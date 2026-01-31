Ficův poradce Miroslav Lajčák končí ve funkci, slovenský premiér rezignaci přijme

Slovenská opozice volala po Lajčákově odstoupení či odvolání, Fico to ale dosud odmítal a v sobotu se svého poradce opět zastal.
PODROBNOSTI PŘIPRAVUJEME...
Epstein Lajčákovi nabízel mladé dívky. Plánovali také schůzku Fica s Bannonem
Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...
Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...
Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...
Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...
Mravnostní policie v indonéské provincii Aceh potrestala pár 140 ranami holí za to, že se dopustil nemanželského sexu a pití alkoholu. Žena při výkonu trestu v bolestech omdlela. Šlo zřejmě o jeden z...
Kvůli poruše a následné rozsáhlé odstávce ukrajinské rozvodné sítě byla v sobotu dopoledne většina čtvrtí moldavského Kišiněva bez elektřiny. Podle tamního starosty nefungovaly ani semafory a...
Miroslav Lajčák, poradce slovenského premiéra, v sobotu končí ve funkci. Robert Fico už oznámil, že jeho rezignaci přijme, napsal slovenský Denník N. Stalo se tak několik hodin poté, co slovenská...
V Králově Dvoře na Berounsku odpoledne musel zastavit vlak kvůli nákladnímu vozidlu na železničním přejezdu. Nikomu se nic nestalo, řekla ČTK mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Provoz...
Ještě donedávna stál Číňan Cao Žen-sien mimo úzký okruh energetického byznysu prakticky neznámý. Dnes se ale sedmapadesátiletý zakladatel společnosti Sungrow Power Supply řadí mezi nejvýraznější...
V noci na sobotu na Frýdecko-Místecku došlo k poškození výdejního box. Podle policie došlo k explozi z dosud neznámé příčiny. Na místo byl povolán psovod a probíhá ohledání místa a šetření příčin....
Ministr zahraničí a vicepremiér Petr Macinka spolu s poslancem a čestným prezidentem Motoristů Filipem Turkem se v sobotu setkali s bývalým prezidentem Milošem Zemanem v jeho sídle v Lánech. Na...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál poděkoval českým občanům za pomoc ukrajinským uprchlíkům a znovu pozval premiéra Andreje Babiše na návštěvu...
Téměř celou svoji hokejovou kariéru prožil v NHL, v současnosti ovšem působí Patrik Eliáš v Česku. V listopadu 2023 se třebíčský rodák a bývalý vynikající útočník New Jersey Devils stal součástí...
Spolek Milion chvilek rozšířil plánovanou nedělní demonstraci o spodní část Václavského náměstí. Původně se akce na podporu prezidenta Petra Pavla měla konat pouze na Staroměstském náměstí. Podle...
Na tuningovém srazu v Jičíně, který se konal v pátek, policie rozdala pokuty za více než 30 přestupků v hodnotě 60 tisíc korun. Jeden z účastníků jel jednou z obcí na Jičínsku rychlostí přes 100...
Zprávy, které poslal předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka prezidentovu poradci, nejsou šťastné, stejně tak jejich zveřejnění, řekl v pořadu Za pět minut dvanáct na televizi Nova...
Život zpěvačky Evy Olmerové asi nejlíp vystihuje aforismus: Jednou jsi dole, jednou nahoře. I když bylo okamžiků u dna v její kariéře podstatně víc než těch opačných. Říkalo se jí královna českého...