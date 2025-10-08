Slovenský expremiér Čarnogurský si zastřílel s Rusy v Mariupolu. A vinil NATO

Autor:
  12:27
Někdejší slovenský disident a premiér Ján Čarnogurský si na Ukrajině zastřílel z kalašnikova. Svůj výlet do Mariupolu, symbolu brutality ruské armády, pojmenoval „Cesta po Rusku“. Politik, který za minulého režimu seděl v komunistickém vězení, v posledních letech šíří ruskou propagandu. Na fotky, jimiž se z Rusy okupovaného města pochlubil, upozornil slovenský web Hoaxy a podvody.
Bývalý slovenský premiér a někdejší disident Ján Čarnogurský (22. února 2018)

Bývalý slovenský premiér a někdejší disident Ján Čarnogurský (22. února 2018) | foto: ČTK

Bývalý slovenský premiér a někdejší disident Ján Čarnogurský (28. února 2023)
Bývalý slovenský premiér a někdejší disident Ján Čarnogurský (17. září 2016)
Slovenský expremiér Ján Čarnogurský.
Nástěnná malba v okupovaném Mariupolu (18. května 2025)
80 fotografií

„Vlastní ukázka výcviku začala ukázkou ovládání dronů. Každý z nás měl možnost vyzkoušet si řízení dronu. (...) Následovala střelba z kalašnikova. Přítomní byli vojáci, kteří už prošli první linií a doporučovali detaily, o kterých bychom většinou nevěděli. Každý z nás mohl vystřílet zásobník – 30 nábojů, jednotlivě i dávkami. V údolí, kde se to odehrávalo, se ozývaly výstřely,“ popisuje Čarnogurský na webu Slovensko-ruské společnosti.

Vzpomíná, že „před víc než půlstoletím absolvoval výcvik v československé armádě s automatickou puškou Sa vz. 58.“. Na cestu po Donbase a dalších místech Ukrajiny včetně Mariupolu se vydal v polovině září. Vyjel z Moskvy a o výletu, na nějž ho pozvala ruská občanská organizace Vaše Novosti, napsal dva texty.

Oba z nich přitom nazývá „Cesta po Rusku“ a, jak upozornil web odhalující dezinformace Hoaxy a podvody, opakuje v nich některé lži a narativy ruské propagandy. Třeba ty o Minských dohodách, jež měly zajistit příměří na východě Ukrajiny. Čarnogurský tvrdí, že dohody porušovali Ukrajinci.

Vymazat vše ukrajinské. Rusko „zdobí“ zničený Mariupol svými muraly

A své postřehy z míst zasažených válkou rámuje slovy, že je „problém v tom, že NATO dodává Ukrajině munici s delším doletem a města dál na východě od vojenské linie nadále trpí“. Zamlčuje také ruské útoky, takže pak čtenář jeho blogu může získat dojem, že za zkázu na místě mohou jen ukrajinští vojáci. Válku v únoru 2022 rozpoutala ruská armáda na příkaz diktátora Vladimira Putina.

O jednotce, jejíhož výcviku se zúčastnil, pak bývalý slovenský premiér z doby České a Slovenské Federativní Republiky (ČSFR) píše, že se skládá z Ukrajinců, kteří přeběhli k Rusům. „Setkání s ukrajinskou jednotkou na ruské straně jsme ukončili se smutkem. Dva příbuzné národy zahnali do bratrovražedné války a nedovolí jim dostat se z ní. Dokonce hrozí, že do ní zatáhnou další,“ dodal na závěr, aniž vysvětlil, koho myslí.

„Je odsouzeníhodné, jak si slovenský občan – a kdysi představitel občanského disentu i státní moci – dnes zpříjemňuje své chvíle tím, že si zastřílí a setkává se s představiteli režimu, kteří páchají válečné zločiny u našich sousedů,“ dodávají správci iniciativy Hoaxy a podvody.

Zkáza Mariupolu

Většina budov v Rusy okupovaném Mariupolu je silně poničená. (3. dubna 2023)
Poškozené výškové obytné domy ve čtvrti Livoberežnyj ve východním Mariupolu (30. listopadu 2022)
Ruský prezident Vladimir Putin na návštěvě Mariupolu (19. března 2023)
Obyvatelka Mariupolu jde po ulici s košíkem naplněným kanystry s vodou. (6. června 2022)
352 fotografií

Portál Sme pak připomíná, že se jednaosmdesátiletý Čarnogurský v minulosti stal členem Valdajského klubu, který se pravidelně scházel s Putinem. Od šéfa Kremlu pak expremiér loni na podzim dostal také Řád cti. Už v roce 2012 získal ruský Řád přátelství.

V posledních letech pak zakládající člen slovenského Křesťanskodemokratického hnutí (KDH) vystupuje na různých akcích ruských spolků v Evropě, stal se také předsedou koordinační rady mezinárodní asociace Přátelé Krymu.

