního Casina z roku 1946 musela kvůli dřevomorce k zemi....

Původní budova legendárního Casina z roku 1946 musela kvůli dřevomorce k zemi. Na Masarykově třídě v Liberci nyní stojí její replika. Návštěvníkům nabídne turistické informační centrum, zázemí pro...

21. října 2026  15:30

Palačovská spojka je otevřená. Zrychlí cestování mezi třemi moravskými kraji

Silničáři otevřeli tzv. Palačovskou spojku u Valašského Meziříčí. Cesta první...

V nejbližších týdnech pomůže mimo jiné rodičkám z okolí Nového Jičína. Tamní nemocnice Agel totiž řeší problém s olovem v pitné vodě v jedné z budov a musela dočasně přemístit porodnici do svého...

21. října 2026  15:26

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Po měsíci se zadařilo. Podívejte se na záchranu uvázlého žraloka v Pusanu

Záchrana žraloka z vodního kanálu v jihokorejském přístavu Pusan (21. října...

Jihokorejským úřadům se podařilo vyvést žraloka, který uvízl ve vodním kanálu v přístavním městě Pusan na jihu poloostrova. Středeční pokus o jeho vysvobození byl již třetí, akce trvala několik...

21. října 2026  15:22

Itálie po nepokojích přitvrzuje. Škody za nezletilé zaplatí rodiče, varuje Meloniová

Italská premiérka Giorgia Meloniová (20. října 2026)

V Itálii se po víkendových nepokojích rozhodli, že není na co čekat. A že na spáchané násilí se zdemolovanými obchody a zraněnými policisty odpoví stejně tvrdě. Premiérka Giorgia Meloniová v úterý...

21. října 2026  15:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×