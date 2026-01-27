„Orbán už mu několikrát pomohl. Když mu téměř zrušili imunitu a zdálo se, že Robert Fico půjde do basy, na maďarské straně už stál maďarský vládní automobil a čekal, že možná...“ pronesl Magyar v hodinovém rozhovoru pro portál Valasz Online.
Celý článek je jen pro členy
Chcete číst prémiové texty bez omezení?
Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil
Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...
Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny
Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...
Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi
Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...
Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra
Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...
OBRAZEM: Takto si užívala smetánka na luxusním Plesu jako Brno
Ikonický Ples jako Brno nabídl sobotní noc plnou koncertů v podání českých hvězd. Ples spojovaný s největším luxusem si nenechala ujít celá řada známých osobností ze světa showbyznysu. Celkem...
Policie potvrdila, že obdržela podnět ohledně možného vydírání prezidenta Macinkou
Policie na sociální síti X v úterý odpoledne oznámila, že obdržela oficiální podnět k prošetření obsahu textových zpráv od kanceláře prezidenta republiky. „Podání bylo dle věcné příslušnosti...
Macinka nechce Pavla na summitu NATO. Relevantní je dohoda s Babišem, řekl Hrad
Ministr zahraničí Petr Macinka chce znemožnit prezidentovi Petru Pavlovi vést českou delegaci na summitu NATO. Pavel zveřejnil zprávy, v nichž ho Macinka varuje, že pokud nejmenuje Filipa Turka...
Evropa zasahuje proti teroristické skupině žhářů. O útoky se pokusili i v Česku
Členové teroristické skupiny podezřelé z provedení několika žhářských útoků v Evropské unii z pověření zahraniční zpravodajské služby byli nebo budou postaveni před soud. Píše to ve své tiskové...
„Směšně nabubřelé.“ Macinka musí rezignovat, požadují šéfové opozičních stran
Koalice ANO, SPD a Motoristů zablokovala opoziční snahy o to, aby se Sněmovna mimořádně zabývala údajným vydíráním prezidenta Petra Pavla ministrem zahraničí Petrem Macinkou, které opoziční strany...
Ozdravoval jsem chov, vysvětlil důchodce nelegální převoz opic. Dostal podmínku
Okresní soud v Teplicích uložil podmínku a peněžitý trest zkušenému chovateli Jiřímu Bartůňkovi za nezákonné nakládání se zvířaty. Sedmašedesátiletý muž navíc přechovával několik exemplářů zvířat, u...
Tancem proti Parkinsonovi. Lekce pomáhají ztuhlým svalům, mozku i duši
Víří v rytmu country, cha-chy, tanga nebo polky a při tom podstupují terapii, která jim pomáhá zvládat každodenní život a náročné situace s Parkinsonovou chorobou. To je poslání unikátních tanečních...
Další marný pokus sesadit Okamuru. Je hlásnou troubou Kremlu, řekl šéf TOP 09
Opozice nevzdává pokus odvolat Tomia Okamuru z pozice předsedy Sněmovny. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel navrhl v úterý na schůzi Sněmovny mimořádný bod hlasování o odvolání předsedy dolní komory...
Na Ukrajincích vydělala VZP více než 10,5 miliardy, teď se o ně má rozdělit
Od února 2022, kdy začala celoplošná ruská agrese vůči Ukrajině, která vyhnala ze země miliony Ukrajinců, vydělala největší česká zdravotní pojišťovna VZP do října loňského roku na běžencích, jichž...
Macinka nevydíral, zvu ho s prezidentem Pavlem ke společnému jednání, řekl Babiš
Slova ministra zahraničí Petra Macinky jsou nešťastná, sdělil premiér Andrej Babiš. „Byla to soukromá komunikace s prezidentovým poradcem, určitě tedy nejde o vydírání,“ uvedl dále pro iDNES.cz....
Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil
Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Když Ficovi hrozila basa, na hranicích už na něj čekalo Orbánovo auto, tvrdí Magyar
Když se slovenští poslanci před lety rozhodovali, zda pošlou tehdejšího expremiéra Roberta Fica do vazby, šéf maďarské vlády Viktor Orbán už byl připravený vyslat pro něj auto a pomoct mu s útěkem za...
Pavel je přecitlivělý, přitom má brutální komunistickou minulost, reagoval Turek
Poslanec a čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek obvinil prezidenta Petra Pavla ze „zpravodajských praktik“. Chování hlavy státu prý nepříjemně zavání bývalým režimem, dodal stále neúspěšný...