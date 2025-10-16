Ve Vysokých Tatrách zemřel český turista, zřítil se z výšky tří set metrů

  16:20
Český turista nepřežil dlouhý pád z hory Rysy ve Vysokých Tatrách na Slovensku. Podle horské služby třiačtyřicetiletý muž zřejmě uklouzl na zledovatělém terénu a následně padal asi 300 metrů.
Hora Rysy ve slovenských vysokých tatrách (16. října 2025) | foto: ČTK

Žádost o pomoc při pátraní po turistovi, s nímž byla jeho rodina v kontaktu naposledy v úterý, HZS dostala ve středu dopoledne. Kvůli nepříznivému počasí záchranáři nemohli podle horské služby při pátrání využít leteckou techniku.

Do terénu vyrazili členové HZS, kteří pozůstatky našli pod stěnou v oblasti Žabího plesa. Právě přes tuto lokalitu vede turistická stezka k Chatě pod Rysy a pak na samotnou horu Rysy, která leží na slovensko-polské hranici a je oblíbeným cílem turistů při túrách ze slovenské i polské části Tater.

„Tělo pohřešovaného jsme objevili pod stěnou nad kotlinou Žabí pleso. Zřejmě došlo k zakopnutí a následnému pádu přibližně 300 metrů. Muž utrpěl poranění neslučitelná se životem,“ uvedla Horská záchranná služba na svém webu.

V Tatrách zemřel český horolezec. Použil špatný materiál, tělo našli po dvou dnech

HZS dříve během dneška upozornila návštěvníky, že ve vyšších polohách slovenských pohoří už převládají zimní podmínky s výskytem souvislé sněhové vrstvy a se zledovatělým terénem. Turistům doporučila používat v nižších polohách protiskluzové návleky na boty, takzvané nesmeky, a ve vysokohorském terénu pak mačky a cepín.

V září ve slovenských Vysokých Tatrách zemřel po pádu při sestupu z hory Satan pětašedesátiletý český horolezec. Během končící letní turistické sezony přišlo o život v tomto nejvyšším slovenském pohoří také několik Poláků.

Rysy

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

