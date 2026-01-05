Slovenský poslanec se vzdává mandátu, pod vlivem alkoholu srazil laň

„Žijeme v zemi, kde si lidé zvykli, že politici jsou nedotknutelní a za své přešlapy nenesou odpovědnost. To není dobré, v KDH to chceme dělat jinak. Já jsem udělal přešlap a zaplatím za to. Rozhodl jsem se, že se vzdám mandátu poslance,“ řekl zákonodárce ve videu, ze kterého citovala slovenská média.
„Křesťanskodemokratické hnutí a jeho představitelé jsou nositeli hodnot v každé situaci a neutíkají před zodpovědností,“ uvedlo v reakci KDH podle serveru Pravda.sk a Šmilňákovi poděkovalo.
Poslanec 28. prosince mezi obcemi Gaboltov a Svržov na východě Slovenska srazil laň. Policie mu naměřila 0,48 promile alkoholu v krvi a zadržela řidičský průkaz.