Maškarová se v přímém přenosu omluvila s tím, že se jí udělalo nevolno. O pár sekund později začala omdlévat, její pád však zbrzdil ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok, který stál za ní a včas ji zachytil. Policejní prezidentce následně přinesli vodu a konference nakonec pokračovala.
Tématem byly podvody, kterými jsou ohroženi zejména senioři. Ti v prvním pololetí přišli celkově o více než milion eur (24,5 milionu korun). Eštok i Maškarová vybídli starší lidi, aby v případě podezření kontaktovali policii. Policejní prezidentka upozornila také na případ, že oběť podvodníků nedala na rady pracovnice banky, která klienta varovala před převodem peněz na podezřelý účet.
Mezi nejčastější případy patří podle Šutaje Eštoka telefonáty, při kterých podvodníci využívají smyšlené historky o tom, že rodinný příslušník volaného nutně potřebuje peníze. Falešní policisté pak vybízejí občany, aby z důvodu hrozby údajné krádeže v jejich domově cennosti vyhodili z okna, nebo je odložili na vybrané místo na veřejnosti, případně je odevzdali určené osobě.
V jiných případech jsou lidé vybízeni, aby vybrali peníze ze svého bankovního účtu. Kriminalisté zaznamenali také podvody při seznamování zejména starších žen přes internet a rovněž nekalé přísliby na vysoké zhodnocení investic.
V prvním pololetí slovenská policie zaznamenala 96 případů různých podvodů na seniorech. Za celý loňský rok to bylo 125 případů se škodou 1,5 milionu eur (36,7 milionu korun). „Je důležité a nevyhnutelné, aby senioři byli obezřetní. Aby nikdy nevybírali peníze na žádost cizího člověka, aby neposkytovali osobní údaje,“ řekl Šutaj Eštok. Dodal, že starší lidé často drží své úspory v hotovosti doma.
Slovenští policisté při podobných kriminálních případech v minulosti navštěvovali spolu s poštovním doručovatelem seniory v jejich domovech a upozorňovali na riziko podvodů a na možnosti, jak jim předcházet.
Předseda Jednoty důchodců na Slovensku upozornil, že starší lidé bývají důvěřiví a některé informace si neověřují. Část okradených důchodců se podle něj stydí přiznat, že se stali obětí podvodu.