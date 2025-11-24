Mírový plán pro Kyjev nemá od mnichovské dohody daleko, zamyslel se Ficův ministr

Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok se v sobotu vyjádřil k navrhované mírové dohodě pro Rusko s Ukrajinou a k tomu, že někteří plán amerického prezidenta Donalda Trumpa přirovnávají k mnichovské dohodě. Zrada spojenců vůči předválečnému Československu je pro ministra, jenž stejně jako jeho vládní šéf Robert Fico návrh podpořil, adekvátní paralelou. „Realita od toho nemá daleko,“ prohlásil.

Válka na Ukrajině

„Vítám, že předseda vlády informoval o mírovém plánu, který tu byl navrhnut a který znamená širokou debatu o tom, jak budou uspořádané v budoucnosti ty podmínky na Ukrajině. Pokud tu někdo mluví o tom, že se přirovnává tento mírový plán k Mnichovu, tak si myslím, že to nejsou silná slova, protože ta realita od toho nemá daleko,“ pronesl Šutaj Eštok.

Vedle něj stál i premiér Robert Fico, který už předtím Američany předloženou mírovou dohodu pro Ukrajinu a Rusko podpořil. Zdůraznil, že s ní Kyjev musí souhlasit, podle něj je však „stokrát přísnější“ než dříve předložené návrhy. Mimo jiné také zmínil, že Rusko v případě schválení dohody „vyjde z války jako totální vítěz, vyjde mimořádně morálně a ekonomicky posílené“.

„Tento mírový plán absolutně potvrzuje všechny dosavadní mírové postoje vlády Slovenské republiky,“ řekl v sobotu.

Rusko vyjde z války jako totální vítěz. Fico vítá americký mírový plán

Mnichovská dohoda, na kterou se ministr vnitra odkázal, znamenala pro Československo před druhou světovou válkou ztrátu Sudet a následný nástup Protektorátu Čechy a Morava. Dohodu v nacistickém Německu 29. září 1938 podepsali zástupci Velké Británie, Francie, Itálie a Německa. Potupu dovršil fakt, že k samotnému uzavírání dohody nebyli přítomní českoslovenští politici ani přizváni. Z mnichovské zrady také pramení sousloví „o nás bez nás“.

