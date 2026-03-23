Mám velkou prosbu, volby musí vyhrát Fico, žádal Lavrova před lety Szijjártó

  16:03
Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó v roce 2020 volal do Moskvy a žádal o pomoc. S čím? S výsledky voleb v sousedním Slovensku. Výhra opozice, ke které nakonec skutečně došlo, by podle něj byla tragédií pro „středoevropskou spolupráci“. Jménem svých slovenských kolegů pak poprosil i o to, aby se dnešní prezident Peter Pellegrini mohl sejít s premiérem Ruska. Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov přislíbil, že se zeptá. Přepis rozhovoru přinesl maďarský novinář Szabolcs Pányi.
Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó (13. února 2025)

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó (13. února 2025) | foto: AP

V Kremlu se setkali i maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó a jeho ruský...
Šéf SNS Andrej Danko v Národní radě (24. září 2025)
Robert Fico (27. ledna 2026)
Slovenský prezident Peter Pellegrini a bývalý český premiér Andrej Babiš se...
„Měli bychom na tebe jednu docela velkou prosbu. Jak jistě víš, 29. února se na Slovensku konají volby a pro nás je klíčové, aby tamní koalice mohla pokračovat. Chápu, že to může znít podivně z úst maďarských konzervativců, ale doufáme ve výhru sociálních demokratů, protože jsou jedinou racionální silou ve slovenské politice, která funguje bez zahraničního vlivu. Prakticky všechny ostatní financuje Soros,“ volal Szijjártó Lavrovovi před parlamentními volbami v roce 2020.

Ty tehdy Ficova strana Směr-SD po mnoha letech u moci prohrála a v čele vlády stanula koalice Igora Matoviče. „Pokud zvítězí opozice, bude to tragédie pro středoevropskou spolupráci. Důležité je také, aby Slovenská národní strana (SNS) předsedy parlamentu (Andreje) Danka překročila pětiprocentní hranici,“ pokračoval.

EU větřila úniky do Kremlu delší dobu, při schůzkách Maďary odřízla od informací

Následně také Lavrova žádá, aby ruský premiér Michail Mišustin přijal tehdejšího premiéra za Směr Pellegriniho, „byť jen na půl hodiny“. Podle maďarského ministra si nynější prezident Slovenska o návštěvu Moskvy výslovně řekl. „Byla by to velká pomoc k vítězství ve volbách. Řekl nám, že to je pro slovenskou společnost mnohem důležitější než cesta do Washingtonu,“ vyprávěl.

„Kdykoliv, příteli“

Lavrov podle přepisu rozhovoru poznamenal, že je to sice velká prosba, ale že ji předá svému premiérovi. Pellegrini pak Moskvu skutečně navštívil, a to 26. února 2020, připomíná slovenský portál Aktuality. „Pokud by koalice nemohla pokračovat, neexistuje šance na pragmatickou spolupráci ve střední Evropě a my bychom hodně ztratili,“ zdůrazňuje Szijjártó a děkuje Lavrovovi. „Kdykoliv, příteli. Všechno dobré,“ odpoví šéf ruské diplomacie.

Babiš, Fico a Orbán jsou pragmatici myslící na své občany, chválí Lavrov

Pányi dodává, že rozhovor zaznamenala tajná služba jedné z členských zemí Evropské unie a že o jeho obsahu psal už před dvěma lety. Tehdy se v médiích objevilo i to, že Pellegrini o pomoc s Moskvou žádal také přímo Orbána, když se osobně setkali o necelé dva týdny dříve.

„Ano, maďarsko-ruská diplomacie takto opravdu funguje,“ upozorňuje novinář. Jeho práce se znovu probírá v médiích v souvislosti se zjištěním, že Szijjártó přímo z místa schůzek unijních činitelů informoval Kreml o novinkách z jednání. A podle Pányiho Lavrovovi často volal i přes otevřenou linku, takže jeho hovory brzy nebyly žádným tajemstvím.

Szijjártó popírá, že donášel zprávy z EU do Moskvy. Dost to vysvětluje, reagují Poláci

Maďarský provládní portál Mandiner nicméně napsal, že evropské tajné služby maďarského ministra odposlouchávaly právě s pomocí investigativce Pányiho. Redaktoři Mandineru jej spojují s opoziční stranou Tisza, která má nyní velkou šanci porazit Orbánovu stranu Fidesz ve volbách, a možnou budoucí ministryní zahraničí Anitou Orbánovou. Maďarský premiér už nechal informace o odposleších prověřit.

„Panyi poskytl telefonní číslo ministra zahraničí Pétera Szijjártóa tajné službě členského státu Evropské unie, která tak měla možnost sledovat jeho telefonní rozhovory,“ tvrdí web s tím, že dostal nahrávku hovoru, v němž Pányi kontakt na ministra předává jisté ženě. Pányi potvrdil, že hovor proběhl, vládní deník však prý jeho pátrání překroutil.

Odmítá také, že by snad unijní zpravodajci mohli kohokoliv odposlouchávat jen díky tomu, že jim jeden novinář dá číslo. „S tímto zdrojem jsem mluvil proto, že už roky shromažďuji materiály a důkazy o tom, o čem nedávno napsal i Washington Post: že Péter Szijjártó neustále předává Sergeji Lavrovovi a Rusům informace o jednáních Evropské unie,“ vysvětluje.

