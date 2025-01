Nová slovenská hymna čelí kritice. Sabotáž, reagoval její skladatel

„Mně to přijde jako autotune. Dokonce bych řekl, že na některých místech nejde rozumět textu. Na konci je světlý okamžik, kdy se objeví fujara, ale ten přichází po pasáži, kdy to opravdu hraje všechno přes sebe. Přijde mi to trochu jako guláš,“ okomentoval podle slovenského bulvárního portálu Plus 7 Dní novou hymnu dramaturg TV JOJ a zpěvák Jakub Petraník. „Škoda. Není to špatné. Neurazí, nepotěší,“ dodal s tím, že za vynaložené peníze čekal velkolepější hymnu.

„Měl jsem jiné očekávání. Čekal jsem, že to bude současnější, modernější,“ uvedl hudební kritik slovenského Deníku N Oliver Rehák. Zpočátku mu skladba připomínala hymnu Ruské federace. Oceňuje ale jako dobrý nápad, že v druhé sloce nejprve text zpívá jen mužský sbor a následně jen ženský.

Televize Markíza podotýká, že i v anketě místopředsedy slovenského parlamentu a šéfa nejmenší vládní strany SNS Andreje Danka nová úprava hymny nedopadla dobře. Jeho sledující uvedli, že se jim líbí starší verze.

Objevují se ale i ocenění. „Aspoň že hymna je pěkně zpracovaná, potěšilo. Novodobější aranž, větší pompéznost, orchestr a harmonie znějí přehledněji, ve druhé sloce výborný nápad se střídáním mužských a ženských zpěvů . Tempo je akorát,“ uvedl zpěvák kapely Ine Kafe Vratko Rohoň. „Zasloužený facelift státního symbolu.“

Česká kritika

Slovenská média si hojně všímají, že jedna z neostřejších kritik přišla ze sousední země. „V Česku, kde nemají důvod si brát servítky, se k obnovené hymně vyjádřil šéf opery Jihočeského divadla Tomáš Ondřej Pilař. Podle všeho o velkého kamaráda Oskara Rózsy nepůjde,“ neodpouští si ironický komentář portál Plus 7 Dní.

„Nová verze slovenské hymny vstoupí do učebnic jako k dokonalosti dovedené nepochopení vokální symfonické instrumentace. Nejlépe by se dala popsat, jako kdyby metalový fanoušek chtěl napsat něco ve stylu Pirátů z Karibiku,“ uvedl Pilař. „Pamatujete si na UHO (univerzální hnědou omáčku) ze školních jídelen? Přesně tak to zní. A ten začátek! Jako kdyby ruská hymna měla dítě s Dvořákovou Devátou symfonií, ale to se sjelo koksem.“

Pilař později na svém Facebooku sdílel i vulgární zprávu, ve které jej pisatel vyzývá, aby se nestaral o cizí hymnu. „Je jen a jen naše a žádná jiná. Ani ty nemáš na Slovensku v budoucnu co dělat. To tu radši přivítáme (ruského prezidenta Vladimira) Putina,“ stálo ve zprávě. Šéf opery Jihočeského divadla dodal, že řada reakcí na jeho hodnocení byla pozitivních.

Jsem obětí sabotáže, tvrdí Rózsa

Sám Oskar Rózsa na svém telegramovém účtu sdílí komentáře, které jeho úpravu oceňují a přejí mu, aby si nic nedělal s nepřejícími hlasy, protože „všichni velikáni se s tím střetli.“ Rózsa v poděkování uvedl, že čelil „bezcitným a bezzásadovým útokům, které mají za cíl zmanipulovat a ovlivnit vás a mě poškodit“.

Skladatel tvrdí, že premiéru hymny na veřejnoprávní stanice RTVS někdo sabotoval a poškodil tak výslednou kvalitu zvuku, proto zveřejnil svou nahrávku. Televize jakékoliv pochybení odmítá. Rózsa v později smazaném příspěvku připustil, že na některých místech zpěv zaniká.

Nahrávka nové verze slovenské hymny od skladatele Oskara Rózsy

„A s tím, pro koho vlastně nová úprava je, respektive není, jsem měl opět pravdu, omlouvám se,“ dodal. Navázal tak na svá dřívější výbušná slova, kdy kritikům počinu na objednávku kontroverzní ministryně kultury Martiny Šimkovičové vzkázal, že hymnu nedělá pro ně a že je určená jiné skupině lidí.

Za výrok jej kritizovali i vládní politici. „Státní hymna není skladba na albu pana Rózsy, ale jeden ze státních symbolů Slovenské republiky. A tomu by měl přizpůsobit svůj slovník. Jeho vyjádření jsou nešťastná, nedůstojná a nepřijatelná,“ uvedl slovenský ministr školství Tomáš Drucker.

Nová verze hymny celkem vyšla na 46 500 eur (asi 1,17 milionu Kč), a to se Slovenská filharmonie nároku na honorář zřekla. Kritici poukazovali na výši částky i na údajnou netransparentnost při zadávání zakázky Rózsovi ze strany ministerstva kultury. Podotýkají, že k celé záležitosti neproběhlo žádné referendum, kde by zazněl názor veřejnosti.