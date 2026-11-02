Divoký žolík Matovič je zpět. Opozice bez něj Fica neporazí, ale s ním také ne

Dlouho se kolem té možnosti chodilo po špičkách. Nahlas o ní nikdo nemluvil. Nikdo nechtěl být tím, kdo poruší neoficiální, ale o to naléhavější zákaz. Jako by už samotné vyslovení jeho jména mělo tu moc způsobit katastrofu, probudit ducha minulosti. Jenže čas plyne, mnozí zapomněli a nakonec si zřejmě řekli: proč ne?
A tak se stalo to, co si zřejmě skoro nikdo nepřál. Nepředvídatelný Igor Matovič je zpět. Z nemilosti jej do středu pozornosti znovu vytáhli ostatní opoziční politici, kteří při pohledu na průzkumy voličských preferencí přišli se stejným vysvětlením jako vždy předtím. Bez Matoviče to prostě nepůjde. Co přesně? Společně se pokusit porazit Směr-SD v čele s premiérem Robertem Ficem a začít vládnout.
Velmi brzy se však ukázalo, proč se spolupráci s hnutím Slovensko všichni celou tu dobu vyhýbali. „Žolík“ Matovič to naposledy ukázal při dojednávání společného opozičního shromáždění v Bratislavě, které na 17. listopadu svolává největší opoziční strana Progresivní Slovensko.
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Partaj v čele s Michalem Šimečkou pozvala všechny opoziční strany včetně mimoparlamentních Demokratů nebo Maďarské aliance. A včetně hnutí Slovensko. Většina z nich s většími či menšími výhradami účast přislíbila. Jen matovičovci vzkázali, že rozhodně nepřijdou.
„Nechtějte od nás, abychom stáli na jednom pódiu s představiteli stran, které po tom všem, co tu směrácká mafie udělala a kam Slovensko přivedla, stále nejsou schopné po příštích volbách vyloučit spolupráci se stranami současné vládní koalice,“ říká expremiér Matovič s tím, že to „není otázka ješitnosti, ale hodnot“.
Vadí mu, že se protivládního manifestu zúčastní i strana slovenských Maďarů či úplně nové uskupení Jsme rodina a Sulíkovci. To vzniklo poté, co si „plácli“ šéf Jsme rodina Boris Kollár s bývalým lídrem strany Svoboda a Solidarita (SaS) Richardem Sulíkem. S oběma Matovič vládl ve své první a dosud jediné vládě a především se Sulíkem se dodnes nesnáší. Pro připomenutí: Byl to právě tehdejší šéf SaS, koho vinil z neúspěchu svého boje proti covidu – „nenakúpil testy!“ – a s nadsázkou i z neúspěchu celé vlády.
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Exministr hospodářství Sulík pak na čas z politiky odešel a v SaS už jej dnes část straníků nechce. A tak se tento podle svých slov pravicový politik spojil se spíše levicovým Kollárem a zařadil se do fronty zbrusu nových stran, které na Slovensku v poslední době vznikly. Jejich účast na listopadové akci údajně ještě není jistá, nicméně i tak je to pro Matoviče důvod, proč od ní dává ruce pryč.
„My lidi mafii neprodáme,“ trvá si na svém politik, který prý na akci konané na výročí sametové revoluce očekával třeba studenty nebo „čurillovce“ – Ficovou vládou ostrakizované policejní vyšetřovatele. Právě o nich Kollár mimochodem pronesl, že je to mafie, a musel se jim za to nařízením soudu omluvit. Právě proto si Matovič na pódiu nechce stoupnout ani vedle něj.
Fiasko na výročí sametové revoluce
Progresivnímu Slovensku tak plán spojit opozici nevyšel z důvodu, který málokoho překvapil. „Útočil na nás, když jsme ho na shromáždění nezvali, a stejně útočí teď, když jsme ho tam pozvali. Mimochodem, Jsme rodina byla několik let právě jeho nejbližším koaličním partnerem. Pokud by ta sestava byla jiná, našel by si zase další výmluvu, jen aby mohl v útočení pokračovat. Panu Matovičovi totiž nikdy nejde o věc samotnou, ale jen o sebe, pozornost a konflikt, což znovu prokázal v plné nahotě,“ napsalo PS.
Vtáhnout hnutí Slovensko zpět do hry se ostatně nedávno pokusil i výrazný člen hnutí SaS Alojz Hlina, když ohlásil společnou tiskovou konferenci opozice. Téměř nikdo na ni však nepřišel a zatímco nepřítomní tvrdili, že o „tlačovce“ nevěděli, rozčilený Hlina u mikrofonu křičel a demonstrativně očichával předsedu Matovičova poslaneckého klubu Michala Šipoše a přesvědčoval tak novináře, že hnutí Slovensko nesmrdí. Sám Hlina má přitom s Matovičem své osobní zkušenosti z doby, kdy s ním objížděl romské osady a pak popisoval, jak moc se lišila jeho slova v soukromí a před potenciálními voliči.
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Problém pro opozici tak je, že neumí být s Matovičem, ale bez něj také ne. Podle průzkumu televize JOJ z minulého týdne by teď volby vyhrálo PS s 19 procenty hlasů, druhý by byl Ficův Směr s 16,6 procenta a třetí místo by obsadila krajně pravicová Republika s 10,4 procenta. Ta je sice také v opozici, ale vládu si s ní umí představit spíš členové současné koalice než zbytek opozice. A hned na čtvrtém místě dlí Matovič, který by se svým hnutím dříve nazývaným OLaNO od voličů dostal 9,9 procenta hlasů.
