Omluvila se za nevolnost a náhle omdlela. Šéfku slovenské policie zachytil ministr

Autor: ,
  17:03
Prezidentka slovenské policie Jana Maškarová ve čtvrtek zkolabovala přímo během svého projevu na tiskové konferenci. Ta se věnovala vlně podvodů, při které pachatelé zneužívají důvěry lidí a prostřednictvím psychologického nátlaku se od nich snaží vylákat peníze. Přítomní Maškarové poskytli pomoc a šéfka policie pak pokračovala v proslovu.
Slovenská policejní prezidentka Jana Maškarová (28. ledna 2025)

Slovenská policejní prezidentka Jana Maškarová (28. ledna 2025) | foto: Profimedia.cz

Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok (25. června 2025)
Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok (24. června 2025)
Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok (4. června 2025)
Setkání Společně ve střední Evropě, které uspořádal v Bratislavě Spolek...
6 fotografií

Maškarová se v přímém přenosu omluvila s tím, že se jí udělalo nevolno. O pár sekund později začala omdlévat, její pád však zbrzdil ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok, který stál za ní a včas ji zachytil. Policejní prezidentce následně přinesli vodu a konference nakonec pokračovala.

Tématem byly podvody, kterými jsou ohroženi zejména senioři. Ti v prvním pololetí přišli celkově o více než milion eur (24,5 milionu korun). Eštok i Maškarová vybídli starší lidi, aby v případě podezření kontaktovali policii. Policejní prezidentka upozornila také na případ, že oběť podvodníků nedala na rady pracovnice banky, která klienta varovala před převodem peněz na podezřelý účet.

Mezi nejčastější případy patří podle Šutaje Eštoka telefonáty, při kterých podvodníci využívají smyšlené historky o tom, že rodinný příslušník volaného nutně potřebuje peníze. Falešní policisté pak vybízejí občany, aby z důvodu hrozby údajné krádeže v jejich domově cennosti vyhodili z okna, nebo je odložili na vybrané místo na veřejnosti, případně je odevzdali určené osobě.

V jiných případech jsou lidé vybízeni, aby vybrali peníze ze svého bankovního účtu. Kriminalisté zaznamenali také podvody při seznamování zejména starších žen přes internet a rovněž nekalé přísliby na vysoké zhodnocení investic.

V prvním pololetí slovenská policie zaznamenala 96 případů různých podvodů na seniorech. Za celý loňský rok to bylo 125 případů se škodou 1,5 milionu eur (36,7 milionu korun). „Je důležité a nevyhnutelné, aby senioři byli obezřetní. Aby nikdy nevybírali peníze na žádost cizího člověka, aby neposkytovali osobní údaje,“ řekl Šutaj Eštok. Dodal, že starší lidé často drží své úspory v hotovosti doma.

Slovenští policisté při podobných kriminálních případech v minulosti navštěvovali spolu s poštovním doručovatelem seniory v jejich domovech a upozorňovali na riziko podvodů a na možnosti, jak jim předcházet.

Předseda Jednoty důchodců na Slovensku upozornil, že starší lidé bývají důvěřiví a některé informace si neověřují. Část okradených důchodců se podle něj stydí přiznat, že se stali obětí podvodu.

Vstoupit do diskuse

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Na D5 na Tachovsku se srazil kamion s dodávkou, záchranáři se tam těžce dostávali

V opravovaném úseku dálnice D5 na Tachovsku se ve čtvrtek odpoledne srazila dodávka s kamionem. Kvůli kolonám a rozkopané druhé polovině dálnice měli záchranáři problémy se na místo vůbec dostat.

21. srpna 2025  16:54

Požadavek na vyslání mírových jednotek na Ukrajinu není na stole, říká Černochová

Česko bude ochotno poslat vojáky na Ukrajinu v rámci mírových jednotek, zatím ale takový požadavek na stole není, řekla ministryně obrany Jana Černochová v reakci na slova prezidenta Petra Pavla,...

21. srpna 2025  13:27,  aktualizováno  16:52

Ředitel chce propojit Český rozhlas se „záchranáři“. Politici souhlasí

Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral chce v krizích patřit mezi „záchranáře“, tedy propojit své médium s integrovaným záchranným systémem. V praxi by to znamenalo, že by rádio mělo přednostní...

21. srpna 2025  16:33

Decroix aktualizovala časovou osu kauzy s bitcoiny. Blažek opět nevydržel mlčet

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo aktualizovanou časovou osu bitcoinové kauzy. Dokument se zdvojnásobil z původních 27 na 59 stran. Opět neobsahuje jména lidí. Zatčení Tomáše Jiřikovského, který...

21. srpna 2025  14:42,  aktualizováno  16:30

Muž chtěl uplatit úřednici. Kamera natočila, jak jí na ulici strká peníze do kapsy

Podnikatel na Ústecku se podle policie opakovaně pokusil podplatit úřednici, aby získal veřejnou zakázku na odstranění náletových dřevin. Žena to oznámila policii. Kriminalisté muže obvinili z...

21. srpna 2025  16:18

Motoristé a Přísaha v Praze sázejí na byznys, kandidují podnikatelé a ekonomové

Dlouho to vypadalo, že do voleb půjdou společně, kandidátky odevzdaly obě partaje na poslední chvíli. Nakonec se ale Motoristé sobě i Přísaha v říjnu utkají o hlasy voličů samostatně. Na jejich...

21. srpna 2025

Opavská Breda jako Notre-Dame. Restaurátoři k čištění kopule používají unikátní metodu

Restaurátoři začali s obnovou ikonické skleněné kopule někdejšího obchodního domu Breda v Opavě. Prozatím pracují z provizorní malé konstrukce, začátkem příštího týdne však celý prostor pod kopulí...

21. srpna 2025  15:40

Tanec u tyče s tureckou vlajkou. Turistce hrozí za urážku několik let vězení

Mladá turistka ve středním Turecku ve významné archeologické oblasti Kappadokie tancovala pole dance na tyči, na níž vlála turecká vlajka. Místní úřady ji kvůli tomu začaly vyšetřovat a za urážku...

21. srpna 2025  15:36

Biograf láska 2. Písně Hany Zagorové se v Kalichu dočkají dalšího muzikálu

Symbolicky k nedožitým osmdesátinám Hany Zagorové chystá pražské Divadlo Kalich na 6. září příštího roku premiéru nového muzikálu podle jejích písniček. Dílo s názvem Biograf láska 2: Nový příběh...

21. srpna 2025  15:30

Česká pošta přestane přijímat balíky do USA, důvodem jsou celní nařízení

Česká pošta od pátku zastaví přijímání balíků odesílaných do Spojených států. Důvodem je nařízení prezidenta Donalda Trumpa o zrušení bezcelního režimu pro zásilky s hodnotou do 800 dolarů, které...

21. srpna 2025  15:26

Uprchlou vlčici odchytili a vrátili do výběhu v Srní, záhy uhynula

V Srní na Klatovsku ve středu odpoledne uhynula vlčice, kterou předtím v noci zoologové správy šumavského parku odchytili v okolí Kundratic, asi deset kilometrů vzdušnou čarou od Srní. Příčinu úhynu...

21. srpna 2025  15:01

Italové zadrželi Ukrajince podezřelého z účasti na výbuchu Nord Streamu

Italská policie zadržela Ukrajince, který je podezřelý z podílu na odpálení plynovodů Nord Stream v roce 2022. Informovalo o tom německé generální státní zastupitelství. Tvrdí, že muž označovaný jen...

21. srpna 2025  12:21,  aktualizováno  15:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.