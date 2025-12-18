„Vzhledem k povětrnostním podmínkám musel být přílet tří letadel F-16 odložen. S ohledem na očekávanou povětrnostní situaci v příštích dnech nemůžeme zatím stanovit přesný termín, kdy budou tato letadla doručena na leteckou základnu v Kuchyni,“ uvedl před ceremoniálem mluvčí slovenských ozbrojených sil Štefan Zemanovič. Přílet stíhaček byl plánován s mezipřistáním v západní Evropě.
Slovensko má první dvě z objednaných stíhaček F-16. Vítal je prezident i televize
Slovensko dosud dostalo polovinu z celkového počtu 14 stíhaček F-16 Block 70, které objednalo ještě v roce 2018. Hodnota zakázky včetně logistické podpory, výzbroje a výcviku pilotů činí zhruba 1,6 miliardy eur (39 miliard korun podle nynějšího kurzu).
Původně mělo Slovensko obdržet uvedené stroje už v letech 2022 a 2023, zpoždění Bratislava dříve zdůvodňovala problémy se subdodávkami v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 a nedostatkem čipů na světovém trhu. Výroba posledních čtyř stíhaček F-16 pro Slovensko byla podle Zemanoviče dokončena tento týden, termín jejich dodání zatím nebyl stanoven.
Slovensko převzalo první dvě stíhačky F-16. Pod Tatrami přistanou až v létě
Slovensko po ruské invazi na Ukrajinu z února 2022 vyřadilo z výzbroje své armády zastaralé stíhačky MiG-29 ze sovětské éry a následně je předalo Kyjevu. Před třemi lety pak s ochranou slovenského vzdušného prostoru začali Bratislavě pomáhat svým letectvím spojenci včetně Česka. Podle Zemanoviče armáda předpokládá, že pouze vlastními silami začne chránit slovenské nebe zhruba v prvním pololetí příštího roku.
Zemanovič řekl, že Slovensko má nyní k dispozici více než deset pilotů pro stíhačky F-16 a další necelá desítka je ještě na výcviku ve Spojených státech.
Hlavní základnou slovenského stíhacího letectví bude letiště Sliač na středním Slovensku. S dokončením jeho rekonstrukce se podle dřívějších informací počítá v roce 2027.
23. července 2024