Šimečka se zaplétá do matčiny aféry. Hrajete Ficovy hry, obviňuje novináře

Nezisková organizace Projekt Fórum čerpala peníze ze státních dotací i unijních grantů, kvůli čemuž má nyní problémy. Ukázalo se totiž, že si spolupracovnice Šimečkové Andrea Puková nechala mnohé faktury proplatit dvakrát i třikrát a že peníze končily na jejím soukromém účtu.
Úplně z obliga ještě není ani samotná matka opozičního lídra a celý případ vyšetřuje policie. Kauza „Šimečkova máma“, jak se zkráceně celé aféře říká na Slovensku, se dosud jen minimálně týkala přímo Michala Šimečky. Až nedávno se zjistilo, že organizaci půjčil peníze. A nyní deník Postoj napsal, že tím propojení nekončí. Projekt Fórum podle něj několik let hradil faktury za telefonní číslo, které Šimečka používá.
„Podle faktury sdružení Projekt Fórum v roce 2012 zaplatilo společnosti Orange 244,2 eur za používání telefonu s číslem 0905 513 ***. Telefon byl v té době psaný na Soňu Čechovou, babičku Michala Šimečky. Ta však už tehdy pět let nežila, zemřela v roce 2007,“ píše Postoj a přidává fakturu z října 2012.
Šimečka používání čísla potvrdil. „Dozvídám se, že na faktuře staré čtrnáct let je i číslo, které jsem zdědil po své nebohé babičce. Nevím, o jakou fakturu jde, nevím, odkud ji mají. Jedno je jasné – nemají ji jak legálně mít. Mají ji ze spisu. Ne, protože vyšetřování vůči mé mámě je vedené za roky 2018 až 2022. Musí to pocházet z bezpečnostních složek, které rozpracovaly mou rodinu a Projekt Fórum. Toto je jasný důkaz zpravodajské hry, která je politicky řízená premiérem Ficem,“ prohlásil.
Dnešní politik v té době končil doktorát na univerzitě v Oxfordu a působil už i jako poslanecký asistent a poradce v Evropském parlamentu. Babiččino číslo si prý nechal ze „sentimentálních důvodů“ a zhruba kolem roku 2012 či 2013 už si ho začal platit sám.
„Byl jsem student a rodiče mi řekli, že mi budou platit mobil. Další výdaje na studium jsem si platil sám. Zjevně moje máma toto číslo napsala na občanské sdružení. To se nemělo stát. Já si to však upřímně nepamatuji, dozvěděl jsem se o tom, když se o to začala zajímat média,“ tvrdí.
Postoj dodává, že zmíněných 244 eur byla měsíční platba, do které byly zahrnuty i poplatky za roaming v zahraničí. Projekt Fórum přitom několik let platil telefonní výdaje i dalším členům rodiny Šimečkových.
Ačkoliv lídr PS Šimečka od začátku kauzy své matky říká, že „je tu silné podezření, že je to na politickou objednávku“, podvody v organizaci se zabývala i Evropská unie. Agentura Evropské komise pro vzdělání, audiovizi a kulturu (EACEA) loni začala od Projektu Fórum vymáhat vrácení dotace ve výši 113 400 eur (2,8 milionu korun) a také exekuční a další náklady, celkově téměř 160 tisíc eur (zhruba čtyři miliony korun).
Ficova vláda už tehdy Šimečku vyzvala, aby informace o financování organizací blízkých jeho příbuzným zveřejnil, a aféra se od té doby pravidelně vrací například na tiskové konference premiéra. Ten Šimečkovu rodinu označuje třeba za příživníky a uvádí je jako důkaz škodlivosti neziskových organizací obecně. Podle opozice tím Fico odklání pozornost od problémů a kauz vlastní vlády. A nejen podle opozice, opatrně se proti tomu postavili už i Ficovi koaliční partneři.
Nové zjištění o Šimečkově telefonu nicméně ještě těsněji spojuje celou kauzu nejen s ním, ale i s jeho stranou Progresivní Slovensko, která se v průzkumech pravidelně objevuje na prvním místě a momentálně je jedinou opoziční silou, která by dokázala Fica porazit.
„Štve mě, že to tak bylo, nenechám se však složit touto zpravodajskou hrou kvůli mobilu, který mi platila máma z občanského sdružení před čtrnácti lety,“ řekl také Šimečka a Ficovi vzkázal, že ho „nezlomí“.
Opozice se hádá mezi sebou
Kauza se v posledních dnech nicméně „rozplizla“ do několika dalších rovin. Jednak se novinář konzervativního deníku Postoj Marek Vagovič ohradil vůči Šimečkovu obvinění, že je součástí Ficovy zpravodajské hry.
„Nikdy nezveřejňuji zdroje svých informací, ale můžu vás ujistit, pane Šimečko, že jsme nikdy s nikým nic nekoordinovali. Je to výsledek naší dlouhodobé investigativní práce, na kterou jsme hrdí. Nemluvě o tom, že spojovat právě mě s Robertem Ficem není ani dobrý vtip,“ vzkazuje investigativec, jenž napsal dvě knihy ze zákulisí Ficova Směru-SD s názvem „Vlastní hlavou“. To je výrok připisovaný právě premiérovi a odkazuje na jeho údajné schopnosti shánět peníze pro fungování partaje.
Kromě toho se do nejnovější aféry vložil i expremiér Igor Matovič, který sdílel část článku Postoje v době, kdy v něm ještě bylo Šimečkovo telefonní číslo zveřejněno v úplné podobě. Redakce poté zakryla poslední tři číslice, což udělal i Matovič. Filmařka a členka mimoparlamentní strany Demokrati Dorota Nvotová už však mezitím Matoviče obvinila, že může být „na výplatní pásce Směru“ a že v opozici „prorazil nové dno“.
„Úplně nejlepší na jejím ‚moralizujícím statusu‘ je však to, že se vzteká kvůli zveřejnění Šimečkova čísla – ALE (jakože neúmyslně) ho sama tímto zveřejnila pro všechny své sledovatele... to je taková Jaronaďovina,“ napsal v reakci na příspěvek Nvotové Matovič, přičemž odkázal na šéfa Demokratů, bývalého člena Matovičova hnutí OLaNO a někdejšího ministra obrany v Matovičově vládě Jaroslava Nadě.