Na Slovensko stačí antigenní test. V lednu mají následovat ostatní sousedé

„Ode dneška je možné cestovat na Slovensko jen s antigenními testy,“ oznámil Petříček v pátek na Twitteru

Podle ministra se jedná o jakousi první vlaštovku, než tak bude cestování umožněno i do ostatních sousedních zemí.

Osoby starší deseti let přijíždějící z České republiky na Slovensko potřebují výsledek negativního testu starý maximálně 72 hodin, v opačném případě by museli v zemi do karantény a nejpozději na hranicích se elektronicky registrovat.

Slovensko uznává nejen výsledky laboratorních PCR testů, ale také antigenních testů, pokud byly provedeny v Česku nebo v Rakousku.

Výjimky z předkládání testů mají například posádky v nákladní dopravě, dále autobusů, vlaků a letadel, jakož i cestující při tranzitu přes Slovensko. Nově nemusí mít test ani doprovod, který zajišťuje přepravu cestujících na nebo z mezinárodních letišť v Česku, Maďarsku, Polsku a Rakousku a který se zaregistruje.

Na pětimilionovém Slovensku po předchozím poklesu v posledním období rychleji stoupá počet nakažených koronavirem. Za úterý tohoto týdne laboratorní PCR a méně přesné antigenní testy potvrdily dohromady dosud nejvyšší přírůstek, a to téměř 8 000 nakažených. Zvyšuje se také počet hospitalizovaných s covidem-19 a úmrtí na toto onemocnění.