Přivezme sochu Koněva na Slovensko, navrhuje proruský expremiér Čarnogurský

Město Mariupol se stalo jedním ze symbolů ruské invaze. Příběhy z obklíčené ocelárny Azovstal, fotografie celých sídlišť srovnaných se zemí i osud divadla, v němž se skrývaly i děti – a Rusové na to byli upozorněni velkým nápisem v azbuce – naplno ukázaly brutalitu ruské armády. Čarnogurský nicméně i v později vydaném třetím textu ze série „Cesta po Rusku“ opakuje ruskou propagandu.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

Poslanecký klub ANO povede Taťána Malá, nahradí Schillerovou

Hnutí ANO má ve středu ustavující schůzi svého poslaneckého klubu, na kterém byla zvolena jeho předsedkyní Taťána Malá. Uvedla to ČTK. Minulé čtyři roky jím byla Alena Schillerová, ta ale...

8. října 2025,  aktualizováno  12:36

Přidání lidem pracujícím ve veřejném sektoru bude muset vyřešit až nová vláda

Přímý přenos

Poprvé po volbách do Sněmovny se ve středu sešlaí vláda Petra Fialy. Ještě před tím její zástupci s odbory jednali o růstu platů ve veřejném sektoru. „Nedomluvili jsme se,“ řekl ministr práce a...

8. října 2025,  aktualizováno  12:35

Německo zlepší obranu proti dronům, policie je bude moci sestřelovat

Německá vláda chce kvůli nedávným incidentům zlepšit obranu proti dronům. Ve středu proto schválila novelu zákona, která umožní spolkové policii proti nebezpečným bezpilotním letounům zasáhnout, a to...

8. října 2025  12:31

Slovenský expremiér Čarnogurský si zastřílel s Rusy v Mariupolu. A vinil NATO

Někdejší slovenský disident a premiér Ján Čarnogurský si na Ukrajině zastřílel z kalašnikova. Svůj výlet do Mariupolu, symbolu brutality ruské armády, pojmenoval „Cesta po Rusku“. Politik, který za...

8. října 2025  12:27

Ztratil se pes a potom i soška Oscara. Co jste nevěděli o Obchodu na korze

Navždy se zapsal do československé historie jako první film, který získal prestižního Oscara. Obchod na korze proslavil nejen své tvůrce Jána Kadára a Elmara Klose, ale i herce v hlavní roli. Ale...

8. října 2025  12:19

Policie řekla, jaké tresty hrozí řidiči formule z dálnice D4. Rozhodne soud

Řidiči formule, která jela počátkem září po dálnici D4 na Příbramsku, hrozí pokuta až deset tisíc korun, zákaz řízení na rok a půl a přidělení šesti trestných bodů. Policie v případu zajistila...

8. října 2025  12:13

Brabec se vzdal mandátu poslance, zůstane hejtmanem Ústeckého kraje

Exministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) se rozhodl vzdát poslaneckého mandátu. „Nebylo to snadné rozhodnutí. Velice si vážím důvěry, kterou mi voliči ve volbách vyjádřili, ale práce pro...

8. října 2025  11:45,  aktualizováno  12:03

Vystudoval Harvard a spravuje miliardy. Do Prahy míří nový americký velvyslanec

Novým americkým velvyslancem v České republice bude podnikatel, investor a pedagog Nicholas Merrick. Nominanta prezidenta Donalda Trumpa v úterý schválil americký Senát. Ve středu to potvrdila...

8. října 2025  11:06,  aktualizováno  11:54

Dopad voleb na jižní Moravu: boj o Soutok i tlak na rozpad brněnské koalice

Voliči o víkendu rozhodli o složení Poslanecké sněmovny na příští čtyři roky. Od rozdaných karet se bude odvíjet sestavení vlády, jejíž aktivity ovlivní život každého obyvatele Česka. Volby však v...

8. října 2025  11:50

Největší koncert kariéry. Mirai se chystají v roce 2027 ztéci stadion v Edenu

Kapela Mirai se chystá do Edenu. Dosud největší koncert v dosavadní kariéře a také v historii samotného stadionu odehraje 12. června 2027. Na přelomu letošního října a listopadu pak skupina vydá...

8. října 2025  11:50

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Putin si na Ukrajině vylámal zuby. Proto útočí na slabou Evropu, píše ruský historik

Premium

Možná jste si toho ještě nevšimli, ale do Evropy přišla válka. Nikoliv jen v jednotlivých náznacích, jako jsou miliony uprchlíků, kolony vojenské techniky na dálnicích či rutinní zprávy o...

8. října 2025  11:49

V Litoměřicích špatně sčítali preferenční hlasy. Volička se má obrátit na soud

Preferenční hlasy ve sněmovních volbách výrazně zahýbaly pořadím kandidátů. V Ústeckém kraji díky kroužkování skočili z posledního místa do sněmovny hejtman Richard Brabec (ANO) i starosta České...

8. října 2025  11:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.