Zlaté cihly za miliony. Exšéf slovenských hmotných rezerv má nový problém

Několik důvěryhodných zdrojů novinářům z Aktuality.sk údajně sdělilo, že policisté v Kičurově bezpečnostní schránce objevili desítky zlatých cihel. Jejich hodnota by měla dosahovat zhruba půl milionu eur (13 milionů korun).

Slovenská policie na svém facebookovém profilu nález potvrdila s tím, že v rámci akce Rezervy zajistila dvacet zlatých cihel o hmotnosti 250 gramů. Vlastníka bezpečnostní schránky uvedla jen pod iniciály K.K., nicméně razie se týkala „vyšetřování případu z prostředí Správy státních hmotných rezerv“.

Kičura je obviněn z korupce a praní špinavých peněz. Nová vláda v čele s premiérem Igorem Matovičem tehdejšího ředitele státních hmotných rezerv odvolala poté, co se zjistilo, že jsou sklady rezerv prázdné a země nemá dostatek ochranných pomůcek pro boj s koronavirem.

Na Kičuru také tehdy prasklo, že výrobky nakupoval za výrazně předražené ceny. Podle policie měl během svého působení ve funkci na úplatcích vydělat více než 220 tisíc eur (5,7 milionu korun).

Kičurův dvacetiletý syn Krištof si navíc počátkem března v historickém centru Bratislavy pořídil dva byty. Podle serveru Sme z podepsaných smluv vyplývá, že na ně nepotřeboval hypotéku. Kupoval je právě v době, kdy jeho otec v čele hmotných rezerv jednal o nákupu předražených pomůcek.

„Ficův osobní přítel a Pellegriniho chráněnec se tímto stává etalonem sociálního cítění těchto pánů předsedů předešlých vlád,“ napsal k objevu zlata premiér Matovič na svém Facebooku. Přidal k tomu hashtag „chudým brali, bohatým dali“.

Pellegrini ovšem na své tiskové konferenci, kde oznamoval, že z jeho domovské strany Směr-SD kromě něj odchází ještě několik dalších poslanců, poznamenal, že Kičuru zdědil. „Vidíte, co se z toho pána vyklubalo. Jestli je to pravda, je to velký skandál,“ uvedl.