Jste místopředsedou Evropského parlamentu a zároveň také členem slovenské opoziční strany Progresivní Slovensko. Ta často kritizuje kroky premiéra Roberta Fica s tím, že se Slovensko dostává do izolace, že se s ním v Evropě už nikdo nebaví a vzájemné vztahy se zhoršují. Pociťujete to při své práci v Bruselu? Má to na ni přímý dopad?

Přímo na mou práci to dopady nemá, protože nás šest poslanců a poslankyň Progresivního Slovenska v Evropském parlamentu právě nahrazuje to, co jinak normální vlády dělají. Se svými partnery spolupracujeme, komunikujeme a takříkajíc pomáháme držet Slovensko v Evropě. Je důležité neustále zdůrazňovat, že Slovensko nerovná se Robert Fico.