Kauza Šimečkovy matky. Účetní si nechala miliony, podvody tíží lídra opozice

  20:17
Kauza, jež začala nesrovnalostmi při čerpání dotací, dál bobtná. Řeč je o problémech Marty Šimečkové, matky slovenského opozičního lídra Michala Šimečky. Podle nových důkazů v jejím sdružení docházelo k falšování bankovních výpisů, přičemž získané peníze včetně dotací končily na soukromém účtu spolupracovnice Šimečkové. Šéf Progresivního Slovenska (PS) Šimečka říká, že s aktivitami své matky nemá nic společného, a vládní výzvy k rezignaci odmítá.
Matka slovenského politika Michala Šimečky Marta Šimečková (vlevo, 22. února...

Matka slovenského politika Michala Šimečky Marta Šimečková (vlevo, 22. února 2018) | foto: Profimedia.cz

Podvodů se v občanském sdružení Projekt Fórum podle všeho dopustila spolupracovnice Šimečkové Andrea Puková, která v organizaci měla na starosti finanční záležitosti. Portál Sme například zmiňuje transakci, kdy sdružení poslalo peníze Hotelu Arcadia, celkem 5 097 eur. Podle oficiálního výpisu z banky však na účet hotelu odešlo o tisíc eur méně.

Podobně u výběru v hotovosti, kdy jeden výpis hovoří o tisíci eur, ale druhý o deseti tisících. Podobně zmanipulovaných výpisů je v dokumentech celé množství a nejde jen o sumy, upraveny byly i jiné údaje, včetně příjemců peněz. Někdy zase ve výpisu nějaká transakce chyběla.

Šimečková se k těmto informacím údajně dostala poté, co začala prověřovat účetnictví své organizace z posledních let. Kvůli kauze koncem dubna vypovídala na policii a uvedla, že coby statutární zástupkyně sdružení vyvodí osobní odpovědnost.

Do té doby prý o ničem nevěděla, což nyní zpochybňují někteří vládní politici včetně premiéra Roberta Fica či místopředsedy parlamentu Tibora Gašpara. Jak ovšem říká syn Šimečkové a šéf Progresivního Slovenska Šimečka, důkazy o podvodech v Projektu Fórum odhalila, až když dávala dohromady materiály pro policejní vyšetřovatele. Zjištění také zveřejnila. „To je podle mě dobré, transparentnost je důležitá,“ řekl Šimečka podle Denníku N.

Celkem jde o několik desítek faktur, které si nejméně v letech 2020 až 2022 nechával Projekt Fórum proplácet dvakrát – z dotací ministerstva spravedlnosti a zároveň z peněz ministerstva kultury či Fondu na podporu umění. Peníze „navíc“ pak končily na účtu Pukové. Jen v roce 2021 to bylo 127 tisíc eur (přes 3 miliony korun), celkem pak přes 5 milionů korun.

Úřad EU chce vrátit dotace od sdružení blízkého Šimečkovi, Fico je „znepokojený“

Ačkoliv lídr PS Šimečka říká, že „je tu silné podezření, že je to na politickou objednávku“, podvody v organizaci jeho matky se zabývala i Evropská unie. Agentura Evropské komise pro vzdělání, audiovizi a kulturu (EACEA) loni začala od Projektu Fórum vymáhat vrácení dotace ve výši 113 400 eur (2,8 milionu korun) a také exekuční a další náklady, celkově téměř 160 tisíc eur (zhruba čtyři miliony korun).

Ficova vláda už tehdy Šimečku vyzvala, aby informace o financování organizací blízkých jeho příbuzným zveřejnil, a „kauza Šimečkova matka“ se od té doby pravidelně vrací například na tiskové konference premiéra.

Podle opozice tím Fico odklání pozornost od problémů a kauz vlastní vlády. A nejen podle opozice, opatrně se proti tomu postavili už i Ficovi koaliční partneři. Vládní poslanci přitom v minulosti pouze na základě této kauzy Šimečku odvolali z pozice místopředsedy parlamentu a Fico mluví o rodině opozičního lídra jako o „příživnících“ už od roku 2024.

