Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Šimečka se zaplétá do matčiny aféry. Hrajete Ficovy hry, obviňuje novináře

Autor:
  15:36
Lídr slovenské opozice Michal Šimečka se čím dál víc zaplétá do aféry, která se původně týkala jen jeho matky Marty Šimečkové. Ta v posledních měsících musí vysvětlovat četné nesrovnalosti v účetnictví svého neziskového sdružení Projekt Fórum. Nyní ovšem vyplavalo na povrch, že organizace zaplatila i fakturu za mobilní telefon, který používal právě Šimečka. Předseda Progresivního Slovenska obvinil novináře, že jsou součástí „zpravodajské hry Roberta Fica“.
Slováci v Bratislavě i dalších městech demonstrovali proti plánům vlády Roberta...

Slováci v Bratislavě i dalších městech demonstrovali proti plánům vlády Roberta Fica zrušit v parlamentních volbách možnost hlasování poštou ze zahraničí. Na snímku je předseda strany Progresivní Slovensko Michal Šimečka. (14. dubna 2026) | foto: Profimedia.cz

Matka slovenského politika Michala Šimečky Marta Šimečková (vlevo, 22. února...
Předseda slovenské opoziční strany Progresivní Slovensko Michal Šimečka (8....
Robert Fico
Slovenský expremiér a předseda hnutí Slovensko Igor Matovič (4. února 2025)
29 fotografií

Nezisková organizace Projekt Fórum čerpala peníze ze státních dotací i unijních grantů, kvůli čemuž má nyní problémy. Ukázalo se totiž, že si spolupracovnice Šimečkové Andrea Puková nechala mnohé faktury proplatit dvakrát i třikrát a že peníze končily na jejím soukromém účtu.

Úplně z obliga ještě není ani samotná matka opozičního lídra a celý případ vyšetřuje policie. Kauza „Šimečkova máma“, jak se zkráceně celé aféře říká na Slovensku, se dosud jen minimálně týkala přímo Michala Šimečky. Až nedávno se zjistilo, že organizaci půjčil peníze. A nyní deník Postoj napsal, že tím propojení nekončí. Projekt Fórum podle něj několik let hradil faktury za telefonní číslo, které Šimečka používá.

Kauza Šimečkovy matky. Účetní si nechala miliony, podvody tíží lídra opozice

„Podle faktury sdružení Projekt Fórum v roce 2012 zaplatilo společnosti Orange 244,2 eur za používání telefonu s číslem 0905 513 ***. Telefon byl v té době psaný na Soňu Čechovou, babičku Michala Šimečky. Ta však už tehdy pět let nežila, zemřela v roce 2007,“ píše Postoj a přidává fakturu z října 2012.

Šimečka používání čísla potvrdil. „Dozvídám se, že na faktuře staré čtrnáct let je i číslo, které jsem zdědil po své nebohé babičce. Nevím, o jakou fakturu jde, nevím, odkud ji mají. Jedno je jasné – nemají ji jak legálně mít. Mají ji ze spisu. Ne, protože vyšetřování vůči mé mámě je vedené za roky 2018 až 2022. Musí to pocházet z bezpečnostních složek, které rozpracovaly mou rodinu a Projekt Fórum. Toto je jasný důkaz zpravodajské hry, která je politicky řízená premiérem Ficem,“ prohlásil.

Dnešní politik v té době končil doktorát na univerzitě v Oxfordu a působil už i jako poslanecký asistent a poradce v Evropském parlamentu. Babiččino číslo si prý nechal ze „sentimentálních důvodů“ a zhruba kolem roku 2012 či 2013 už si ho začal platit sám.

Úřad EU chce vrátit dotace od sdružení blízkého Šimečkovi, Fico je „znepokojený“

„Byl jsem student a rodiče mi řekli, že mi budou platit mobil. Další výdaje na studium jsem si platil sám. Zjevně moje máma toto číslo napsala na občanské sdružení. To se nemělo stát. Já si to však upřímně nepamatuji, dozvěděl jsem se o tom, když se o to začala zajímat média,“ tvrdí.

Postoj dodává, že zmíněných 244 eur byla měsíční platba, do které byly zahrnuty i poplatky za roaming v zahraničí. Projekt Fórum přitom několik let platil telefonní výdaje i dalším členům rodiny Šimečkových.

