Slovensko od pátku zařadí Česko kvůli koronaviru mezi rizikové země

ONLINE INFO Z ÚSTREDNÉHO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU: ČESKO SA VZHĽADOM NA VÁŽNY PANDEMICKY VÝVOJ STÁVA “ČERVENOU” KRAJINOU. RAKÚSKO A MAĎARSKO ZATIAĽ ZOSTÁVAJÚ ZELENÉ S VÝHRADOU, PRE UKRAJINU SPRÍSNIME PRAVIDLÁ V NAJBLIŽŠÍCH DŇOCH ⚠️



V PRAXI TO BUDE ZNAMENAŤ NASLEDOVNÉ:

Ktokoľvek sa vráti z územia Česka s výnimkou pendlerov do 30 km od najbližšieho hraničného priechodu, študentov, pedagógov, výskumníkov, zdravotníkov, poľnohospodárov, sociálnych pracovníkov, pracovníkov v kritickej ...infraštruktúre, niektorých športovcov a umelcov (vraciame sa k výnimkám z jari - presnejšie budú definované v uznesení ÚVZ) musí prísť buď s negatívnym testom nie starším ako 72 h., alebo prostredníctvom formuláru e-hranica nastúpiť do 5 dňovej domácej karantény a následne byť testovaný. Toto sa bude kontrolovať prostredníctvom námatkových kontrol, aj tzv. “trackovania” mobilných telefónov. Do platnosti to vstúpi OD PIATKA 18. septembra 2020.