Křesťanskodemokratické hnutí (KDH) mezitím vzkázalo, že Slováci od opozice očekávají jednotu a ochotu spolupracovat a že by se právě 17. listopad neměl stát prostorem pro hádky. Účast Kollára totiž vadí i jiným menším stranám a podle některých byla chyba dvojici Kollár-Sulík zvát na takto citlivý mítink.
„Byla by to chyba, i kdyby šlo o běžný opoziční mítink, ale udělat to v den výročí listopadu 1989 byla kardinální chyba. O to větší, že ke Kollárovi se nedávno přidal i Sulík, který je nejen podobným fenoménem jako samotný Matovič (právě je dva považuji za Pata a Mata slovenské politiky), ale i proto, že se navzájem nesnášejí a už jen Sulíkova přítomnost na společném pódiu by byla pro Matoviče dostatečným důvodem, aby účast odmítl,“ píše ekonom a exministr financí Ivan Mikloš v komentáři pro Sme.
Po fiasku kolem tohoto shromáždění tak podle něj Slováci jaksi nemohou opozici v čele se Šimečkou vnímat ani jako silnou, ani jako sjednocenou. Pokud nedokážou naplánovat jednu demonstraci, jak spolu chtějí vládnout? ptají se prý voliči. Ostatně jednu Matovičovu vládu už jsme viděli a chaos, který ji provázel, byl ubíjející pro všechny zúčastněné. Mikloš připomíná negativní vlastnosti, které expremiér má a které všichni znali i předtím, než se chopil vlády.
Z dlouhého výčtu vzpomeňme zejména jistou sebestřednost, teatrálnost a neschopnost spolupracovat. Výborný je naopak v politickém marketingu, ale to stačí pro předvolební kampaň, nikoliv už pro povolební vládnutí.„Matovič je ve slovenské politice přítomný už 16 let a pokud výše uvedená realita nebyla někomu zřejmá do roku 2020, zkušenost z let 2020 až 2023 měla být dostatečná na to, aby pochopili, že s Matovičem se vládnout nedá,“ dodává Mikloš.
Fico odletěl tryskáčem do Chorvatska
Matovič mimchodem na výročí Něžné revoluce, jak se sametu říká na Slovensku, pořádá vlastní akce hned v několika městech – ale pouze s těmi, kteří už dnes vylučují případnou budoucí spolupráci s nynějšími vládními stranami. Ficovu koalici kromě Směru tvoří ještě Hlas-SD pod vedením Matúše Šutaje Eštoka a Slovenská národní strana (SNS) v čele s Andrejem Dankem.
Navzdory jisté izolaci tedy Matovič nezahálí a v posledních měsících je o jeho kampani slyšet čím dál víc. Příznivcům například slibuje, že jim za vlastnoručně vyrobený transparent dá tričko s nápisem „Dost bylo Fica“, maturanti se mu mohou hlásit, pokud chtějí na pódiu pronést projev, a jeho sociální sítě zase občas pročísne fotka nebo „improvizované“ video s ještě mladšími fanoušky hnutí Slovensko. Pochlubil se i úspěchem svých kandidátů v komunálních volbách.
Připomeňme, že se Matovič stal premiérem v době, kdy Slováci protestovali proti prorůstání organizovaného zločinu do politiky a vraždě novináře Jána Kuciaka. Se slibem, že zamete s mafií, Matovičova strana vyhrála volby a dlouholetý premiér Fico zamířil do opozice. Jakkoliv se tehdy zdálo, že je definitivně odepsaný, o čtyři roky později se vrátil v plné síle. A přispěl k tomu právě Matovičův cirkus ve vládě.
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„Přítomnost Igora Matoviče ve slovenské politice je i dnes největší překážkou porážky Fica,“ míní šéf PS Šimečka a zdůrazňuje, že s ostatními partnery bude spolupráce pokračovat. „Oživení“ Matoviče proto mnohé vede k obavám, že jeho účast v jakékoliv koaliční formaci je pro opozici polibkem smrti. Do dalších voleb zbývá rok a současný premiér – jakkoliv nepopulární – může být spokojený. Sám nemusí dělat nic, opozice sama názorně ukazuje, proč ho lidé stále volí.
Ostatně podle některých ilustruje Ficovu bohorovnost i výlet do Chorvatska, na který se předseda vlády před víkendem vydal i se svou milenkou. Odletěl tam soukromým tryskáčem a kritikům vzkázal, že si na všechno legálně vydělal. Kromě toho také nařkl opozici, že „vychovává dalšího Cintulu“ a že s ní tedy nebude sdílet, kde se právě nachází.
Atentátník Juraj Cintula Fica před dvěma lety postřelil v obci Handlová a o premiér si dodnes myslí, že ho na něj poštvala opozice. Ta je však zabraná sama do sebe a svých žabomyších válek. Naposledy v neděli Matovič vyzval Šimečku, aby „překonal osobní odpor vůči němu“, začal se s ním bavit a zkrátka se začal chovat jako lídr opozice.
Slovenská satira si na opozičních hádkách samozřejmě smlsla: