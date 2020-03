Čaputová pověřila vítěze slovenských voleb Matoviče sestavením vlády

Samotné pověření sestavením vlády ještě neznamená, že se Matovič stane premiérem. Udělení mandátu od hlavy státu na složení vlády je na Slovensku politickou tradicí, která nemá oporu v ústavě.

Případná čtyřkoalice by měla ve sněmovně ústavní většinu. Její vznik ale zatím není zcela jistý. Například exprezident a šéf nové strany Za lidi Andrej Kiska by byl v koalici raději bez populistického hnutí Jsme rodina. Plány tohoto hnutí na masivní výstavbu státních bytů kritizoval šéf jiné pravděpodobné koaliční strany Svoboda a solidarita (SaS) Richard Sulík.

Protikorupčnímu hnutí OLaNO by k vytvoření koalice, která by měla většinu v parlamentu, postačovala i spolupráce jen se dvěma ze tří zmíněných stran. Matovič chce ale širší koalici kvůli tomu, že hodlá změnou ústavy například zavést plošné prověrky soudců. Koalice OLaNO, Jsme rodina, SaS a Za lidi by měla ve 150členné Národní radě 95 hlasů.



Proevropský politik Kiska také upozornil na nejasnou pozici hnutí Jsme rodina k zahraniční orientaci země. Například Kollár loni kritizoval sankce, které dříve uvalila EU na Rusko. Kiska také zmínil morální a odborný kredit zástupců koalice v různých funkcích. Již v minulosti vyšly najevo kontakty Kollára na lidi spojované s podsvětím.

Kollár chce také dosáhnout vyčlenění některých státních firem ze systému hospodaření veřejných financí státu tak, aby si tyto firmy mohly půjčit na různé projekty, aniž to zvýšilo oficiální státní dluh.

OLaNo vyhrálo sobotní volby se ziskem 25,02 procenta hlasů. Uskupení Jsme rodina obdrželo 8,24 procenta, SaS 6,22 procenta a stranu Za lidi podpořilo 5,77 procenta voličů.