Přibude předehra i fujara. Slovenská hymna s novým aranžmá zazní už v lednu

„Jsem na reakce zvědavá, ale zatím byly jen a jen pozitivní,“ uvedla ministryně a potvrdila, že hymna v novém aranžmá zazní v prvních minutách roku 2025, podle slovenských médií ale neupřesnila kdy a kde. Nejde však prý o žádnou revoluci. Upravená verze podle Šimkovičové dodává to, co původně odstřihnuté pasáži federální československé hymny chybělo – třeba krátká předehra nebo typické slovenské prvky, jako je například fujara.

Ministryně míní, že je nová verze „slavnostnější, slunečnější a má víc euforie“ a že hymna dostala to, co si zaslouží. „Je to zkrášlení toho krásného, co v sobě hymna má,“ dodala. Náklady na úpravu tohoto státního symbolu ministerstvo kultury vyčíslilo na 46 tisíc eur, přičemž 20 tisíc dostane Rózsa a zbytek padne na výrobu samotného zvukového záznamu.

Chlapecký sbor a symfonický orchestr, které se na nahrávce rovněž podílely, pracovaly bez nároku na honorář. Rózsu úpravou hymny pověřila sama Šimkovičová v listopadu. Muzikant tehdy uvedl, že už mu současná verze zněla jako dechovka a že na té své pracuje už od roku 2011. „Je to malý dárek pro Slovenskou republiku ode mě,“ prohlásil také.

Návštěva u Bombice, kritika Habery

U těchto slov však nezůstalo a Rózsa se brzy ostře pustil do svých kritiků, kterým mimo jiné doporučil, aby raději dál poslouchali svou „duhovou“ a „liberální“ hudbu. „Já tu hymnu nedělám pro vás. Vy jste stále nepochopili, že to není vaše hymna. To je hymna pro úplně jinou skupinu lidí. A vězte, že je jich podstatně, několikanásobně víc než vás. Bez ohledu na to, jak hlasitě kňučíte. Váš čas se radikálně krátí. Tak prosím zalezte do svých děr,“ vzkázal z Londýna, kam vyrazil spolu s tajemníkem resortu kultury Lukášem Machalou.

Navštívili tam Daniela Bombice – odsouzeného extremistu, na kterého jsou vydané tři mezinárodní zatykače, kromě extremismu i pro kyberšikanu, nebezpečné pronásledování a pomluvu. Bombic je známý také jako Danny Kollár. Během pandemie covidu ve svých videích vulgárně útočil na politiky, lékaře i epidemiology, šíří také proruské názory, konspirační teorie a dezinformace. A navzdory tomu, že na něj má spadeno slovenská policie, se čile schází nejen s Rózsou či Machalou, ale i slovenským ministrem vnitra Matúšem Šutajem Eštokem. Navštívil ho také současný premiér Robert Fico.

Rózsův výrok okamžitě vyvolal vlnu nesouhlasu a opoziční politici, umělci i lidé na sociálních sítích upozorňovali na fakt, že právě státní hymna by měla být věnována všem občanům dané země. Muzikant se pak za svá slova omluvil. Prý jako umělec není trénovaný k tomu, aby krotil své emoce, a občas mu to „ujede“. „Oslovoval jsem ty, kteří sami odmítli něco, co ještě neslyšeli, a dopředu napsali, že to není pro ně. Já jsem to jen zopakoval,“ uvedl.

Hymna však prý je pro všechny. „Pro všechny, kteří ji přijmou. Ale přijmout ji můžeme až tehdy, kdy si ji poslechneme. Každý, kdo ji zatím slyšel, ji přijal bez výhrad, což mě velmi těší,“ dodal. V poslední době se nicméně opřel do herců ze Slovenského národního divadla či známého zpěváka Pal’a Habery, který vystoupil na demonstraci proti dění ve slovenské kultuře. „Paluško, Paluško, ty ještě nevíš, co je tvrdý pád,“ napsal mimo jiné. Frontmana kapely Team označil za kolaboranta, prostitutku či užitečného idiota.