Galaxii daleko od EU. Bruselský reportér píše o košickém sídlišti Luník IX

Pro něj nemá smysl k volbám jít, protože Evropská unie v jeho životě vůbec nic nezměnila, vysvětlil Fratel bruselskému webu Politico. Ten v reportáži poznamenává, že obyvatele Luníku sužuje velká nezaměstnanost a obtížné bytové podmínky. Podle úřadů žije v jednom bytě, který je často zchátralý, v průměru kolem dvanácti lidí.

Luník leží pouhých 90 minut jízdy od ukrajinských hranic, nachází se v jednom z nejchudších regionů Evropské unie a je vzdálen od složitostí bruselské politiky, shrnuje web.

Podobně jako ve většině evropských zemích přitahují na Slovensku evropské volby k urnám daleko méně lidí než jiné druhy voleb. Zájem na Slovensku je ovšem obzvláště malý. V Luníku IX se voleb do Evropského parlamentu v roce 2019 zúčastnilo pouze 137 z 4419 voličů, účast tedy činila jen 3,1 procenta.

Luník je od zbytku města oddělen, většina obyvatel nevlastní auto. Aby mohli jít do centra nakoupit potraviny či vyřešit administrativu, musí jet autobusem. Místní říkají, že v posledních letech se situace ve čtvrti zlepšila. Přispěl k tomu podle nich nový starosta, který pochází z romské komunity, a nevládní organizace.

Hromady odpadků, které dříve byly před hlavním bytovým blokem a dosahovaly skoro až úrovně oken v prvním patře, se odstranily. Na jejich místě vzniklo dětské hřiště.

Brusel jako kdyby ležel na opačné straně vesmíru, poznamenává Politico.

Třípokojový byt sdílí 47letá Maria Horváthová se svými šesti dětmi a dalšími čtyřmi dospělými. Je v něm zavede elektřina, žárovka ale zrovna přestala fungovat. Ve stísněné kuchyni si proto svítí baterkou v telefonu.

O Evropské unii „nic nevím“, ale „jako normální občan volím“, řekla serveru. Nezájem slovenských politiků o romskou komunitu, která podle odhadů tvoří 10 procent obyvatel země, způsobil u Horváthové rozčarování z národní politiky.

„Každá vláda je stejná,“ řekla Horváthová serveru. „Rasismus existuje v každé vládě a všude,“ dodala. V evropských volbách, které se konají v červnu, má v plánu volit Petera Polláka, úřadujícího poslance Evropského parlamentu romského původu.

Téměř polovina romské populace na Slovensku se v průzkumu z roku 2020, který zadal Evropský parlament, označila za nezaměstnanou. Mnozí respondenti se přitom odvolávali na diskriminaci a nízkou úroveň vzdělání. Žijí v odloučených čtvrtích mimo městská centra, chodí do jiných škol a jejich nezaměstnanost je mnohem vyšší než u běžné populace, poznamenává Politico.

V dubnu loňského roku podala Evropské komise na Slovensko žalobu za to, že podle ní země neřeší segregaci Romů ve školách. Pětašedesát procent žáků ve věku od 6 do 15 let navštěvuje školy, kde jsou všichni nebo většina žáků Romové.

„Lidé očekávají okamžité změny“

Když se Horváthová v 15 letech přestěhovala na Luník IX, ne všichni jeho obyvatelé byli Romové. Na základě usnesení košického městského zastupitelstva z roku 1995 se ale bílí lidé přestěhovali do centra, zatímco Romové žijící ve městě, podobně jako neplatiči nájemného a lidé považovaní za „sociálně nepřizpůsobivé“, se museli vystěhovat na Luník.

Dnes tvoří 99 procent jeho obyvatel Romové, včetně starosty Marcela Šani. „Nerad tomu říkám ghetto, ale to je přesně to, co z něj ono usnesení udělalo,“ řekl Šaňa pro Politico.

Volební účast je tu v každých volbách poměrně nízká, s výjimkou komunálních voleb, ve kterých si obyvatelé volí starostu. Mnoho z těch, kteří jsou zapsáni v Luníku na voličských seznamech, se odstěhovalo, což uměle snižuje volební účast, uvedl starosta. To však podle Politica nevysvětluje, proč se evropských voleb účastní tak málo lidí.

„Změny mohou být důležité pro vaše děti,“ říká Šaňa. „Lidé ale očekávají okamžité změny,“ dodává. Aby podle něj lidé přišli k urnám, „musí existovat přímá souvislost s tím, jak to zlepší jejich životní situaci“.

Podle europoslance Polláka by se to dalo udělat tím, že se na Luník IX přiláká více peněz z Evropské unie. „Jsem přesvědčen že by to motivovalo i chudé Romy, aby šli volit,“ uvedl a kritizoval místní orgány v Košicích za to, že „nemají politickou vůli zlepšit situaci v těchto chudých komunitách“.

Starosta Šaňa říká, že se mu sice podařilo získat schválení pro některé projekty financované Unií, narazil ovšem na administrativní překážky. Během koronavirové pandemie získalo sídliště z Bruselu 2,4 milionu eur na výstavbu 48 bytů, městská část ovšem musela projekt spolufinancovat. Protože se však náklady na výstavbu během pandemie zvýšily, nemohla si je už dovolit a projekt byl zrušen.

Město Košice je také zodpovědné za některou místní infrastrukturu a financování by muselo jít přes něj, řekl Šaňa. Primátor Košic na žádost o komentář serveru neodpověděl.

„Komunismus byl lepší“

Loni v září bylo do celostátního parlamentu zvoleno rekordních šest romských poslanců. Navzdory postupným změnám jsou ale Romové v celostátní politice stále nedostatečně zastoupeni, píše Politico.

Většina kandidátů nenavštěvuje romské osady. A když už se kampaně nebo politici dotknou romské otázky, je to často v negativním smyslu.

V roce 2019 se Robert Fico, který byl v té době v opozici, veřejně zastal poslance Milana Mazurka, který byl odsouzen za rasistické výroky na adresu Romů, připomíná server Politico. „Mazurek řekl to, co si myslí téměř celý národ,“ řekl Fico. „To se máme bát říct, že část Romů zneužívá sociální systém?“ dodal.

Těch několik slovenských politiků, kteří projevují o romskou problematiku zájem, za sebou zanechalo nesplněné sliby. „Když se blíží volby, chtějí hlasy Cikánů, říká Matúš Pohlok. „Ale když už sedí, tak na menšinu zapomenou,“ dodává 40letý stavební dělník.

Jiní litují konce komunismu. „Komunismus byl lepší, protože jsme měli práci,“ říká 53letý Julius Gazi reportérovi. „V demokracii můžeme vyjadřovat vlastní názory, ty byly dříve potlačovány.“

V pozadí jeho slov ve vzduchu visí zápach splašků, píše Politico. Před několika týdny během vlny mrazů explodovalo vodovodní potrubí v jedné z budov poblíž kanceláře starosty. „Nechci nikoho urazit,“ říká Gazi. „Slovensko je skvělá země, ale je jen pro bílé.“