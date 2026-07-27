Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Kotleba si pořídil vilu v Bulharsku. K majetku se nehlásí, zaplatil neobvykle málo

Autor:
  11:33
Debata slovenských prezidentských kandidátů v televizi RTVS. Na snímku je...

Debata slovenských prezidentských kandidátů v televizi RTVS. Na snímku je předseda LSNS Marian Kotleba. (20. března 2024) | foto: Profimedia.cz

Vilový komplex Floral Meadows u bulharské obce Kableškovo (nedatováno)
Vilový komplex Floral Meadows u bulharské obce Kableškovo (nedatováno)
Vilový komplex Floral Meadows u bulharské obce Kableškovo (nedatováno)
Kandidát na slovenského prezidenta Marian Kotleba (30. ledna 2024)
25 fotografií
Bývalý lídr slovenské krajní pravice Marian Kotleba má co vysvětlovat. Podle zjištění portálu Aktuality.sk si v Bulharsku, odkud před pár dny pozdravil své fanoušky, pořídil luxusní vilu. Šéf strany Lidové strany Naše Slovensko (LSNS) za dům v komplexu u obce Kableškovo navíc zaplatil podezřele nízkou cenu.

Vilový komplex Floral Meadows je od nejbližší pláže zhruba čtvrt hodiny jízdy autem. V poli u vesnice Kableškovo ji obklopuje zeď a střeží ochranka, píší Aktuality.sk. To, že jednu z vil vlastní Kotleba, podle novinářů potvrzuje výpis z bulharského katastru nemovitostí.

Už jen jako návštěva. Kotleba bez mandátu se pokoušel dostat do parlamentu

Předseda LSNS si bílý dvoupodlažní dům s třemi ložnicemi, dvěma koupelnami a bazénem koupil v roce 2023 a zaplatil za něj 35 tisíc eur (podle nynějšího kurzu 845 tisíc korun) a následně ještě 15 tisíc eur (362 tisíc korun) za pozemek o rozloze kolem 400 metrů čtverečních.

Což je i na bulharské poměry velmi málo. S odkazem na tamní investigativce tak portál podotýká, že je možné, že politik zbytek peněz doplatil v hotovosti. Sám Kotleba se k vile nehlásí. A to ani ve videu z minulého čtvrtka, které natočil přímo v Bulharsku.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Se dvěma kolegy si v něm stěžuje na „hmatatelné, ale bohužel negativní výsledky“ přechodu Sofie na euro. Tím Bulhaři platí od letošního ledna a podle Kotleby se zvedly ceny všeho od potravin až po nemovitosti. Na otázky novinářů ke své vlastní nemovitosti neodpověděl. Vila navíc není jediným majetkem, které si bývalý poslanec v posledních letech pořídil.

Na Slovensku už si předtím koupil několik bytů v celkové ceně zhruba 900 tisíc eur (přes 21 milionů korun). Ani jako poslanec a šéf strany by si na to podle Aktualit nevydělal. Podle Kotleby však byty stály dohromady jen 550 tisíc eur (13,2 milionu korun) a na většinu této sumy si musel vzít úvěr.

Kotlebova strana LSNS se od chvíle, kdy z ní odešla část členů kolem dnešního europoslance Milana Uhríka, potácí na konci průzkumů voličských preferencí. V posledních parlamentních volbách na podzim roku 2023 dostala 0,84 procenta hlasů. Kotleba navíc už o rok dříve přišel o poslanecký mandát v souvislosti s tím, že jej soudy uznaly vinným v kauze šeků s extremistickou symbolikou.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

KVÍZ: Pokud v tomto kvízu neuděláte alespoň 75 procent, vraťte se do školy

Zkuste zabránit nepříjemnému překvapení.

Není od věci si čas od času připomenout, co jsme jsme učili během školní docházky v techničtěji zaměřených oblastech. Základní přehled není nikdy na škodu a sem tam si ho osvěžit pomůže tyto již...

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

V Náměšti se zřítil vrtulník, zemřela vojákyně. Venomy dočasně přestanou létat

Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad...

V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se ve čtvrtek zřítil armádní vrtulník Venom, na jehož palubě bylo pět vojáků. Jedna příslušnice nehodu nepřežila. Na místo dorazil také ministr obrany Jaromír Zůna....

Dětská hvězda Kudláčková žije nelegálně v mobilním domku, líčí sousedé. Rekreace, hájí se

Premium
Bývalá dětská herečka Michaela Kudláčková vede spor se sousedy kvůli...

Někdejší dětská filmová hvězda Michaela Kudláčková se potýká s vyhroceným sporem. Bývalá herečka pobývá v mobilním domě ve vesnici Vyšehořovice u Prahy, kde objekt podle sousedů užívá k trvalému...

V Oděse se vesele paří i za války. Na pláže padají drony, místní se v nich šťourají

Ruský útok na nákladní loď s kukuřicí (19. července 2026)

Rusko čím dál častěji útočí na lodě s obilím, v Oděse za poslední dva měsíce zemřelo nejméně šestnáct lidí, nad plážemi explodují šáhedy... Ale ani to nedonutilo místní rekreanty, aby vyklidili pláže.

