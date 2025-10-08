„Vlastní ukázka výcviku začala ukázkou ovládání dronů. Každý z nás měl možnost vyzkoušet si řízení dronu. (...) Následovala střelba z kalašnikova. Přítomní byli vojáci, kteří už prošli první linií a doporučovali detaily, o kterých bychom většinou nevěděli. Každý z nás mohl vystřílet zásobník – 30 nábojů, jednotlivě i dávkami. V údolí, kde se to odehrávalo, se ozývaly výstřely,“ popisuje Čarnogurský na webu Slovensko-ruské společnosti.
Vzpomíná, že „před víc než půlstoletím absolvoval výcvik v československé armádě s automatickou puškou Sa vz. 58.“. Na cestu po Donbase a dalších místech Ukrajiny včetně Mariupolu se vydal v polovině září. Vyjel z Moskvy a o výletu, na nějž ho pozvala ruská občanská organizace Vaše Novosti, napsal dva texty.
Oba z nich přitom nazývá „Cesta po Rusku“ a, jak upozornil web odhalující dezinformace Hoaxy a podvody, opakuje v nich některé lži a narativy ruské propagandy. Třeba ty o Minských dohodách, jež měly zajistit příměří na východě Ukrajiny. Čarnogurský tvrdí, že dohody porušovali Ukrajinci.
A své postřehy z míst zasažených válkou rámuje slovy, že je „problém v tom, že NATO dodává Ukrajině munici s delším doletem a města dál na východě od vojenské linie nadále trpí“. Zamlčuje také ruské útoky, takže pak čtenář jeho blogu může získat dojem, že za zkázu na místě mohou jen ukrajinští vojáci. Válku v únoru 2022 rozpoutala ruská armáda na příkaz diktátora Vladimira Putina.
O jednotce, jejíhož výcviku se zúčastnil, pak bývalý slovenský premiér z doby České a Slovenské Federativní Republiky (ČSFR) píše, že se skládá z Ukrajinců, kteří přeběhli k Rusům. „Setkání s ukrajinskou jednotkou na ruské straně jsme ukončili se smutkem. Dva příbuzné národy zahnali do bratrovražedné války a nedovolí jim dostat se z ní. Dokonce hrozí, že do ní zatáhnou další,“ dodal na závěr, aniž vysvětlil, koho myslí.
„Je odsouzeníhodné, jak si slovenský občan – a kdysi představitel občanského disentu i státní moci – dnes zpříjemňuje své chvíle tím, že si zastřílí a setkává se s představiteli režimu, kteří páchají válečné zločiny u našich sousedů,“ dodávají správci iniciativy Hoaxy a podvody.
Zkáza Mariupolu
Portál Sme pak připomíná, že se jednaosmdesátiletý Čarnogurský v minulosti stal členem Valdajského klubu, který se pravidelně scházel s Putinem. Od šéfa Kremlu pak expremiér loni na podzim dostal také Řád cti. Už v roce 2012 získal ruský Řád přátelství.
V posledních letech pak zakládající člen slovenského Křesťanskodemokratického hnutí (KDH) vystupuje na různých akcích ruských spolků v Evropě, stal se také předsedou koordinační rady mezinárodní asociace Přátelé Krymu.
Město Mariupol se stalo jedním ze symbolů ruské invaze. Příběhy z obklíčené ocelárny Azovstal, fotografie celých sídlišť srovnaných se zemí i osud divadla, v němž se skrývaly i děti – a Rusové na to byli upozorněni velkým nápisem v azbuce – naplno ukázaly brutalitu ruské armády. Čarnogurský nicméně i v později vydaném třetím textu ze série „Cesta po Rusku“ opakuje ruskou propagandu.