Podvodů se v občanském sdružení Projekt Fórum podle všeho dopustila spolupracovnice Šimečkové Andrea Puková, která v organizaci měla na starosti finanční záležitosti. Portál Sme například zmiňuje transakci, kdy sdružení poslalo peníze Hotelu Arcadia, celkem 5 097 eur. Podle oficiálního výpisu z banky však na účet hotelu odešlo o tisíc eur méně.
Podobně u výběru v hotovosti, kdy jeden výpis hovoří o tisíci eur, ale druhý o deseti tisících. Podobně zmanipulovaných výpisů je v dokumentech celé množství a nejde jen o sumy, upraveny byly i jiné údaje, včetně příjemců peněz. Někdy zase ve výpisu nějaká transakce chyběla.
Šimečková se k těmto informacím údajně dostala poté, co začala prověřovat účetnictví své organizace z posledních let. Kvůli kauze koncem dubna vypovídala na policii a uvedla, že coby statutární zástupkyně sdružení vyvodí osobní odpovědnost.
Do té doby prý o ničem nevěděla, což nyní zpochybňují někteří vládní politici včetně premiéra Roberta Fica či místopředsedy parlamentu Tibora Gašpara. Jak ovšem říká syn Šimečkové a šéf Progresivního Slovenska Šimečka, důkazy o podvodech v Projektu Fórum odhalila, až když dávala dohromady materiály pro policejní vyšetřovatele. Zjištění také zveřejnila. „To je podle mě dobré, transparentnost je důležitá,“ řekl Šimečka podle Denníku N.
Celkem jde o několik desítek faktur, které si nejméně v letech 2020 až 2022 nechával Projekt Fórum proplácet dvakrát – z dotací ministerstva spravedlnosti a zároveň z peněz ministerstva kultury či Fondu na podporu umění. Peníze „navíc“ pak končily na účtu Pukové. Jen v roce 2021 to bylo 127 tisíc eur (přes 3 miliony korun), celkem pak přes 5 milionů korun.
|
Úřad EU chce vrátit dotace od sdružení blízkého Šimečkovi, Fico je „znepokojený“
Ačkoliv lídr PS Šimečka říká, že „je tu silné podezření, že je to na politickou objednávku“, podvody v organizaci jeho matky se zabývala i Evropská unie. Agentura Evropské komise pro vzdělání, audiovizi a kulturu (EACEA) loni začala od Projektu Fórum vymáhat vrácení dotace ve výši 113 400 eur (2,8 milionu korun) a také exekuční a další náklady, celkově téměř 160 tisíc eur (zhruba čtyři miliony korun).
Ficova vláda už tehdy Šimečku vyzvala, aby informace o financování organizací blízkých jeho příbuzným zveřejnil, a „kauza Šimečkova matka“ se od té doby pravidelně vrací například na tiskové konference premiéra.
Podle opozice tím Fico odklání pozornost od problémů a kauz vlastní vlády. A nejen podle opozice, opatrně se proti tomu postavili už i Ficovi koaliční partneři. Vládní poslanci přitom v minulosti pouze na základě této kauzy Šimečku odvolali z pozice místopředsedy parlamentu a Fico mluví o rodině opozičního lídra jako o „příživnících“ už od roku 2024.
Šimečka výzvy ke svému odstoupení odmítá. Podle svých slov má čerstvý mandát od ostatních členů strany a hodlá prý odstavit Fica od moci. Uvádí také, že jeho matka nikdy nebyla členem PS a on nebyl členem jejího sdružení.
Situaci však nyní komplikuje fakt, že Šimečka matčině sdružení také sám půjčil peníze. V roce 2019 mu poskytl 5 200 eur (podle nynějšího kurzu necelých 127 tisíc korun) a Šimečková mu pak prý vrátila o 200 eur méně. To je podle Šimečky důkaz, že se na půjčce nijak neobohatil. Tvrdí také, že neřešil, z jakých peněz se mu půjčka vrátila, ale nyní se na to prý podívá.
Takové vysvětlení Fico zpochybňuje a říká, že pokud mu matka vrátila nějaké peníze, zřejmě šlo o peníze z dotací některé státní instituce – a jednalo by se tak o další podvod. Kromě toho si sdružení půjčovalo peníze i od bývalého spolumajitele Penty Eduarda Matáka, který pro Sme potvrdil, že je Šimečkové půjčoval jako soukromá osoba v době, kdy organizace čekala na příchod grantů či jiných peněz.
Média zmiňují například státní dotace, které sdružení dostalo na snížení dopadů pandemie covidu. Mimo státní peníze však příjmy Projektu Fórum plynuly i odjinud. Šimečková tak nyní bude muset zřejmě dokázat, že půjčky nesplácela z dotací, protože v takovém případě by se její organizace mohla dopustit zpronevěry, píše Sme.
Totéž podezření hrozí i kvůli faktu, že si Puková z účtu sdružení vybírala hotovost a převáděla z něj peníze na svůj účet. Některé převody přitom dělala i pro Šimečkovou, protože v předmětu transakce napsala třeba „exekuce Marta“. Sama Šimečková několik let neměla bankovní účet a její pohledávky tak platila právě Puková.
Slovenská nadace Zastavme korupci ovšem také tvrdí, že Kriminální úřad Finanční správy, který má na starosti daňové a celní podvody, Projekt Fórum lustroval pravděpodobně v rozporu s pravidly. Speciální útvar to odmítl s tím, že jednal na základě mnoha podnětů a v rámci svých kompetencí. Podle šéfa PS byl úřad ovšem zneužit v boji proti Progresivnímu Slovensku a jemu osobně.
|
Nemocnici v Prešově hlídá vojenská policie. Kaliňák zastavil stavbu, možná se bude bourat
Několik předních členů PS se za svého předsedu veřejně postavilo. „Michal Šimečka není zodpovědný, osobně a ani politicky, za jednání svojí mámy. Tečka,“ napsal například expremiér úřednické vlády a nynější europoslanec za Progresivní Slovensko Ľudovít Ódor a dodal, že Fico je zodpovědný za „selhávající konsolidaci, porušování zásad právního státu, riziko odebrání eurofondů a licence pro PPA (Zemědělská platební agentura, pozn. red.), ale hlavně za zhoršující se životní úroveň lidí na Slovensku“.
Ostatní opoziční strany jsou kritičtější a třeba Křesťanskodemokratické hnutí (KDH) vzkázalo, že od PS očekává, že se distancuje od podvodů či zneužívání veřejných peněz. „V první řadě musíme začít od sebe a musíme začít zásadně,“ prohlásil člen této strany Viliam Karas. Dodal však, že není možné spojovat syna s matkou.
Z březnového průzkumu společnosti NMS Market Reserach ovšem vyplynulo, že kauzu nelibě nesou i skalní voliči Progresivního Slovenska. Až 41,7 procent dotázaných uvedlo, že má aféra spíš negativní nebo velmi negativní vliv na vnímání této strany. Část dosavadních voličů tehdy začala preferovat jiné strany a negativně celá věc působí i na voliče ostatních opozičních stran.