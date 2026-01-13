Jaký Felvidék? Mezi Slováky a Maďary se rozhořel spor o Benešovy dekrety

Autor: ,
  15:47
„Historicky nejlepší“ slovensko-maďarské vztahy v posledních týdnech dostávají trhliny. A to poté, co slovenská opozice na podzim otevřela téma Benešových dekretů a vláda Roberta Fica kvůli tomu začala zpochybňování těchto dekretů postihovat vězením. Do vnitrostátní debaty se vmísila maďarská opozice v čele s Péterem Magyarem, který se zastal „Maďarů z Felvidéku“ – a naštval slovenské politiky.
Vůdce maďarské opozice Péter Magyar (5. ledna 2026)

Vůdce maďarské opozice Péter Magyar (5. ledna 2026) | foto: Profimedia.cz

Slováci ve výročí sametové revoluce ze 17. listopadu 1989 protestují proti...
Slovenský prezident Peter Pellegrini (4. listopadu 2025)
Slovenský ministr vnitra a předseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok (9. ledna...
Maďarský premiér Viktor Orbán (18. prosince 2025)
18 fotografií

Benešovy dekrety po druhé světové válce omezily občanská a majetková práva německé a maďarské menšiny v Československu. Na základě těchto dekretů proběhly i odsuny sudetských Němců a Maďarů. Součástí právního řádu jsou dodnes nejen v Česku, ale i na Slovensku. A právě tam parlament v prosinci schválil novelu, podle níž má hrozit půlroční vězení každému, kdo je zpochybní.

Zavedl se k tomu nový trestný čin s názvem Popírání mírového uspořádání po druhé světové válce, což opozice včetně neparlamentní strany Maďarská aliance označila za útok na maďarskou menšinu. Byla to však opozice, kdo celý rozruch kolem tématu vyvolal. A to když se nejsilnější opoziční strana Progresivní Slovensko (PS) na podzim najednou začala zajímat o potenciální nové voliče z řad slovenských Maďarů na jihu země.

V rámci své iniciativy zlepšit těmto občanům život tehdy vyzvala vládu, aby změnila současný systém „kolektivní viny“. „Jsme proti tomu, aby se i dnes na základě Benešových dekretů někomu vyvlastňoval majetek,“ vysvětlil šéf PS Michal Šimečka a tvrdil, že lidé v souvislosti s dekrety ještě i nyní mohou přijít o pozemek. Ačkoliv PS odmítlo, že by chtělo Benešovy dekrety zrušit, rádo by, aby se už na základě starých zákonů nepřijímala nová rozhodnutí a aby se Benešovy dekrety považovaly za „vyhaslé“.

Maďarsko zná datum voleb. Pro Orbána mohou být konečná

Progresivní Slovensko si za to vysloužilo kritiku a obviňování ze strany vládních politiků. Ti poté přijali usnesení, že otázku považují za uzavřenou a odmítají její otevírání či politizaci. Právní a majetkové vztahy, které vznikly na základě poválečných rozhodnutí, jsou podle Ficovy vlády nezpochybnitelné, nedotknutelné a neměnné. Vláda se při tom odvolala i na podobné usnesení parlamentu z roku 2007.

Premiér Fico nápady PS označil za útok na právní řád Slovenska a například šéf Národní rady Richard Raši prohlásil, že by otevření dekretů mohlo vyústit ve změnu vlastnictví pozemků a staveb a zhoršit vztahy Slovenska s Maďarskem. To se ovšem do jisté míry stalo i tak. Kauza z podzimu pokračuje i v novém roce a dostala se až do Bruselu.

Na Evropskou unii se totiž obrátila hlavní poradkyně maďarského premiéra Viktora Orbána Katalin Sziliová s tím, že slovenský zákon „útočí na základy evropského právního systému“ a omezuje právo na svobodu projevu. Kriminalizace kritiky je podle ní nepřiměřená a nedemokratická a Brusel vyzvala, aby zakročil.

Orbán má Slovensko za „odtržené území“. Bratislava předvolala velvyslance

Podotkla, že svoboda projevu požívá zvláštní ochrany, pokud jde o vyrovnávání se s minulostí a odpovědnost státu. Štrasburský soud pro lidská práva už několikrát jasně uvedl, že stát nemůže vynucovat „historickou pravdu“ prostřednictvím trestního práva, připomněla poradkyně a dodala, že má mimo jiné obavy i z vágního znění zákona. Sám Orbán v prosinci ujistil, že je jeho vláda s tou slovenskou v kontaktu a že se teprve uvidí, zda bude muset učinit nějaké kroky na ochranu slovenských Maďarů.

