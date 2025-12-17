Den začneme čtením mailů, psal ministr, jenž je kvůli neotvírání schránky v exekuci

Slovenský ministr vnitra a předseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok kdysi ukončil magisterské studium prací, jež se jeví jako prostý kompilát. Na diplomovou práci plnou zkopírovaných pasáží upozornil Denník N. Ironií osudu také je, že politik, který skončil v exekuci kvůli tomu, že si neotevíral svou datovou schránku, předtím v bakalářské práci psal, že „pracovní den začneme otevřením e-mailové schránky“.
„Je už běžnou samozřejmostí, že pracovní den mnoha z nás začíná zapnutím počítače, připojením se na internet a zkontrolováním e-mailové schránky. Slovíčko ‚offline‘ je dnes už téměř nepředstavitelné,“ napsal podle Denníku N Šutaj Eštok v roce 2009 ve své bakalářské práci „Internet jako prostředek masové komunikace v současné společnosti“.

Bylo mu tehdy dvaadvacet let a studoval právo na Univerzitě Komenského v Bratislavě. V práci ocenil, že se stát chystá s občany stále víc komunikovat elektronicky. V té době také pod přezdívkou „tosma3“ na internetu útočil na politiky včetně premiérů Mikuláše Dzurindy a Ivety Radičové a psal oslavné příspěvky o vládním Směru-SD a Robertu Ficovi.

Slovenský ministr je v exekuci. Nechodil k soudu, zaplatí víc než svůj roční plat

Ironií osudu právě Šutaj Eštok letos prohrál soudní spor se skupinou bývalých elitních vyšetřovatelů kolem Jána Čurilly proto, že si neotevíral datovou schránku. Ignoroval totiž chodily výzvy, aby se dostavil do soudní síně, které mu tam chodily. A díky tomu „kontumačně“ vyhrála skupina čurillovců. „Elektronickou schránku sice mám, ale vzhledem ke své vytíženosti ji prakticky nevyužívám,“ hájil se ministr.

Celkem musí zaplatit kolem 120 tisíc eur, kvůli čemuž se dostal do exekuce. V reakci na svou kauzu oznámil, že se praxe kolem rozsudků pro zmeškání a elektronických schránek změní.

Plagiátoři ve slovenské politice. Opisoval šéf sněmovny i jeho expartnerka

Vedoucím Eštokovy bakalářské práce byl mimochodem jeho nynější vládní kolega, ministr spravedlnosti Boris Susko. Budoucí právník a ministr si z jeho skript zkopíroval celé pasáže, píše Denník N. Šutaj Eštok následně pokračoval ve studiu a získal titul magistr. A podle novinářů jeho diplomová práce „Právní úprava doménových jmen“ obsahuje ještě méně vět, které by se daly považovat za jeho vlastní myšlenky.

Podle vysokoškolských vyučujících, se kterými novináři hovořili, se práce jeví jako kompilát. Taková práce na rozdíl od plagiátu přiznává autory zkopírovaných částí, současný ministr nicméně necitoval správně a některé odstavce v odkazovaných knihách ani nejsou, podotýká deník.

Slovenský premiér Matovič také opisoval, je stejný plagiátor jako Danko

Ministr vnitra se na Facebooku vůči článku ohradil s tím, že jeho práce řádně prošla protiplagiátorskou kontrolou. Novináři si na něj prý zasedli a místo skutečných problémů řeší nesmysly. Denník N však upozorňuje, že systém kontroly prací na slovenských univerzitách byl v době, kdy Šutaj Eštok studoval, ještě „děravý“.

To ukázal už třeba plagiátorský skandál bývalého předsedy parlamentu a šéfa strany Jsme rodina Borise Kollára. Tím navíc výčet slovenských politiků, kteří opsali svou vysokoškolskou práci, nekončí. Stejné problémy musel řešit i expremiér Igor Matovič, předseda Slovenské národní strany (SNS) Andrej Danko či šéf Svobody a Solidarity (SaS) Branislav Gröhling. Naposledy také podezření kolem své diplomové práce vysvětloval i ředitel Slovenské informační služby (SIS) Pavol Gašpar.

Znám stvořitele bitcoinu. Je to Brit, říká autor knihy Zmizení Satoshi Nakamota

Den začneme čtením mailů, psal ministr, jenž je kvůli neotvírání schránky v exekuci

