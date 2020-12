Slováci se bouří. Navzdory opatřením otevřou restaurace i posilovny

KLOKTANIE NA ŠKOLÁCH



Deti patria do škôl, a preto som veľmi rád, že sme pomohli prelomiť bariéru obáv či neochoty a spustili sme včera na prvých školách testovanie, aby sa deti do škôl dostali.



Vzhľadom na nie práve priaznivú epidemiologickú situáciu, sme k tomu pristúpili tak, že prezenčnej výučby sa môže zúčastniť len to dieťa, ktoré bolo negatívne testované na Covid-19 ... to preto, aby rodičia a rovnako deti nemali strach, že budú v jednej triede dlhé hodiny v stiesnených... priestoroch s inými deťmi, ktoré môžu byť na Covid-19 pozitívne.