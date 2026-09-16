Medvěd se pohyboval v blízkosti lidí a tlapou poškrábal devětasedmdesátiletou ženu. Ošetřili ji zdravotníci v nemocnici v Martinu, pak ji propustili do domácího ošetřování.
Náměstek ministra životního prostředí Filip Kuffa na svém facebookovém účtu zveřejnil video, na kterém medvěd rychle běží přes náves. Když ho spatří nějaký muž, utíká směrem k dítěti stojícímu opodál a prchá s ním pryč. Medvěd je nepronásledoval, pokračoval jiným směrem.
Střety medvědů s lidmi na Slovensku nejsou ojedinělé, naposledy se takový případ stal minulý týden. Slovensko a Rumunsko s podporou dalších států včetně Česka podle náměstka Kuffy žádají o snížení stupně ochrany medvědů v Evropské unii. Podle něj více než polovina medvědí populace v evropském bloku žije právě v Rumunsku a na Slovensku.
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