Na Slovensku odvolali šéfa národního divadla, zastávají se jej kolegové i opozice

„Dozvěděl jsem se to dnes ráno, když mi doma zazvonil zvonek. Otevřel jsem dveře a za nimi stála úřednice ministerstva kultury se dvěma stokilovými chlapy. Oznámila mi, že mi přinesla odvolávací dekret, dala mi ho do rukou a následně mi popřáli pěkný den. Takže generální ředitel Národního divadla v županu přebíral ve dveřích vlastního bytu odvolávací dekret od ministerské úřednice a dvou esbéeskářů,“ popsal Drlička v rozhovoru pro Denník N.

Odkazuje při tom pracovníky soukromých bezpečnostních služeb, kterým Slováci obecně říkají zkratkou SBS. Šimkovičová jej prý od loňského nástupu do funkce ministryně ani jednou nepřijala a podle Drličky nebyl v dekretu ani uveden důvod jeho odvolání.

Ministerstvo kultury nicméně například v červenci kritizovalo Drličku za to, že odvolal ředitelku baletu v SND, a tvrdilo, že tím porušil statut divadla. I tuto záležitost resort nyní uvedl mezi důvody, proč Drličku odvolalo. Kromě toho tvrdil, že si Drlička pletl funkci generálního ředitele národní kulturní instituce s politickým aktivismem a opakovaně vnášel do činnosti SND politiku.

Podle ministerstva postup vedení SND také způsobil, že v instituci byli místo slovenských operních umělců angažováni zahraniční umělci. Sama ministryně Šimkovičová se při nástupu do funkce nechala slyšet, že „slovenská kultura má být slovenská a žádná jiná“. Ministerstvo v prohlášení také zmínilo pád lustru na pódium během představení a tvrdilo, že incident ohrozil bezpečnost a poškodil image SND.

Nesnesou kritiku, míní Drlička

„Oni prostě potřebovali ovládnout další instituci, protože to divadlo bylo svobodné, svobodně hovořilo i svým způsobem kritizovalo politické dění. A to je pro ně něco, co je neakceptovatelné. Oni nesnesou kritiku, nesnesou svobodu,“ míní Drlička. Poté, co jeho konec ve funkci vyšel najevo, se jej zastaly například Slovenská národní galerie i Slovenské národní muzeum.

„Snaha politicky ovládnout kulturní instituce, vzít jim nezávislost a dosadit do nich své lidi je jediné, čeho jsme se od ‚ničitelky kultury‘, paní Šimkovičové, zatím dočkali,“ napsala poslankyně nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko Zora Jaurová. Krok ministryně kritizovali i představitelé dalších opozičních stran.

Drlička nastoupil do čela SND v roce 2021. O rok později ho z funkce odvolala tehdejší ministryně kultury Natália Milanová, jež resort vedla za vlád premiérů Igora Matoviče a Eduarda Hegera, v reakci na jeho hanlivá vyjádření o politicích. Do čela SND se pak Drlička vrátil loni poté, co uspěl ve výběrovém řízení.

Šimkovičová dlouhodobě obhajuje tradiční slovenskou kulturu, vystupuje proti tématům týkajícím se komunity LGBT+ a už dříve se kvůli svým názorům a rozhodnutím dostala do křížku s části představitelů kulturní sféry na Slovensku či opozičními politiky.

V květnu opozice neuspěla s návrhem vyslovit Šimkovičové nedůvěru parlamentu. Opoziční strany tehdy tvrdily, že ministryně chce mocensky ovládnout kulturní instituce a fondy, které rozdělují peníze na podporu různých projektů a akcí. Ministerstvo kultury také prosadilo nový zákon o veřejnoprávní televizi a rozhlasu, jehož cílem je podle opozice ovládnutí této stanice současnou vládní mocí. Z RTVS se po změně stala STVR.