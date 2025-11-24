Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
„Vítám, že předseda vlády informoval o mírovém plánu, který tu byl navrhnut a který znamená širokou debatu o tom, jak budou uspořádané v budoucnosti ty podmínky na Ukrajině. Pokud tu někdo mluví o tom, že se přirovnává tento mírový plán k Mnichovu, tak si myslím, že to nejsou silná slova, protože ta realita od toho nemá daleko,“ pronesl Šutaj Eštok.
Vedle něj stál i premiér Robert Fico, který už předtím Američany předloženou mírovou dohodu pro Ukrajinu a Rusko podpořil. Zdůraznil, že s ní Kyjev musí souhlasit, podle něj je však „stokrát přísnější“ než dříve předložené návrhy. Mimo jiné také zmínil, že Rusko v případě schválení dohody „vyjde z války jako totální vítěz, vyjde mimořádně morálně a ekonomicky posílené“.
„Tento mírový plán absolutně potvrzuje všechny dosavadní mírové postoje vlády Slovenské republiky,“ řekl v sobotu.
Mnichovská dohoda, na kterou se ministr vnitra odkázal, znamenala pro Československo před druhou světovou válkou ztrátu Sudet a následný nástup Protektorátu Čechy a Morava. Dohodu v nacistickém Německu 29. září 1938 podepsali zástupci Velké Británie, Francie, Itálie a Německa. Potupu dovršil fakt, že k samotnému uzavírání dohody nebyli přítomní českoslovenští politici ani přizváni. Z mnichovské zrady také pramení sousloví „o nás bez nás“.