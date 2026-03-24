Slovenské dvojí ceny nafty porušují právo EU, jsou diskriminační, uvedla Komise

  13:15aktualizováno  13:42
Slovenské rozhodnutí zavést dvojí ceny nafty u čerpacích stanic je diskriminační a odporuje právu EU, uvedl mluvčí Evropské komise Ricardo Cardoso. Vláda premiéra Roberta Fica minulý týden rozhodla, že na Slovensku bude od tohoto pondělí 30 dní platit omezení prodeje nafty a dvojí ceny tohoto paliva. Vyšší cena se týká vozidel se zahraniční poznávací značkou. Podle Fica by Evropská komise měla mít pro opatření Bratislavy větší pochopení.

„Jsme si vědomi toho, že slovenská vláda přijala opatření, které zavádí třicetidenní omezení tankování nafty na Slovensku, a také rozdílné ceny pro domácí vozidla a vozidla ze zahraničí. Toto opatření považujeme za vysoce diskriminační a odporující právu EU,“ uvedl mluvčí unijní exekutivy.

Na slovenských čerpacích stanicích se musí mít řidiči se zahraniční poznávací značkou na pozoru. Za naftu zaplatí více.
Robert Fico (27. ledna 2026)
Na slovenských čerpacích stanicích se musí mít řidiči se zahraniční poznávací značkou na pozoru. Za naftu zaplatí více.
Robert Fico (26. ledna 2026)
„Ačkoliv chápeme potřebu podporovat občany, zejména v této době, opatření nesmí diskriminovat na základě státní příslušnosti ani narušovat integritu našeho jednotného trhu,“ dodal.

„Lidi jsou zlí, radši to tu zavřít.“ Čerpadláři na Slovensku čelí nadávkám za dvojí ceny

Evropská komise proto podle mluvčího podnikne „odpovídající právní kroky, aby zajistila dodržování těchto pravidel“. „V tuto chvíli je důležité, aby členské státy nepostupovaly v těchto otázkách jednostranně, ale aby svá opatření koordinovaly,“ dodal Cardoso.

Také Slovenská asociace palivového průmyslu a obchodu, která v zemi sdružuje zejména prodejce paliv, už minulý týden varovala, že je rozhodnutí Slovenska zavést u čerpacích stanic dvojí ceny nafty v rozporu s evropským právem.

Právní kroky nečekám, ujišťoval Fico

Po prudkém zdražení ropy v reakci na válku na Blízkém východě ceny paliv u čerpacích stanic na Slovensku vzrostly mnohem méně než v některých jiných evropských zemích a Slovensko se v EU zařadilo ke státům s nejlevnějšími pohonnými hmotami.

To podle Fica vedlo k takzvané palivové turistice, když zejména řidiči z Polska začali vykupovat naftu na Slovensku. Řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou tak od pondělí při tankování na Slovensku platí za litr nafty 1,826 eura (asi 44,60 korun). Jde o průměr cen tohoto paliva v Česku, Polsku a v Rakousku, který je asi o pětinu vyšší než dosavadní cena nafty na Slovensku.

Fico o víkendu nicméně řekl, že proti rozhodnutí Bratislavy zavést dvojí ceny nafty u čerpacích stanic nepředpokládá právní kroky Evropské komise, takzvaný infringement. Fico to zdůvodnil tím, že slovenská regulace byla schválena jen na dobu 30 dnů.

Podle slovenského opozičního poslance Júlia Jakaba však opatření ani nefungují. V praxi se podle něj nedodržují a způsobují chaos. Člen hnutí Slovensko také podle portálu Sme prohlásil, že na některých čerpacích stanicích řidiči nákladních vozů tankují víc, než mají podle nového objemového limitu povoleno.

Slovensko zavádí dvojí ceny nafty. Řidiči se zahraniční SPZ si připlatí

„Já už nevím, jak jinak pojmenovat neschopnost současné vlády, která neumí nastavit ani tankování. Všichni to obcházejí. Jedna stavební firma nám řekla, že jí na čerpací stanici povolili natankovat sto litrů do kanystrů. Také potkáváme zahraniční řidiče, kteří tankují naftu za stejné ceny jako Slováci,“ řekl.

Podobně jako Slovensko se k cenám pohonných hmot před lety postavilo i Maďarsko. Komise tak vůči němu v roce 2022 zahájila řízení s tím, že Budapešť v rozporu s pravidly vnitřního trhu uplatňovala diskriminační ceny pohonných hmot pro auta se zahraniční poznávací značkou. Majitelé aut s maďarskou poznávací značkou tehdy platili za palivo o 60 až 70 procent méně.

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

„Hoďte na ně Orešnik!“ Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

Využijeme vše, abychom to nedovolili, řekl Rakušan k plánu rušit poplatky ČT

Přímý přenos
Předseda hnutí STAN Vít Rakušan na tiskové konferenci ve Sněmovně (24. března...

Plán vládní koalice vzít poplatky České televizi a Českému rozhlasu pobouřil opozici. „Využijeme veškerých instrumentů, abychom to nedovolili,“ oznámil šéf hnutí STAN Vít Rakušan. Dal tím najevo, že...

24. března 2026  11:31,  aktualizováno  14:02

Polovina lidí s rakovinou plic se nedostane k léčbě včas, Vojtěch to chce změnit

Adam Vojtěch (ANO), na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem...

Pacienti s některými nádory, které postupují rychle, by se měli k diagnostickému vyšetření dostat dříve než ostatní. Jde například o rakovinu plic nebo slinivky, řekl ministr zdravotnictví Adam...

24. března 2026  13:56

Doufám, že nikdo nebude házet seniorům klacky pod nohy, řekla Schillerová

Přímý přenos
Ministryně financí Alena Schillerová na tiskové konferenci hnutí ANO. Spolu s...

Poslanci nejspíš začnou projednávat novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření, podle níž by ho důchodci, kteří si ho založili před koncem roku 2023, mohli bez sankce ukončit i bez splnění...

24. března 2026  5:48,  aktualizováno  13:49

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