Šimečka výzvy ke svému odstoupení odmítá. Podle svých slov má čerstvý mandát od ostatních členů strany a hodlá prý odstavit Fica od moci. Uvádí také, že jeho matka nikdy nebyla členem PS a on nebyl členem jejího sdružení.

Situaci však nyní komplikuje fakt, že Šimečka matčině sdružení také sám půjčil peníze. V roce 2019 mu poskytl 5 200 eur (podle nynějšího kurzu necelých 127 tisíc korun) a Šimečková mu pak prý vrátila o 200 eur méně. To je podle Šimečky důkaz, že se na půjčce nijak neobohatil. Tvrdí také, že neřešil, z jakých peněz se mu půjčka vrátila, ale nyní se na to prý podívá.

Takové vysvětlení Fico zpochybňuje a říká, že pokud mu matka vrátila nějaké peníze, zřejmě šlo o peníze z dotací některé státní instituce – a jednalo by se tak o další podvod. Kromě toho si sdružení půjčovalo peníze i od bývalého spolumajitele Penty Eduarda Matáka, který pro Sme potvrdil, že je Šimečkové půjčoval jako soukromá osoba v době, kdy organizace čekala na příchod grantů či jiných peněz.

Média zmiňují například státní dotace, které sdružení dostalo na snížení dopadů pandemie covidu. Mimo státní peníze však příjmy Projektu Fórum plynuly i odjinud. Šimečková tak nyní bude muset zřejmě dokázat, že půjčky nesplácela z dotací, protože v takovém případě by se její organizace mohla dopustit zpronevěry, píše Sme.

Totéž podezření hrozí i kvůli faktu, že si Puková z účtu sdružení vybírala hotovost a převáděla z něj peníze na svůj účet. Některé převody přitom dělala i pro Šimečkovou, protože v předmětu transakce napsala třeba „exekuce Marta“. Sama Šimečková několik let neměla bankovní účet a její pohledávky tak platila právě Puková.

Slovenská nadace Zastavme korupci ovšem také tvrdí, že Kriminální úřad Finanční správy, který má na starosti daňové a celní podvody, Projekt Fórum lustroval pravděpodobně v rozporu s pravidly. Speciální útvar to odmítl s tím, že jednal na základě mnoha podnětů a v rámci svých kompetencí. Podle šéfa PS byl úřad ovšem zneužit v boji proti Progresivnímu Slovensku a jemu osobně.

Nemocnici v Prešově hlídá vojenská policie. Kaliňák zastavil stavbu, možná se bude bourat

Několik předních členů PS se za svého předsedu veřejně postavilo. „Michal Šimečka není zodpovědný, osobně a ani politicky, za jednání svojí mámy. Tečka,“ napsal například expremiér úřednické vlády a nynější europoslanec za Progresivní Slovensko Ľudovít Ódor a dodal, že Fico je zodpovědný za „selhávající konsolidaci, porušování zásad právního státu, riziko odebrání eurofondů a licence pro PPA (Zemědělská platební agentura, pozn. red.), ale hlavně za zhoršující se životní úroveň lidí na Slovensku“.

Ostatní opoziční strany jsou kritičtější a třeba Křesťanskodemokratické hnutí (KDH) vzkázalo, že od PS očekává, že se distancuje od podvodů či zneužívání veřejných peněz. „V první řadě musíme začít od sebe a musíme začít zásadně,“ prohlásil člen této strany Viliam Karas. Dodal však, že není možné spojovat syna s matkou.

Z březnového průzkumu společnosti NMS Market Reserach ovšem vyplynulo, že kauzu nelibě nesou i skalní voliči Progresivního Slovenska. Až 41,7 procent dotázaných uvedlo, že má aféra spíš negativní nebo velmi negativní vliv na vnímání této strany. Část dosavadních voličů tehdy začala preferovat jiné strany a negativně celá věc působí i na voliče ostatních opozičních stran.

