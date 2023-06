Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 10 dní zdarma

Od spolupracovnice MF DNES na Slovensku - Na Slovensku chybí více než tři sta doktorů. Ale to není to nejhorší. „Ještě větší problém by byl, kdyby všichni všeobecní lékaři v důchodovém věku najednou odešli,“ říká mladý lékař Pavol Laurov. Téměř každý druhý lékař v zemi by totiž už měl být na penzi.