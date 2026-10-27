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První lavina v Tatrách. Záchranáři pomáhali zraněnému 18letému Čechovi

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  9:25
Záchranáři ve slovenské části Vysokých Tater zasahovali u sesuvu laviny....

Záchranáři ve slovenské části Vysokých Tater zasahovali u sesuvu laviny. Pomáhali zraněnému Čechovi. (26. října 2026) | foto: Horská záchranná služba

Záchranáři ve slovenské části Vysokých Tater zasahovali u sesuvu laviny....
Záchranáři ve slovenské části Vysokých Tater zasahovali u sesuvu laviny....
Záchranáři ve slovenské části Vysokých Tater zasahovali u sesuvu laviny....
Vysoké Tatry na Slovensku
5 fotografií
Záchranáři ve slovenské části Vysokých Tater v úterý zasahovali u prvního sesuvu laviny v této sezoně. Pomáhali osmnáctiletému Čechovi, který při jejím uvolnění utrpěl zranění. Kvůli špatnému počasí nemohl pro zraněného přiletět vrtulník, záchranáři vyrazili po zemi.

Dopoledne obdrželi záchranáři žádost o pomoc z oblasti Dlhého (Dlouhého) plesa. V ústí horské soutěsky se nacházela dvojice turistů, kteří chtěli vystoupat na Polský hřeben, ale špatně odbočili a sešli z trasy. V soutěsce nad nimi se uvolnila menší lavina.

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Nezasypala je, ale při pádu ve skalnatém terénu 18letý muž české národnosti utrpěl bolestivé poranění dolní končetiny v oblasti stehna a pánve.

Kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám k němu nemohl přiletět vrtulník, a tak za zraněným vyrazily po zemi dvě skupiny horských záchranářů.

Po ošetření ho záchranáři odnesli na nosítkách do chaty Sliezsky dom, odkud ho dále odvezlo terénní vozidlo horské služby.

Dlhé pleso

Dlhé pleso

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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vydáno 27. října 2026

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