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Potěmkinova Matice. Na Slovensku obarvili živý plot na zeleno

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  11:44
Náš živý plot je málo zelený, usoudili ve slovenském Martině. A postříkali ho barvou. Výjev jako od ruského knížete Potěmkina se odehrál před sídlem Matice slovenské. Ta vysvětluje, že je to jen dočasné řešení a keře už stejně uhynuly.

„Ano, kamarádi, vidíte dobře. Živý plot je málo zelený, tak ho ‚oživují‘,“ napsala na Instagramu uživatelka Janicask, jejíž video na změny před budovou Matice slovenské upozornilo.

Zástupci technického oddělení organizace pak portálu TN Live vysvětlili, že chtěli zkrášlit okolí areálu před blížícím se Mezinárodním krajanským festivalem. Keře zimostrázu už prý stejně uhynuly a měly se brzy zlikvidovat. A tak je alespoň přestříkali na hezčí barvu.

„Protože z časových ani finančních důvodů nebylo možné zajistit novou výsadbu ještě před začátkem festivalu, přistoupilo se k tomuto dočasnému řešení,“ uvedla organizace s tím, že místní památkový úřad neměl proti improvizaci ve stylu Potěmkinovy vesnice žádné námitky. Celkem prý stál nástřik keřů 300 eur (zhruba 7 200 korun).

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Matice slovenská zároveň popřela, že by keře nechala upravit proto, že se do Martina chystá premiér Robert Fico. Předseda vlády prý návštěvu této kulturní organizace vůbec nemá v programu. Keře se nicméně i tak staly politickým tématem.

„Větší bizár dnes neuvidíte. Keříky před budovou Matice slovenské byly nasprejované na zeleno. Dělá malíř Kamenický přesčasy?“ ptá se opoziční strana Progresivní Slovensko, přičemž odkazuje na ministra financí Ladislava Kamenického, o němž je známo, že ve volném čase rád maluje.

Nicméně není sám. V současné Ficově vládě tímto způsobem relaxuje i ministryně kultury Martina Šimkovičová. To se promítlo i do jednoho z vtipů, které se na téma nabarveného živého plotu okamžitě objevily na sociálních sítích.

Podle některých by se zase do úpravy prostranství měl pustit sám slovenský prezident Peter Pellegrini, který s oblibou seká trávu, jezdí traktorem anebo pomáhá v domácnosti...

Některé Slováky také napadlo, že podobně by se problémy daly řešit i na jiných místech země:

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