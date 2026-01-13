Ministr vnitra a šéf vládní strany Hlas-SD si svou dovolenou koupil už koncem předloňského roku, informace o zvoleném způsobu platby se však na veřejnost dostaly až nyní. Portál Aktuality.sk zjistil, že Šutaj Eštok i s manželkou v cestovní kanceláři vytáhl 12,5 tisíce eur v hotovosti. To už dnes nebývá běžné, potvrdilo novinářům několik cestovek.
A nejen to, ministr hotově platil i po příletu. Uhradil tak ubytování i v Dubaji. Na údajně soukromou cestu posléze upozornila mimoparlamentní strana Demokrati, podle níž se Šutaj Eštok ve Spojených arabských emirátech během závodů Formule 1 sešel s finančníkem Jurajem Šaštinským. Ten v minulosti pracoval pro různé investiční skupiny včetně Penty a PPF.
Slovenský ministr je v exekuci. Nechodil k soudu, zaplatí víc než svůj roční plat
Demokrati i nadace Zastavme korupci proto na ministra podali trestní oznámení a chtěli zjistit, zda mu dovolenou neplatil někdo jiný a zda nespáchal trestný čin. PPF podezření popřela a slovenská prokuratura později vyšetřování uzavřela, že k ničemu nezákonnému nedošlo, přestože politik k platbě za ubytování nedodal žádnou fakturu. Šéf Hlasu se k nynější debatě o svých finančních operacích nevyjádřil.
Kolik je 12,5 tisíce eur ve skutečnosti peněz, Slovákům nicméně názorně ukázal opoziční poslanec Alojz Hlina ve svém videu zveřejněném na Facebooku. Do restaurace si tuto sumu přinesl v padesátieurových bankovkách a s nadsázkou si postěžoval, jak nepraktické je nosit s sebou takový balík. Například do náprsní kapsy se totiž nevejde.
„Čemu nás ještě v této zemi budou nutit uvěřit? Přiznávám, že i já jsem někdy nosil peníze v hotovosti, protože byla taková doba. Museli jste rychle, nevěřilo se, museli jste platit v hotovosti. Ale teď už dlouhé roky hotovost nenosím, na rozdíl od politiků Směru, Hlasu a SNS. A já se ptám, komu a čemu všemu tu ještě jsou lidé schopní uvěřit. To opravdu věříte tomu, že šel a měl 12,5 tisíce na letenky?“ říká poslanec za stranu Svoboda a Solidarita (SaS).
Den začneme čtením mailů, psal ministr, jenž je kvůli neotvírání schránky v exekuci
Upozorňuje i na překážky, na něž ministr při své cestě zřejmě narazil. „Já létám a vím, že máte limit deset tisíc eur na převoz hotovosti. Nepředpokládám, že tam spal v hostelu, takže pokud tam někde spal, něco jedl, asi utratil víc než těch deset tisíc eur. Měl, nebo neměl celní prohlášení, že převáží takovou hotovost? Opravdu se s tímto máme smířit?“ pokračuje a politiky nynější vládní koalice označuje za „hochštaplery, kteří si neumějí normálně vydělat peníze“.
Na závěr se vrací k nerudovské otázce „kam s nimi?“. „Jediné řešení je stará dobrá igelitka. A toto je problém Slovenska, že jsme se neposunuli od dob HZDS, Směru, Hlasu, ANO (bývalá slovenská strana, pozn. red.) a nevím koho. Tato igelitková ekonomika stále pronásleduje naši zemi. A já vám garantuji, že ta dokáže zničit jakoukoliv zemi, i tu naši,“ dodává.
Pokud jde o platbu letenek v hotovosti, dnes už by to nešlo, podotýkají Aktuality.sk. Od 1. ledna totiž stát zakazuje platby v hotovosti vyšší než 5 tisíc eur (121 tisíc korun), a to i mezi právnickými a fyzickými osobami.
Vy byste se nám smáli. Slovenský ministr se topí v důvodech, proč porušili zákon
Ministra vnitra ještě nicméně čekají další platby. Ústavní soud mu totiž podle Denníku N zamítl stížnost, kterou podal poté, co „kontumačně“ prohrál soud se skupinou elitních vyšetřovatelů kolem Jána Čurilly, přezdívanou čurillovci. Šutaj Eštok nejprve policisty postavil mimo službu a letos v dubnu je na Facebooku přirovnal k odsouzenému vrahovi a někdejšímu šéfovi slovenského podsvětí Mikuláši Černákovi.
Čurillovci za to Šutaje Eštoka zažalovali a vyhráli, ovšem hlavně díky tomu, že si vládní politik nevybíral elektronickou poštu a ignoroval výzvy, aby se dostavil k soudu. Ten tak mohl zvolit speciální postup, který má zabránit maření procesu pasivitou jedné ze stran sporu. Ministrovi nařídil zaplatit vyšetřovatelům 90 tisíc eur (2,1 milionu korun) a kromě toho musí uhradit i soudní výlohy a úroky, dohromady jej tak spor bude stát zhruba 120 tisíc eur (2,9 milionu korun). Šutaj Eštok kvůli tomu skončil v exekuci.
„Pokud uvidíte ministra Šutaje Eštoka s velkým ruksakem, asi jde v keši platit své pokuty,“ glosoval na Facebooku také předseda nejsilnější opoziční strany Progresivní Slovensko Michal Šimečka. Ten si do šéfa Hlasu rýpl i s odkazem na novou povinnost slovenských obchodníků.
Ti totiž musejí od letošního roku zákazníky viditelně upozornit, že „prodávající má povinnost přijatou tržbu evidovat v pokladně a kupujícímu odevzdat doklad z poklady ihned po jeho vytištění“. To Šimečka to označil za státní šikanu a Šutaje Eštoka vyzval, aby také „ukázal bloček“.