Ačkoliv lídr PS Šimečka od začátku kauzy své matky říká, že „je tu silné podezření, že je to na politickou objednávku“, podvody v organizaci se zabývala i Evropská unie. Agentura Evropské komise pro vzdělání, audiovizi a kulturu (EACEA) loni začala od Projektu Fórum vymáhat vrácení dotace ve výši 113 400 eur (2,8 milionu korun) a také exekuční a další náklady, celkově téměř 160 tisíc eur (zhruba čtyři miliony korun).

Prodejce langošů ze Slovenska dostal pokutu 1 500 eur. Na účtence chyběly háčky

Ficova vláda už tehdy Šimečku vyzvala, aby informace o financování organizací blízkých jeho příbuzným zveřejnil, a aféra se od té doby pravidelně vrací například na tiskové konference premiéra. Ten Šimečkovu rodinu označuje třeba za příživníky a uvádí je jako důkaz škodlivosti neziskových organizací obecně. Podle opozice tím Fico odklání pozornost od problémů a kauz vlastní vlády. A nejen podle opozice, opatrně se proti tomu postavili už i Ficovi koaliční partneři.

Nové zjištění o Šimečkově telefonu nicméně ještě těsněji spojuje celou kauzu nejen s ním, ale i s jeho stranou Progresivní Slovensko, která se v průzkumech pravidelně objevuje na prvním místě a momentálně je jedinou opoziční silou, která by dokázala Fica porazit.

„Štve mě, že to tak bylo, nenechám se však složit touto zpravodajskou hrou kvůli mobilu, který mi platila máma z občanského sdružení před čtrnácti lety,“ řekl také Šimečka a Ficovi vzkázal, že ho „nezlomí“.

Opozice se hádá mezi sebou

Kauza se v posledních dnech nicméně „rozplizla“ do několika dalších rovin. Jednak se novinář konzervativního deníku Postoj Marek Vagovič ohradil vůči Šimečkovu obvinění, že je součástí Ficovy zpravodajské hry.

„Nikdy nezveřejňuji zdroje svých informací, ale můžu vás ujistit, pane Šimečko, že jsme nikdy s nikým nic nekoordinovali. Je to výsledek naší dlouhodobé investigativní práce, na kterou jsme hrdí. Nemluvě o tom, že spojovat právě mě s Robertem Ficem není ani dobrý vtip,“ vzkazuje investigativec, jenž napsal dvě knihy ze zákulisí Ficova Směru-SD s názvem „Vlastní hlavou“. To je výrok připisovaný právě premiérovi a odkazuje na jeho údajné schopnosti shánět peníze pro fungování partaje.

Kromě toho se do nejnovější aféry vložil i expremiér Igor Matovič, který sdílel část článku Postoje v době, kdy v něm ještě bylo Šimečkovo telefonní číslo zveřejněno v úplné podobě. Redakce poté zakryla poslední tři číslice, což udělal i Matovič. Filmařka a členka mimoparlamentní strany Demokrati Dorota Nvotová už však mezitím Matoviče obvinila, že může být „na výplatní pásce Směru“ a že v opozici „prorazil nové dno“.

„Úplně nejlepší na jejím ‚moralizujícím statusu‘ je však to, že se vzteká kvůli zveřejnění Šimečkova čísla – ALE (jakože neúmyslně) ho sama tímto zveřejnila pro všechny své sledovatele... to je taková Jaronaďovina,“ napsal v reakci na příspěvek Nvotové Matovič, přičemž odkázal na šéfa Demokratů, bývalého člena Matovičova hnutí OLaNO a někdejšího ministra obrany v Matovičově vládě Jaroslava Nadě.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Visingr: Kreml už nemá co ukazovat, Moskvu letos opustili i spojenci

Nejčtenější

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

Armáda bude moci bránit i Rusy zatčené v cizině, schválili ruští poslanci

Ruský prezident Vladimir Putin na schůzi v Moskvě. (12. května 2026)

Ruští poslanci ve středu ve druhém a současně i třetím čtení přijali zákon, který poskytne prezidentovi Vladimiru Putinovi možnost nasadit ozbrojené síly na obranu Rusů zatčených, uvězněných či...

13. května 2026  15:54

Hlavní tah na Benešovsku stojí po střetu dodávky s autem, přistávaly dva vrtulníky

Dopravní nehoda osobního auta a dodávky nedaleko obce Nespeky u Benešova (13....

Střet osobního auta s dodávkou zastavil ve středu odpoledne provoz na silnici I/3 u obce Nespeky na Benešovsku. Složky IZS na místě provádějí záchranné a vyprošťovací práce. Podle prvotních informací...

