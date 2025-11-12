Slovenský ministr je v exekuci. Nechodil k soudu, zaplatí víc než svůj roční plat

  11:27
Slovensko má svého prvního ministra v exekuci. Šéf resortu vnitra Matúš Šutaj Eštok tak dlouho ignoroval soud, až prohrál spor se skupinou elitních vyšetřovatelů přezdívanou čurillovci. Té teď musí zaplatit 90 tisíc eur. Exekutoři už mu částku zablokovali na bankovním účtu, vedle toho musí ministr navíc uhradit i soudní výlohy. Vše přitom začal status na Facebooku, v němž Eštok policisty přirovnal k vrahům.
Šest vyšetřovatelů v čele s Jánem Čurillou pracovalo v nyní už zrušené Národní kriminální agentuře (NAKA). Prošetřovali v ní skutky spojené s korupcí a organizovaným zločinem – včetně těch, které souvisejí s vládní stranou Směr-SD a okolím premiéra Roberta Fica. Čurillovci upadli v nemilost hned poté, co Fico se Směrem vyhrál volby.

Ministr vnitra a šéf koaličního Hlasu-SD Šutaj Eštok pak policisty, kteří byli v rámci války uvnitř policie obviněni z různých činů, postavil mimo službu. A letos v dubnu je na Facebooku přirovnal k odsouzenému vrahovi a někdejšímu šéfovi slovenského podsvětí Mikuláši Černákovi. Status nadepsal titulkem „Zločinci se stali hrdiny“.

Čurillovci jej za to v květnu zažalovali, přičemž zdůraznili, že nikdy nebyli odsouzeni a že ministr tímto výrokem zasáhl do jejich osobnostních práv. Spor vyhráli. Ovšem především proto, že ministr vnitra celé soudní řízení od počátku ignoroval. Měsíce nereagoval na výzvy, které mu soud posílal do elektronické schránky. Soudci vzhledem k tomu mohli zvolit speciální postup, který má zabránit maření procesu pasivitou jedné ze stran sporu.

Příspěvek, kvůli kterému musí Šutaj Eštok zaplatit 90 tisíc eur:

„V takovýchto případech zákon připouští za splnění stanovených podmínek rozhodnutí takzvaným rozsudkem pro zmeškání, tedy kontumačním rozsudkem, kterým soud žalobě v celém rozsahu vyhoví. Tyto podmínky v tomto případu splněné byly, a proto jsme tuto procesní možnost využili,“ řekl advokát policistů Peter Kubina.

Ministr si podle něj nepřevzal ani rozsudek, přičemž v takovém případě se uplatňuje „fikce doručení“, kdy se soudní zásilka považuje za doručenou po patnácti dnech od odeslání i v případě, že ji adresát ignoruje. Další patnáctidenní lhůtu pro odvolání ministr opět nevyužil, a tak verdikt začal platit. K tomu došlo v polovině října, 4. listopadu pak soud rozhodl o zahájení exekuce ve prospěch policistů. Poslední lhůta pro zaplacení ministrovi vyprší na začátku prosince.

Válka ve slovenské policii. Obviněný je i šéf tajné služby

Kubina také podle slovenských médií prozradil, že exekutoři už ministrovi na účtu zablokovali prohranou sumu a že politik bude muset také exekutorovi vyplatit odměnu. Tu si prý může snížit tím, že včas zaplatí. Každému policistovi připadá odškodné 15 tisíc eur, dohromady tedy 90 tisíc eur (2,1 milionu korun), což je zhruba ministrův roční plat.

Zaplatit musí i soudní výlohy ve výši 11 tisíc eur (264 tisíc korun) a úroky z prodlení, které jsou podle portálu Sme 7,4 procenta. Celkem tak tento spor ministra vnitra vyjde na 120 tisíc eur (2,9 milionu korun). Kromě toho se Šutaj Eštok musí šestici policistů předepsaným způsobem veřejně omluvit, přičemž text omluvy musí na jeho facebookovém profilu zůstat, dokud ho bude používat.

Šutaj Eštok prohlásil, že ho soud potrestal za názor, za kterým si stojí i nyní. Současně kritizoval zvolený soudní postup. „Soudce poslal informace o soudním sporu do mé elektronické schránky, kterou sice mám, ale vzhledem ke své vytíženosti ji prakticky nevyužívám. Vrcholem je, že se nepokoušel jinou cestou zjistit, zda o žalobě vím, a už vůbec ho nezajímaly mé argumenty,“ reagoval.

Osud ministra vnitra už spustil lavinu vtipů:

Chce prý podniknout všechny právní kroky, aby zvrátil uvedené rozhodnutí soudu, které označil za pochybné. Všichni prý vědí, kde jako ministr pracuje, kde bydlí i kde se pohybuje. Soud se tak podle ministra měl pokusit mu výzvu doručit i jinak. Namísto toho se prý bez dokazování postavil na stranu čurillovců.

„Na svém výroku trvám a kdykoliv ho zopakuji,“ říká Eštok s tím, že skupina nemůže být považovaná za vzor bezúhonných policistů. Před těmito lidmi prý nebude „ustupovat ani sklánět hlavu“. Podle odborníků, které oslovili slovenští novináři, se však nyní může obrátit jedině už jen na Ústavní soud.

Naopak zástupce čurillovců je spokojen. „Protože ministr vnitra svým dosavadním jednáním způsobil mým klientům mnoho škod a myslíme si, že jediným měřidlem jeho životních hodnot jsou peníze, jsme i s touto formou zadostiučinění spokojení. Podstatné pro nás je, že na náhradu těchto škod bude teď muset přispět i přímo ze svého,“ řekl Kubina, podle nějž by bylo z jeho strany „nezodpovědné, ba přímo trestuhodné“, kdyby Eštokovu nečinnost nevyužil u soudu.

Upozornil také, že tento politik není na Slovensku jediným, kdo se do čurillovců opakovaně pouštěl. „Všechny politicky činné osoby, které mají ve zvyku veřejně dehonestovat čurrilovce nepravdivými tvrzeními, by si však měly uvědomit, že jejich výroky mají nejen svou váhu, ale i svou cenu. Všechny jejich dehonestující výroky, které vyhodnotíme jako zpeněžitelné, budou i zpeněžené,“ varoval podle portálu Hn Online.

Používání elektronické schránky na Slovensku není povinné. Zájemci z řad fyzických osob si ji ovšem mohou aktivovat a úřady už jim pak zásilky neposílají běžnou poštou. Podle advokáta stejným způsobem jako Šutaj Eštok v minulosti prohrál jiný spor na ochranu osobnosti šéf nyní opozičního hnutí Slovensko a bývalý premiér Igor Matovič.

Ten už ostatně na Eštokovu kauzu zareagoval po svém. „Lúzr roku. Arogantní prase si tak dlouho obtíralo svůj rypák o vyšetřovatele, kteří se nebáli směrácké mafie, až prohrál soud, exekutor mu zablokoval účet a bude se muset omluvit čurillovcům a zaplatit 120 tisíc odškodné s úroky. Hmm, z tohoto Dilinkovi z Budkoviec vypadají i ty nastřelené vlásky,“ napsal Matovič na Facebooku. Další opoziční strana SaS (Svoboda a Solidarita) zase oznámila, že spouští petici za Eštokovo odvolání.

