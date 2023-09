Napětí na Slovensku pokračuje. Poslanec Jožo Pročko dostal vejci do hlavy

Pročko právě živě vysílal z náměstí v Lučenci, když se incident odehrál. Spolu s kolegou Peterem Polákem si nejdřív stěžuje, že tam na ně byli lidé agresivní a zlí. Prý na mítincích něco podobného jinde na Slovensku nezažili. Popisují, že si vyslechli i výhrůžky smrtí. Poslanec za hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) také říká, že už podal trestní oznámení.

Incidentu předcházela hádka s mužem ve vybledlém červeném triku, který zřejmě patřil k těm, o kterých do té doby Pročko ve vysílání mluvil. Muž za Pročkem přišel a začal ho vyhánět pryč. Po chvíli vytáhl telefon a řekl: „Nebuď agresor na takového debila, co rozkradl stát.“ Politik se ohradí s dotazem, kde on konkrétně co rozkradl.

Hádka v tomto duchu pokračuje ještě několik minut. Muž, kterého Pročko oslovuje „pane Garaji“, během ní mimo jiné řekne, politik zneužil nezletilou dceru jeho kamaráda a že to ví od lidí z Haliče, odkud Pročko pochází. I za to chce na něj poslanec podat trestní oznámení.

O pár chvil později přijde další muž v černém tričku s nápisem „brat za brata“ a po poslanci hodí několik vajec. Následně odejde a Pročko otočí kameru na sebe. Polák vybízí k zavolání policie a říká, že jde o napadení veřejného činitele. V tu chvíli na poslance přiletí další vejce. Pročko se rozeběhne, aby dohonil dalšího muže.

„Tento pán mě udeřil do hlavy,“ tvrdí politik na kameru. Muž v bílém odchází, ale pak na něj ještě i na kameru doráží. „Pan Garaj“ se pak Pročkovi ještě vysmívá, aby se šel umýt a nechodil špinavý mezi lidi. Pročko ovšem v natáčení pokračuje a po chvíli odpočívající skupinku agresorů zabere zblízka a vzkáže jim, že spáchali trestný čin.

V posledních dnech je to už několikátá potyčka politiků, shodou okolností se zatím vždy jednalo o člena OLaNO. Jako první dostal pěstí do obličeje šéf hnutí a expremiér Igor Matovič. Ten přijel v autě s megafonem na venkovní tiskovou konferenci strany Směr-SD a začal ji svými výkřiky narušovat. To se nejprve slovně, pak násilím pokusil zastavit exministr vnitra Robert Kaliňák.

Matovič ho během bitky kopl do hrudi, sám pak od dalšího „směráka“ Richarda Glücka dostal dvě rány. Vlna reakcí ještě neopadla a přišel další konflikt v Bratislavě. Kandidát OLaNO Tomáš Holkovič v sobotu dvakrát udeřil staršího muže, který po něm podle jeho slov plival. Posléze se rozhodl z voleb odstoupit.

Předčasné parlamentní volby se na Slovensku konají už příští týden, a to v sobotu 30. září. Předvolební průzkumy zatím stále favorizují Směr-SD expremiéra Roberta Fica, preference druhého Progresivního Slovenska však stále rostou.