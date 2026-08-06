Na Slovensku nakoupili nové kamery k cestám. Pocházejí z Ruska, upozorňují média

Nakoupené kamerové radary už se podle slovenských médií začaly objevovat u silnic. Podle zjištění Denníku N se kamery typu NERO R-ONE do země dostaly přes kyperskou schránkovou firmu Sodasus LTD, jež sídlí v prázdné budově. Firma na svém webu nemá žádné kontaktní údaje ani detaily o systémech, které prodává.
Oficiálně společnost Sodasus existuje už čtyři roky, své oficiální stránky si však zaregistrovala teprve letos na jaře. A o měsíc později jiná firma s názvem it-s, jež si až tou dobou rozšířila podnikání i tímto směrem, požádala o oficiální certifikát k těmto kamerám. Dodavatelem zařízení pak je podle médií i vlády firma Soitron.
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Fotografie kamer v úředním certifikátu, které novináři porovnali se snímky už instalovaných zařízení u slovenských silnic, se shodují s produkty ruské společnosti Simicon z Petrohradu. Ta vyrábí kamerové systémy Cordon. Pokud jde o ruské kamery, existuje podezření, že by se údaje z nich mohly dostávat i mimo Slovensko, upozorňuje Denník N.
Kamery pořízené za 200 tisíc eur (4,8 milionu korun) využívají 3D radar, vlastní software, umělou inteligenci na rozpoznávání evidenčních čísel aut, umějí měřit okamžitou i průměrnou úsekovou rychlost, elektronicky podepisovat vytvoření záznamy, určit polohu pomocí satelitního systému a zaznamenávat i další dopravní přestupky.
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Ministerstvo vnitra popírá, že by kamery pocházely z Ruska. „Vyplývá to i z certifikátu vydaného Slovenským metrologickým ústavem, který identifikuje jeho výrobce,“ uvedl mluvčí resortu a ohradil se proti obavám, že by se informace o slovenských občanech získané díky těmto kamerám mohly dostat do Ruska.
„Zařízení je součástí uzavřené a izolované komunikační infrastruktury bez přístupu třetích stran. Komunikovat může výlučně s vyhrazeným informačním systémem ministerstva,“ dodal s tím, že kamery vykonávají pouze úkony spojené s kontrolou silničního provozu. Média však upozorňují, že resort dosud neposkytl jméno firmy, která kamery vyrábí, ani další podrobnosti údajně netransparentního nákupu.
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Opoziční strana Progresivní Slovensko už proto žádá, aby se ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok dostavil na zasedání parlamentního výboru pro obranu a bezpečnost. „Naše informace jsou natolik závažné, že v nejbližší době podnikneme právní kroky týkající se nákupu a instalace sledovacího systému,“ napsal stranický expert na bezpečnost a někdejší slovenský velvyslanec při NATO Peter Bátor.
„Tento systém dokáže rozlišovat značky vozidel, jejich pohyb, ale také zhotovovat fotografie a videa, včetně lidí v nich. Mohou sledovat přesun slovenské a zahraniční vojenské techniky nebo nejvyšších ústavních činitelů. Zkrátka sledovat všechno na cestě, ukládat a posílat dál. Ale je to ještě děsivější. Na to, aby kamery efektivně fungovaly, potřebují přístup do databáze o vozidlech a jejich majitelích. Vaše jméno či datum narození, to vše může skončit v rukou ruských tajných služeb,“ varuje Bátor.
„Pokud má zařízení bezdrátovou konektivitu, hrozba úniku dat, s nimiž pracuje, je velké. Obzvlášť pokud se potvrdí, že je to ruský hardware a systém, na kterém tato zařízení pracují,“ dodává. Ministerstvo také vyzval, aby zpřístupnilo kamery na nezávislou inspekci a zveřejnilo veškerou dokumentaci k jejich nákupu.