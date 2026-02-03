Jako chlapec ze Slovenska jsem se přidal, říká Lajčák o Epsteinovi a „mužském egu“

Cítím se jako hlupák, šlo jen o hloupé mužské ego, říká slovenský diplomat Miroslav Lajčák ke své komunikaci se sexuálním predátorem Jeffreym Epsteinem. Ve zveřejněných spisech si s ním vyměňuje třeba zprávy o nádherných dívkách. Dnes říká, že je nemůže potvrdit ani vyvrátit. Od slov však prý nikdy nepřešel k činům a jen se přidal k Američanům, kteří Epsteina ochotně přijímali.
„Razantně se distancuji od toho, co napáchal, a odsuzuji to. Dnes platím cenu za to, že jsem se s ním znal, že jsem s ním komunikoval,“ řekl Lajčák v pondělí v podvečer Rádiu Slovensko. Podle Epsteinových spisů ovšem ona komunikace nebyla jen letmá nebo čistě pracovní.

Lajčák si podle dosud zveřejněných dokumentů s dnes už zesnulým sexuálním predátorem intenzivně psal třeba o tom, že „děvčata jsou nádherná jako vždy“, že ho Epstein „ještě neviděl v akci“. Vlivný finančník mu také nabízí konkrétní dívku i s jejími sestrami a posmívá se mu, že jsou na něj možná moc mladé.

Epstein Lajčákovi nabízel mladé dívky. Plánovali také schůzku Fica s Bannonem

Dlouholetý diplomat ovšem dál tvrdí, že o Epsteinových deliktech nevěděl. A k samotným zprávám se vyjádřil jen vyhýbavě. „Já si ty esemesky opravdu nevybavuji. Nepotvrzuji, ale nemůžu je ani vyvrátit. Když to dnes čtu, cítím se jako hlupák. Ale to mě nezbavuje odpovědnosti. Prokázal jsem špatný úsudek a nedostatek obezřetnosti. Ty zprávy nejsou nic jiného než hloupá mužská ega v akci. Samolibé mužské dobírání si,“ říká.

Přiznává jen, že byl v jeho bytě, vždy však prý ve společnosti dalších lidí. Nikoliv mladých dívek. „Tato část jeho života byla úplně mimo mě. On o tom nemluvil, já jsem se na to neptal. Odmítám zkratku, že když se někdo znal se sexuálním predátorem, tak to z něj dělá sexuálního predátora. Velká skupina lidí využívala to, že měl dobré kontakty a byl dobře informovaný. Do této skupiny jsem patřil i já,“ pokračuje.

Miluji Lavrova. Nemiluji Lavrova

Když prý v roce 2017 nastoupil v New Yorku do funkce dočasného předsedy Valného shromáždění OSN, Epsteina mu představil jeden z vysoce postavených zahraničních diplomatů. Lajčák viděl, jak se k němu místní smetánka chová, přestože už měl za sebou jeden trest za sexuální trestný čin. A tak se přidal.

Andrew na čtyřech nad ženou, exministr ve slipech. Co odhalují nové Epsteinovy spisy

„Americká společnost ho přijímala, byla tam obrovská jména, která s ním komunikovala, Američané. Proč bych já, chlapec ze Slovenska, to neměl akceptovat? Byl to pro mě cenný kontakt, který uměl otevřít mnoho dveří,“ dodal.

Kromě sexuálně laděných zpráv si Lajčák – alespoň pokud jsou Epsteinovy spisy pravdivé – s Epsteinem psal i o politicích. Třeba o ruském ministrovi zahraničí Sergeji Lavrovovi. „Miluji Lavrova,“ napsal Lajčák. I to v pondělí korigoval. „Nemiluji Lavrova,“ řekl. Jeho „vzor“ prý z piedestalu spadl poté, co Rusko v únoru 2022 napadlo Ukrajinu.

Ficův poradce Miroslav Lajčák končí ve funkci, slovenský premiér rezignaci přijme

Poté, co se zmíněné zprávy provalily, Lajčák premiérovi nabídl svou funkci poradce a ten ji přijal. Slovenskému rozhlasu k tomu Lajčák řekl, že se jeho komunikace s Espteinem, se kterou prý Fico nemá nic společného, využívá k útokům na předsedu vlády. I Ficovo jméno se však ve spisech objevilo. Lajčák totiž Epsteinovi psal, že by se Fico rád sešel s poradcem nynějšího prezidenta USA Donalda Trumpa Stevem Bannonem.

„Rád by hrál Steveovu hru. Je dobrý,“ psal tehdy údajně Lajčák. „Nedošlo k setkání a ani jsem ho neorganizoval,“ říká nyní. „Epstein měl širokou síť politických kontaktů. Dnes zpětně vidím, že on byl ten, komu záleželo víc na tom vztahu, kdo inicioval ta setkání, ale nikdy nedošlo k ničemu víc než ke slovům. Ani v politické oblasti jsem se do ničeho nezapojoval,“ tvrdí také dnes už bývalý Ficův poradce Lajčák.

