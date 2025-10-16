Ve Vysokých Tatrách zemřel český turista, zřítil se z výšky tří set metrů

Žádost o pomoc při pátraní po turistovi, s nímž byla jeho rodina v kontaktu naposledy v úterý, HZS dostala ve středu dopoledne. Kvůli nepříznivému počasí záchranáři nemohli podle horské služby při pátrání využít leteckou techniku.
Do terénu vyrazili členové HZS, kteří pozůstatky našli pod stěnou v oblasti Žabího plesa. Právě přes tuto lokalitu vede turistická stezka k Chatě pod Rysy a pak na samotnou horu Rysy, která leží na slovensko-polské hranici a je oblíbeným cílem turistů při túrách ze slovenské i polské části Tater.
„Tělo pohřešovaného jsme objevili pod stěnou nad kotlinou Žabí pleso. Zřejmě došlo k zakopnutí a následnému pádu přibližně 300 metrů. Muž utrpěl poranění neslučitelná se životem,“ uvedla Horská záchranná služba na svém webu.
HZS dříve během dneška upozornila návštěvníky, že ve vyšších polohách slovenských pohoří už převládají zimní podmínky s výskytem souvislé sněhové vrstvy a se zledovatělým terénem. Turistům doporučila používat v nižších polohách protiskluzové návleky na boty, takzvané nesmeky, a ve vysokohorském terénu pak mačky a cepín.
V září ve slovenských Vysokých Tatrách zemřel po pádu při sestupu z hory Satan pětašedesátiletý český horolezec. Během končící letní turistické sezony přišlo o život v tomto nejvyšším slovenském pohoří také několik Poláků.
