VIDEO: Pusťte mě! Předseda slovenské rady se před novináři dal na bleskový úprk

Oľha podle televize Joj nejprve vyloučil média ze zasedání Rady Fondu na podporu umění, přestože má být ze zákona veřejné. A když se jej novináři chtěli na aktuálně největší kauzu kolem tohoto kulturního fondu zeptat alespoň na chodbě, dal se na útěk. Nejprve doběhl na toaletu.
Poté na kamery řekl, že fond podává trestní oznámení na neznámého pachatele za šíření poplašné zprávy. Na další otázky už však opět odmítl odpovědět a znovu se – až nečekanou rychlostí – rozeběhl. „Můžete nám zastavit? Máme jet výtahem?“ volali za ním reportéři.
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„Prosím vás, pusťte mě!“ žádal pak Oľha u turniketů, které ho zdržovaly v úprku a novinářům naopak daly možnost se jej znovu zeptat na okolnosti zmíněné poplašné zprávy. Cestou do prostor, jež už médiím nejsou přístupné, pak ještě ve spěchu málem spadl ze schodů.
Samotná kauza se týká odposlouchávacích zařízení, která se našla pod stoly zaměstnanců Fondu na podporu umění. Podle slovenských médií je dotyční pracovníci považují za metodu ředitele fondu Františka Kornaje, jak špehovat podřízené. Ti prý z jeho strany dlouhodobě čelí šikaně a atmosféra ve fondu je napjatá.
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Kornaj však tyto informace popírá, stejně jako to, že by „štěnice“ do kanceláří nastrčil právě on. Na středečním zasedání se zmínil o tom, že by mohlo jít o průmyslovou špionáž. Případem se nyní zabývá slovenská policie. Předseda Oľha už mimochodem zaujal slovenskou veřejnost i na jedné z březnových tiskových konferencí, když začal recitovat báseň o žácích, kteří kradli křídu.