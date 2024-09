Knihy jsou pro bohaté, šokoval Slováky ministr, když oznamoval vysokou daň

„Knihy jsou doménou většinou bohatších vrstev obyvatelstva,“ řekl Kamenický, když rozhodnutí oznamoval. Opíral se při tom o analýzu Institutu finanční politiky, který patří pod jeho resort. Vyšší danění knih je součástí konsolidačního balíčku, jímž chce kabinet Roberta Fica stabilizovat veřejné finance a který zvedá základní sazbu DPH ze současných 20 na 23 procent.

Tam by podle plánů ministerstva měly patřit právě i knihy. Nyní přitom spadají do desetiprocentní sazby. Pro srovnání – v Česku je to 0 procent, v Maďarsku 5 procent, v Německu 7 procent, v Rakousku 10 procent, v Polsku 5 a třeba ve Francii 5,5 procenta. Naopak v Dánsku mají daň 25 procent. Slovensko se zařadí hned za něj.

Slova o zboží pro bohaté tak přitáhla nejen posměšné reakce, ale i kritiku ze strany ředitelů vydavatelství, spisovatelů, mediálních komentátorů či opozičních politiků. Mezi argumenty proti zdražování knih třeba zaznělo, že se opatření nedotkne jen volnočasové četby dospělých, ale i dětských knížek nebo odborných publikací.

„Zítra tedy řeknu žákům, že chudší žáci nemusejí číst tolik knih jako bohatší žáci?“ píše jeden ze slovenských uživatelů sítě X. „Podle mě zjistili, že jejich voliči knihy nečtou,“ míní další. „Knihy jsou pro kavárníky, slušný člověk čte statusy představitelů Směru a SNS,“ glosuje jiný komentář.

„Prarodiče, kupujete svým vnoučatům dětské knihy? Rodiče, musíte kupovat učebnice? Čtete rádi romantické příběhy, kriminální romány, kupujete kuchařky, rady pro zahrádkáře? Fico zdvojnásobil svůj vlastní plat a zvýšil vám cenu knih. Protože jste prý bohatí! Jste?,“ zní další z reakcí.

„Slovenská populace čte zoufale málo (což podle statistik platí dvojnásobně pro slovenské muže), v rámci Evropy se propadáme na nejnižší příčky ve schopnosti číst s porozuměním, ale o to víc konspirujeme a ztrácíme schopnost vyvozovat politické důsledky ze špatného řízení země a ničení institucí,“ uvedl pro Denník N Ján Gregor z vydavatelství Premedia s tím, že dražší knihy pobouří pár tisíc lidí, ale většině národa to bude přinejlepším jedno.

Strana Svoboda a Solidarita (SaS) se pak ptá: „Pokud jsou knihy s 23procentní DPH pro bohaté, je zlato s 0 procenty DPH určené chudým?“ „Neschopný ministr financí se dal na filozofování. Knihy si prý kupují jen bohatí. No, za socialismu jsme jako pětičlenná rodina žili jen z 1100 Kčs, ale knihy nám kupovali rodiče. Je to jasné: Vzdělaní a sečtělí lidé jsou pro tuto vládu existenčním rizikem,“ kritizuje také politik Pavel Macko z opoziční strany ODS.

„Po třinácti letech vlád mafie: Na Slovensku je bohatý ten, co si může dovolit koupit knížku,“ napsal na Facebooku také expremiér a předseda opozičního hnutí Slovensko (dříve OLaNO) Igor Matovič.

Ohradil se dokonce i poslanec vládní Slovenské národní strany (SNS) Roman Michelko. „Mám zásadní problém s 23procentní DPH na knihy. A rozhodně nesouhlasím, že si je kupují jen bohatí lidé. Možná bohatí duchem. Beru to jako návrh, ne jako fakt,“ uvedl politik, který je zároveň členem představenstva Spolku slovenských spisovatelů.

Prezident Pellegrini pak vyzval, aby se z knih nedělal symbol bohatých lidí. „Knihy byly vždy symbolem vzdělání, které má a musí být dostupné všem, protože jen vzdělaný národ se může posouvat vpřed. O úspěchu člověka by měl rozhodovat jeho talent a schopnost na sobě pracovat – a ne to, zda se narodil do bohaté nebo chudé rodiny. Stát se silným sociálním cítěním by měl vytvářet podmínky, aby vzdělání i v podobě knih bylo všem co nejdostupnější a aby měl díky němu v životě každý stejnou startovní čáru,“ vzkázal.

A dodal, že chápe snahu vlády šetřit a „zaplatit za chyby vlád z minulosti“. „Jen si musíme dát pozor, abychom si touto platbou neničili i vlastní budoucnost,“ zdůraznil Pellegrini.

Kamenický se později začal bránit s tím, že i tato vláda chce mít vzdělané lidi – upozornil, že na učebnice se sazba naopak bude snižovat. „Můžete pokračovat v této kampani. Nevím, kdo si ji zaplatil. Ale mám podezření, že někdo šíří hlouposti,“ řekl s odkazem na vtipy, které o dražších knihách kolují. „Ze mě nikdo nebude dělat netvora. Ty nejdražší kavárny, ta největší knihkupectví v Bratislavě mají nejdražší knihy ze všech,“ dodal.

Za Kamenického se postavili i další vládní politici. Ministr vnitra a šéf strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok řekl, že to jeho kolega nemyslel tak, že knihy jsou jen pro bohaté. „Je to věc, která pomáhá ke šlechtění ducha,“ poznamenal o knihách. „Vnímám to tlakem, který na něj byl poslední měsíce, aby nachystal konsolidační balíček, aby byl co nejvíc solidárně spravedlivý. Nedělejte z něj nějakého antisociálního netvora,“ dodal.

V odpovědi na otázku, zda se cítí bohatší díky své sbírce luxusních hodinek, u nichž podle Denníku N nevysvětlil, kde na ně vzal peníze, anebo díky knihám, si Šutaj Eštok vybral knihy. Prý je díky nim člověk moudřejší a nevěnuje se jen bulváru. O návrhu přesunout knihy do vyšší sazby tak prý koalice bude ještě jednat. Pokud projde vládou, bude ho muset ještě schválit parlament. Tam má však Ficova vláda většinu.