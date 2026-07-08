Istrochem v minulosti privatizovala skupina Agrofert, kterou založil nynější český premiér Andrej Babiš. Nemovitosti v Istrochemu vlastní firma Istrochem Reality, která patří Babišově společnosti SynBiol.
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Kontaminovaná půda a podzemní voda v Istrochemu patří podle dřívějších informací k největším environmentálním zátěžím na Slovensku a její odstranění by si vyžádalo několik set milionů eur. Chemička vyráběla například umělá vlákna, trhaviny, chemikálie a plasty.
Bývalý náměstek na ministerstvu životního prostředí Michal Kiča v prohlášení tvrdil, že okresní úřad při svých původních rozhodnutích ohledně Istrochemu selhal, když nezkoumal splnění podmínky, zda kupec Istrochemu vynaložil investice do zlepšení životního prostředí. Právě na tom podle něj závisí, kdo zaplatí náklady na sanaci znečištěného území. Kiča nyní působí v neparlamentní straně Demokraté, která ve věci Istrochemu podala loni podnět prokuratuře.
Okresní úřad dříve rozhodl, že odpovědnost za sanaci území v Istrochemu by měl převzít stát, neboť znečištění v této lokalitě vzniklo ještě před privatizací podniku a nový vlastník chemičky splnil závazek z privatizační smlouvy ve věci investic do rozvoje Istrochemu, zejména pak do ekologie. Tento názor loni vyjádřila i společnost Istrochem Reality.
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Současné vedení slovenského ministerstva životního prostředí na základě uvedených rozhodnutí okresního úřadu, která byla nyní zrušena, připravilo v minulosti návrh, že odpovědnost ohledně sanace znečištěného území v Istrochemu převezme na sebe. Vláda o tom dosud nerozhodla.
Kabinet premiéra Roberta Fica naopak letos v květnu schválil návrh zákona, že majitelé znečištěných pozemků na Slovensku budou muset státu kompenzovat zhodnocení těchto svých nemovitostí v případě, že příslušné ministerstvo tam zajistilo sanaci starých environmentálních zátěží.
Skupina Agrofert privatizovala Istrochem v roce 2002 a tento podnik pak o čtyři roky později zařadila pod svou chemičku Duslo v jihoslovenském městě Šaľa. Duslo loni oznámilo ukončení výroby v Istrochemu.
Areál Istrochemu v bratislavské čtvrti Nové Město se nachází nedaleko lokalit, kde už developeři zrealizovali své projekty nebo plánují nové.
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