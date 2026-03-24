„Jsme si vědomi toho, že slovenská vláda přijala opatření, které zavádí třicetidenní omezení tankování nafty na Slovensku, a také rozdílné ceny pro domácí vozidla a vozidla ze zahraničí. Toto opatření považujeme za vysoce diskriminační a odporující právu EU,“ uvedl mluvčí unijní exekutivy.
„Ačkoliv chápeme potřebu podporovat občany, zejména v této době, opatření nesmí diskriminovat na základě státní příslušnosti ani narušovat integritu našeho jednotného trhu,“ dodal.
Evropská komise proto podle mluvčího podnikne „odpovídající právní kroky, aby zajistila dodržování těchto pravidel“. „V tuto chvíli je důležité, aby členské státy nepostupovaly v těchto otázkách jednostranně, ale aby svá opatření koordinovaly,“ dodal Cardoso.
Také Slovenská asociace palivového průmyslu a obchodu, která v zemi sdružuje zejména prodejce paliv, už minulý týden varovala, že je rozhodnutí Slovenska zavést u čerpacích stanic dvojí ceny nafty v rozporu s evropským právem.
Právní kroky nečekám, ujišťoval Fico
Po prudkém zdražení ropy v reakci na válku na Blízkém východě ceny paliv u čerpacích stanic na Slovensku vzrostly mnohem méně než v některých jiných evropských zemích a Slovensko se v EU zařadilo ke státům s nejlevnějšími pohonnými hmotami.
To podle Fica vedlo k takzvané palivové turistice, když zejména řidiči z Polska začali vykupovat naftu na Slovensku. Řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou tak od pondělí při tankování na Slovensku platí za litr nafty 1,826 eura (asi 44,60 korun). Jde o průměr cen tohoto paliva v Česku, Polsku a v Rakousku, který je asi o pětinu vyšší než dosavadní cena nafty na Slovensku.
Fico o víkendu nicméně řekl, že proti rozhodnutí Bratislavy zavést dvojí ceny nafty u čerpacích stanic nepředpokládá právní kroky Evropské komise, takzvaný infringement. Fico to zdůvodnil tím, že slovenská regulace byla schválena jen na dobu 30 dnů.
Podle slovenského opozičního poslance Júlia Jakaba však opatření ani nefungují. V praxi se podle něj nedodržují a způsobují chaos. Člen hnutí Slovensko také podle portálu Sme prohlásil, že na některých čerpacích stanicích řidiči nákladních vozů tankují víc, než mají podle nového objemového limitu povoleno.
„Já už nevím, jak jinak pojmenovat neschopnost současné vlády, která neumí nastavit ani tankování. Všichni to obcházejí. Jedna stavební firma nám řekla, že jí na čerpací stanici povolili natankovat sto litrů do kanystrů. Také potkáváme zahraniční řidiče, kteří tankují naftu za stejné ceny jako Slováci,“ řekl.
Podobně jako Slovensko se k cenám pohonných hmot před lety postavilo i Maďarsko. Komise tak vůči němu v roce 2022 zahájila řízení s tím, že Budapešť v rozporu s pravidly vnitřního trhu uplatňovala diskriminační ceny pohonných hmot pro auta se zahraniční poznávací značkou. Majitelé aut s maďarskou poznávací značkou tehdy platili za palivo o 60 až 70 procent méně.