Křídová revoluce. Slovenskem se na podporu studenta šíří nápisy proti Ficovi

Na Slovensku se začaly na chodnících a veřejných plochách objevovat křídou napsané vzkazy namířené proti premiérovi Robertu Ficovi. Lidé se tak zapojují do akce nazvané „křídová vlna“ či „křídová revoluce“. Touto formou vyjadřují podporu studentovi gymnázia z Popradu, který minulý týden podobným způsobem kritizoval předsedu vlády a jeho politiku.
Podle médií 19letý student s přezdívkou Muro napsal u školy hesla proti Ficovi, včetně hanlivého vzkazu. Policie ho pak odvedla na výslech, po kterém ho propustila.

Na uvedené škole měl premiér minulý pátek plánovanou přednášku, kterou ale zrušil. Odřeknutí návštěvy Fico tehdy zdůvodnil pracovními povinnostmi a novinářům také řekl, že školu později navštíví.

Zrádce, jak chutná Putinův ko..., vítaly Fica nápisy u školy. Debatu se studenty zrušil

Konání žáka kritizoval například vedoucí úřadu slovenské vlády Juraj Gedra, který ho přirovnal k atentátníkovi, jenž loni vážně zranil Fica střelbou z pistole.

Naopak na sociální síti se zformovala iniciativa na studentovu podporu. Lidé, ale i někteří politici následně po celé zemi začali křídou na veřejných místech psát Ficovi různé kritické vzkazy a zveřejňovat je na facebooku. Sám žák ale politické strany kritizoval, že ho využily ke své kampani.

Řekl také, že se neztotožňuje s programem žádné strany. Hájil také ředitelku své školy, která podle něj trestní oznámení na něj nepodala.

Generálny štrajk i firemní volna. Slováci uctí „všední“ 17. listopad navzdory Ficovi

Slovenský ombudsman Róbert Dobrovodský mimo jiné uvedl, že i šokující či pobuřující projevy požívají ochrany. V prohlášení veřejný ochránce práv žáka přímo nejmenoval.

Zároveň svobodu projevu označil za jednu z klíčových svobod, kterou obyvatelům Slovenska přinesla změna totalitního režimu na režim demokratický. Na výročí sametové revoluce v bývalém Československu 17. listopadu opět chystá shromáždění například slovenská opozice.