Jak prezident vracel zákony? Pavel udělil třetí veto, za ostatními ale silně zaostává

Václav Klaus, Václav Havel a Miloš Zeman

Pravomoc prezidenta vrátit zákon schválený Poslaneckou sněmovnou byl vetkán zpět do české ústavy v roce 1993, od té doby bylo veto použito v 94 případech. Petr Pavel v červenci udělil teprve své...

27. července 2026  12:30

Na rakouské Wildspitze zemřela česká horolezkyně, uklouzla na strmé stěně

ilustrační snímek

Dvaatřicetiletá česká horolezkyně zemřela v sobotu po pádu na hoře Wildspitze na jihozápadě Rakouska. Dvaatřicetiletý Čech, který lezl s ní, utrpěl těžká zranění, píší média. Úmrtí české občanky...

27. července 2026  12:24

Registrace aut bude možná bez návštěvy úřadů, návrh projednává vláda

Přímý přenos
Vláda mimo jiné projedná návrh novely nařízení vlády o obsahových náplních...

Změnu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích má na programu vláda Andreje Babiše. Novela, kterou předkládá ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD), umožní převody vozidel bez...

27. července 2026,  aktualizováno  12:12

Policie prověřuje bombovou výhrůžku stovkám úřadů, budov i obchodů v Česku

ilustrační snímek

Policie v pondělí přijala oznámení o hromadné výhrůžce uložení nástražného výbušného systému v budovách napříč Českem. Informovala o tom na síti X. Jde o úřady či obchodní centra. Provozovatele...

27. července 2026  9:16,  aktualizováno  12:10

Policie propustila Íránce, kterého podezřívala z účasti na útoku na LGBT pochod

Lidé se scházejí po útoku na LGBT průvod u parku Tiergarten, pokládají zde...

Německá policie propustila na svobodu muže, kterého o víkendu zadržela a podezřívala z účasti na teroristickém útoku v Berlíně. Podle časopisu Der Spiegel se policie zpočátku domnívala, že zadržený...

27. července 2026  12:06

Zpustošená města, místo lesa jen šeď. Toto jsou nejničivější požáry posledních let

Záběr z dronu zachycuje vyhořelý dům v oblasti postižené lesním požárem v Le...

Od požáru v Českém Švýcarsku přes zdevastovaný havajský ostrov Maui až po současné plameny ve Francii a Španělsku. Lesní požáry připravily o domovy statisíce lidí, zničily rozsáhlá území i národní...

27. července 2026  12:02

Podívejte se, jak Pitbull roztančil Letňany. Fanoušci opět přišli s umělou pleší a vousy

Záběr z koncertu rapera Pitbulla v Letňanech (26. července 2026)

Držitel ceny Grammy, velvyslanec pro vzdělávání, podnikatel a motivační řečník Pitbull přilákal do Letňan davy. Nedělní show amerického rapera navštívily desetitisíce fanoušků, což si vyžádalo...

27. července 2026  11:48

Putin chce po volbách mobilizovat až půl milionu vojáků, varuje Zelenskyj

Ruští vojáci uskutečňují trénink u Pokrovsku. (26. října 2025)

Ruský prezident Vladimir Putin chce po zářijových parlamentních volbách mobilizovat 300 až 500 tisíc vojáků, myslí si ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyjádřil přesvědčení, že tito vojáci...

27. července 2026  11:47

Tak rozsáhlý požár nepamatujeme, zoufá si Francie a bojí se návratu veder

Policista během hlídky zasypává ohnisko požáru zeminou, aby zabránil riziku...

Po několika dnech výrazného šíření se hasičům na jihozápadě Francie konečně podařilo v noci na pondělí rozsáhlé lesní požáry stabilizovat. Ve Španělsku se plameny v regionech u Madridu a Valencie o...

27. července 2026  10:34,  aktualizováno  11:46

VIDEO: Dvouměsíční lvíčata v zoo ochutnávají maso, už je uvidí i návštěvníci

V hodonínské zoo už jsou k vidění nově narozená lvíčata. (červenec 2026)

Lvíčata narozená na počátku června v hodonínské zoo už mohou vidět i návštěvníci. Po klidovém období, které potřebovaly mláďata i matka několik týdnů po narození, už spolu dvouměsíční mláďata...

27. července 2026  11:43

Kotleba si pořídil vilu v Bulharsku. K majetku se nehlásí, zaplatil neobvykle málo

Debata slovenských prezidentských kandidátů v televizi RTVS. Na snímku je...

Bývalý lídr slovenské krajní pravice Marian Kotleba má co vysvětlovat. Podle zjištění portálu Aktuality.sk si v Bulharsku, odkud před pár dny pozdravil své fanoušky, pořídil luxusní vilu. Šéf strany...

27. července 2026  11:33

Obětí podvodu v Hradci byla i úřednice, která 46 milionů vyplatila. Oklamali ji

Magistrát města Hradce Králové

Pracovnice městské firmy v Hradci Králové, která nedávno poslala 46 milionů korun podvodníkům, s nimi pravděpodobně nespolupracovala. Z dosavadního vyšetřování kriminalistů vyplynulo, že na pachatele...

27. července 2026  11:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×