Úřad slovenské vlády ke stížnosti Orbánovy poradkyně uvedl, že ji plně respektuje. Do nepřehledné situace se však vmísila i maďarská opozice, konkrétně Orbánův aktuálně nejsilnější vyzyvatel Péter Magyar. Ten chce i se svou stranou Tisza v dubnových parlamentních volbách porazit dlouholetého premiéra a odstavit Orbánův Fidesz od moci.

Orbán znovu provokuje mapou Velkého Maďarska. Moderátor plísnil jeho ministra

Zkritizoval tak Orbána, že ačkoliv si „hraje na patriota“, v kritickou chvíli slovenské Maďary nechal napospas osudu. Předseda Tiszy pak v otevřeném dopise vyzval slovenského premiéra, aby novelu o Benešových dekretech stáhl. Podle něj totiž porušuje lidská práva, zasévá strach, rozděluje občany a dále rozleptává maďarsko-slovenské vztahy. Sám si ovšem naběhl, když upozornil, že „Maďaři z Felvidéku zákon vnímají jako otevřenou výhrůžku“.

Historický název Felvidék, který se za Rakouska-Uherska používal pro dnešní území jižního Slovenska, je pro mnohé Slováky urážkou jejich státnosti a vnímají jej coby hrozbu ze strany těch Maďarů, kteří se dodnes nevyrovnali s trianonskou ztrátou území. Jak ovšem připomíná maďarský portál Telex, mezi lidmi se název běžně a bez nějakého citového zabarvení používá pro označení menšiny žijící na Slovensku.

Není jasné, jak jej myslel právě Magyar, slovenské politiky tím však pobouřil. Ohradil se třeba prezident Peter Pellegrini. „Nejdřív jsem si myslel, že jde o neobratné otevření tématu. Ale nakonec se to jeví, jako by to bylo téma hozené do maďarských voleb. Jako prezident Slovenské republiky to řeknu velmi jasně: Uráží mě, když nám potenciální budoucí maďarský premiér píše dopis a nazývá Slovensko Felvidékem. Nemyslím si, že to přispívá k tomu, abychom uklidnili tyto vášně. My jsme ještě stále Slovensko, Slovenská republika, žádný Felvidék. Už v tom dopise ukazují, jakou k nám mají úctu nebo respekt,“ kritizuje ve videu prezident.

Bruselský úpadek, nebo náš model, hřímal Orbán. Magyar ho drtí v průzkumech

Na to mu ovšem odpověděl šéf Maďarské aliance László Gubík, který upozornil, že pojem Felvidék mnozí lidé nevnímají a nepoužívají jako hanlivý, ale prostý geografický termín. „Paranoia vyvolaná tímto regionálním konceptem je absolutně neoprávněná. Bylo by dobré mít o tom klidnou diskusi před tím, než se nějaký chytrák rozhodne, že je to základ pro šestiměsíční vězení,“ odkázal zpět na Ficovu novelu.

Magyar ovšem ještě ke všemu pohrozil, že pokud se jeho partaj dostane k moci, v případech jako tento bude slovenský velvyslanec vykázán z Maďarska. A téma žije i v úterý. „Slovensko není Felvidék, vzkazuji Šimečkovu kamarádovi Péterovi Magyarovi,“ napsal totiž na sítích slovenský ministr vnitra a šéf vládní strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikuje dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka komplikuje dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části své trasy....

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer

Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazil také hokejista Jakub Voráček. (9....

Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...

Pokud si musíme vybrat mezi Dánskem a USA, volíme Dánsko, řekl grónský premiér

Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen a dánská premiérka Mette Frederiksenová v...

Pokud si Grónsko musí vybrat mezi Dánskem a Spojenými státy, volí Dánsko, prohlásil grónský premiér Jens-Frederik Nielsen před novináři na tiskové konferenci. Také zopakoval, že Grónsko není na...

13. ledna 2026  15:25,  aktualizováno  16:25

Koncesionářské poplatky zrušíme, řekl Klempíř. Dřív je chtěl zachovat

Oto Klempíř

Ministr kultury Oto Klempíř oznámil, že vláda směřuje ke zrušení koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Ještě nedávno přitom jejich zachování hájil. Změnu postoje vysvětluje...

