Po dvou měsících od útoku hackerů začal fungovat slovenský katastr. Zatím částečně

Dosud úřad poskytoval prostřednictvím dočasného webu informace o stavu k 3. lednu; to byl poslední pracovní den před tím, co útočníci zašifrovali data v systémech ÚGKK.

Úřad spouští i některé další služby pro odborníky a samosprávu, v postupném obnovování elektronických služeb hodlá pokračovat v březnu.

„Spouštíme služby nahlížení do listů vlastnictví pro veřejnost už s aktualizovanými daty, s aktualizací každých 24 hodin, To je v podstatě tak, jak to fungovalo dříve. Dramaticky snížíme potřebu veřejnosti chodit na katastrální odbory a žádat listy vlastnictví například pro banky a znalce,“ uvedla Gocníková, která do čela ÚGKK nastoupila minulý týden po rezignaci předchozího šéfa instituce.

Úřad očekává, že o přístup k údajům z katastru přes internet bude mít veřejnost značný zájem. Z tohoto důvodu může portál podle Gocníkové fungovat zpomaleně.

Gocníková řekla, že úřad nadále funguje prostřednictvím záložních řešení. Nadále totiž pokračuje analýza jeho počítačové infrastruktury. Při kybernetickém útoků byly napadeny stovky serverů a počítačů samotného ÚGKK a katastrálních odborů na okresních úřadech. Pracoviště katastru už dříve postupně začala v omezeném rozsahu pracovat pro veřejnost a údaje v systémech obnovovala ze záloh.

Gocníková potvrdila informace slovenských úřadů, že údaje v katastru nebyly v souvislosti s kybernetickým útokem zpochybněny ani pozměněny.

Současně se omluvila za nedostatečnou komunikaci úřadu po kybernetickém útoku. Slovenské instituce o útoku na systémy ÚGKK informovaly až po několika dnech a později ho označily za největší svého druhu v historii země. Někteří politici včetně premiéra Roberta Fica z něj obvinili Ukrajinu.