13. května 2026  15:53

Německý ministr vnitra na sudetský sjezd dorazí. Macinkův výrok nekomentoval

Ministr vnitra Vít Rakušan přijal svého německého protějška Alexandera...

Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt navzdory vyhrocené debatě v Česku dál plánuje přijet na sjezd sudetských Němců, který se uskuteční příští týden v Brně. Ve středu to sdělil na vládní tiskové...

13. května 2026  15:52

Jako ježci v kleci. Sloupky zatarasily auta, řidiči si nevšimli změněného značení

V ulici Parléřová v Praze 6 nainstalovali sloupky před parkovací místa. (13....

Kuriózní situaci řešili někteří obyvatelé pražského Břevnova. V ulicích Parléřova a Bělohorská totiž v úterý ráno přibyly antiparkovací sloupky, mezi nimiž zůstalo „uvězněných“ několik zaparkovaných...

13. května 2026  15:47

Hasiči odstraňují skvrny z hladiny řeky Moravy, mohlo jít o ropnou látku

Do řeky Moravy nad Bělovským jezem mezi Kroměříží a Otrokovicemi unikla zatím...

Do řeky Moravy nad Bělovským jezem mezi Kroměříží a Otrokovicemi unikla v úterý odpoledne zatím přesně neurčená látka. Hasiči na místě položili norné stěny, aby zabránili dalšímu šíření, a pomocí...

12. května 2026  21:06,  aktualizováno  13. 5. 15:36

Šimečka se zaplétá do matčiny aféry. Hrajete Ficovy hry, obviňuje novináře

Slováci v Bratislavě i dalších městech demonstrovali proti plánům vlády Roberta...

Lídr slovenské opozice Michal Šimečka se čím dál víc zaplétá do aféry, která se původně týkala jen jeho matky Marty Šimečkové. Ta v posledních měsících musí vysvětlovat četné nesrovnalosti v...

13. května 2026  15:36

Pavel se v Bukurešti setkal s nevládnoucí královnou Margaretou. Zasadili lípu

Petr Pavel se ve středu v Rumunsku zúčastnil summitu B9. Vedle lídrů členských...

Prezident Petr Pavel se ve středu ráno v Alžbětině paláci v Bukurešti setkal s nevládnoucí rumunskou královnou Margaretou a jejím manželem princem Radem. V zahradě sídla následně společně symbolicky...

13. května 2026  10:13,  aktualizováno  15:28

Starmer varuje před chaosem, bleskově jednal s možným vyzývatelem

Keir Starmer (12. května 2026)

Britský premiér Keir Starmer, který čelí sílícímu tlaku členů vlády i poslanců své vládní Labouristické strany, dnes slíbil pokračovat s plánem reforem a varoval před chaosem, pokud by byl sesazen....

13. května 2026  11:06,  aktualizováno  15:28

Pátrání na konci světa. Od nás se hantavirus nešířil, tvrdí v Ohňové zemi

Letecký pohled na Ushuaiu v Argentině. (8. května 2026)

Tým zdravotnického institutu z Buenos Aires se chystá do jihoargentinského města Ushuaia. Plánuje zde získat více informací o šíření hantaviru. Ten se právě z této oblasti mohl dostat na palubu...

13. května 2026  15:25

Jedna jízdenka i na víc vlaků. Evropa zjednoduší cestování po železnici

Vagon společnosti European Sleeper (26. května 2023)

Evropská komise navrhla zjednodušit cestování vlakem pro Evropě. Nově by cestující měli mít jen jednu jízdenku i na přeshraniční spoje zahrnující více dopravců, zároveň by měli být lépe chráněni po...

13. května 2026  15:09

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Trump po devíti letech přiletěl do Číny. V Pekingu ho vítala záplava vlaječek

Uvítací ceremoniál pro americkou delegaci na letišti v Pekingu, kde se...

Americký prezident Donald Trump dorazil do Pekingu. Návštěva potrvá do pátku a její oficiální program začne ve čtvrtek, kdy se setká mimo jiné s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Vedle obchodu by...

13. května 2026  15:02

Pojistka před blackouty. Největší bateriové úložiště v Brně zareaguje okamžitě

Nové bateriové úložiště vyrostlo na okraji Technologického parku v blízkosti...

Nové bateriové úložiště na okraji brněnského Technologického parku naběhne za pár měsíců do ostrého provozu. Jedná se o největší zařízení svého druhu v Brně, zbývá u něj dokončit poslední nedodělky....

13. května 2026  14:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.