13. ledna 2026  16:09

Pokračujte, převezměte kontrolu, pomoc je už na cestě, burcuje Trump Íránce

Americký prezident Donald Trump hovoří s médii v zahradě Bílého domu ve...

Americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social vzkázal Íráncům, aby pokračovali v protivládních protestech a zmocnili se institucí v zemi. Pomoc je podle šéfa Bílého domu na cestě....

13. ledna 2026  16:09

Jsi mrtvý? Čínská aplikace s bizarním názvem hlídající osamělé bere sítě útokem

čína důchodce starý muž ulice senior

Na čínských sociálních sítích roste popularita aplikace jménem „Jsi mrtvý?“ Reaguje na neblaze rostoucí trend osamělého života obyvatel země. Uživatelé musí každé dva dny potvrdit, že jsou v pořádku,...

13. ledna 2026

Íránci promluvili o situaci v zemi. Popsali střelbu do davů i první popravy

Pálení fotky A. Khameneiho před íránskou ambasádou v Londýně. (12. ledna 2026)

Zničené město, všudypřítomné bezpečnostní složky a strach. Tak popisují situaci v zemi Íránci, kteří se po několika dnech přerušeného signálu znovu spojili se zahraničím. Íránské úřady uvedly, že při...

13. ledna 2026  15:57

Babiš žádá poslance o důvěru. Česká republika bude na prvním místě, řekl

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (13. ledna...

Vláda Andreje Babiše, která se opírá o 108 poslanců ANO, SPD a Motoristů sobě, žádá poslance o důvěru. „Česká republika, čeští občané budou pro naši vládu na prvním místě. Naším cílem je sebevědomá,...

13. ledna 2026  5:55,  aktualizováno  15:55

Tragédie na Klatovsku. Dva muži se v garáži otrávili plynem, jeden zemřel

Letecká záchranná služba Armády ČR v Líních u Plzně má pro převozy pacientů s...

Kriminalisté z Klatovska vyšetřují tragickou událost. V garáži u rodinném domu v obci Velešice zasahovali záchranáři u dvojice mužů, kteří se zřejmě otrávili oxidem uhelnatým. Jednoho z nich se...

13. ledna 2026  15:54

Obrat v kauze ubodané družky. Muž dostal sedmnáct let, až poté zamíří do detence

Pětatřicetiletý muž stojí před soudem za ubodání o rok starší ženy na zastávce...

Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové potrestala 17 lety vězení šestatřicetiletého Petra G., který podle obžaloby v létě 2024 v Jevíčku na Svitavsku na autobusové zastávce ubodal svou o...

13. ledna 2026  15:50

Jaký Felvidék? Mezi Slováky a Maďary se rozhořel spor o Benešovy dekrety

Vůdce maďarské opozice Péter Magyar (5. ledna 2026)

„Historicky nejlepší“ slovensko-maďarské vztahy v posledních týdnech dostávají trhliny. A to poté, co slovenská opozice na podzim otevřela téma Benešových dekretů a vláda Roberta Fica kvůli tomu...

13. ledna 2026  15:47

Trest za vraždu novorozenců platí. Bylo by to i na výjimečný trest, míní soudce

U Krajského soudu v Hradci Králové žena čelí obžalobě z vraždy novorozenců....

Za vraždu dvou novorozeňat v Dobrušce na Rychnovsku v rozmezí několika let potvrdil v úterý odvolací pražský vrchní soud ženě z Rychnovska 20 let vězení. Žena se k činu přiznala, před krajským soudem...

13. ledna 2026  15:43

Zastaňte se nás u papeže, vyzvali prezidenta Pavla oběti zneužívání v církvi

Papež Lev XIV. přednáší své první vánoční požehnání a poselství Městu a světu...

Oběti sexuálního zneužívání v české katolické církvi vyzvali prezidenta Petra Pavla, aby se jich při pondělním setkání s papežem Lvem XIV. ve Vatikánu zastal. Sedm z osmi podepsaných pisatelů...

13. ledna 2026  15:39

Oscar klasické hudby. Dirigent Jakub Hrůša byl světovou porotou vyhlášen Umělcem roku

Dirigent Jakub Hrůša

Dirigent Jakub Hrůša byl porotou International Classical Music Awards (ICMA), složenou z šéfredaktorů předních světových hudebních časopisů a zástupců významných kulturních institucí, oceněn titulem...

13. ledna 2026  15:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.