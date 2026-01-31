Ficův poradce Miroslav Lajčák končí ve funkci, slovenský premiér rezignaci přijme

  15:44
Miroslav Lajčák, poradce slovenského premiéra, v sobotu končí ve funkci. Robert Fico už oznámil, že jeho rezignaci přijme, napsal slovenský Denník N. Stalo se tak několik hodin poté, co slovenská média informovala, že se Lajčákovo jméno znovu objevilo v dokumentech souvisejících s americkým finančníkem a odsouzeným sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem.
Slovenský ministr zahraničí Miroslav Lajčák | foto: P. WellnerMAFRA

Slovenská opozice volala po Lajčákově odstoupení či odvolání, Fico to ale dosud odmítal a v sobotu se svého poradce opět zastal.

PODROBNOSTI PŘIPRAVUJEME...

Epstein Lajčákovi nabízel mladé dívky. Plánovali také schůzku Fica s Bannonem
31. ledna 2026  15:06,  aktualizováno  15:47

31. ledna 2026  15:44

