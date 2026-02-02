O verdiktu takzvaného exekučního soudu v Banské Bystrici z minulého týdne informoval v pondělí právní zástupce uvedených policistů Peter Kubina, který zveřejnil text soudního usnesení.
Ministr a šéf menší slovenské vládní strany Hlas-SD loni prohrál spor s policisty ze skupiny takzvaných čurillovců takzvaným kontumačním rozsudkem, neboť nereagoval na soudní výzvu, aby se vyjádřil k žalobě policistů na ochranu osobnosti. Výzvu mu soud poslal do jeho elektronické schránky.
Ministr dříve přiznal, že schránku nesledoval, současně však soud za verdikt kritizoval. Rozsudek mezitím nabyl právní moci a na jeho základě začalo vůči ministrovi exekuční řízení. Zmíněný soud návrh ministra proti exekučnímu řízení zamítl jako nedůvodný. Šutaj Eštok podle něj neprokázal skutečnosti, které jsou v souladu s exekučním řádem podmínkou pro zastavení exekuce.
„Podáme řádný opravný prostředek, v tomto případě je to stížnost,“ uvedl Šutaj Eštok. Ten už dříve neuspěl s jinými návrhy, kterými chtěl prohraný spor s policisty zvrátit. Loni v prosinci ohlásil odvolání proti rozhodnutí jednoho z bratislavských soudů, který odmítl zrušit uvedený kontumační rozsudek. Ústavní soud zase v této kauze odmítl ministrovu stížnost.
„Spoléhám na to, že krajský soud k tomu přistoupí z hlediska zákonnosti a spravedlnosti. Věřím, že spravedlnosti bude učiněno zadost,“ řekl Šutaj Eštok o svém odvolání proti zamítavému rozhodnutí soudu první instance ve věci zrušení kontumačního rozsudku.
Policisté podali na ministra vnitra žalobu za to, že je Šutaj Eštok loni v dubnu v příspěvku na sociální síti mimo jiné přirovnal k Mikuláši Černákovi. Ten si ve vězení odpykává doživotí za vraždy. Černáka, jenž loni neuspěl se žádostí o podmíněné propuštění, slovenská média označují za někdejšího šéfa slovenského podsvětí a za symbol mafiánských praktik 90. let. Šutaj Eštok v pondělí zopakoval, že za svými výroky si stojí.
Při vydání rozsudku pro zmeškání slovenské soudy neposuzují oprávněnost žaloby. Předpokladem této formy soudního rozhodnutí je, že žalovaný se k návrhu nevyjádří. Elektronická schránka není pro obyvatele na Slovensku povinná. Pokud si ji ovšem zájemce aktivuje, úřady, soudy a další instituce mu zásilky už neposílají běžnou poštou, ale elektronicky.
Ministr vnitra, ale i další členové vlády Roberta Fica pak na základě Eštokovy prohry začali hovořit o tom, že by se praxe kontumačních rozsudků měla změnit.