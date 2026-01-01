Ve své nové knize Kde lišky dávají dobrou noc ukazujete, že se Slovákům holokaust jen tak nepřihodil. Sami se na něm aktivně podíleli. V tomto smyslu se mi pod každým článkem o slovenské politice objeví komentáře s onou nepěknou zkratkou: „No jo, Slováci. Celou dobu se paktovali s Hitlerem, napadli s ním Polsko a pak na poslední chvíli udělali povstání, aby skončili na straně vítězů.“ Co byste řekla lidem, kteří toto píší? Je to pouhá urážka, nebo v tom najdeme i kus pravdy?
Trochu pravdy v tom je. Ale zároveň je to zkratka, která ukazuje, co děláme špatně, když vyprávíme historii. My ji totiž často vyprávíme binárně – jako čistý příběh buď „dobra“, nebo „zla“. V případě druhé světové války to tak musí být buď příběh kolaborace, kdy čtenáři řeknou: „Jasně, Tiso a Hitler byli jedna ruka!“, nebo rezistence. Tam zase přijdou reakce, že přece Slovenské národní povstání bylo jedno z největších protifašistických povstání v Evropě. A oba by měli pravdu.
Vidím paralelu i v tom, jak se dnes na Slovensku pracuje s křesťanským nacionalismem. Radikální a krajně pravicové strany říkají, že už nejsou takové nebo onaké, ale vlastenecké. Připínají si křesťanské kříže a zároveň podněcují k velmi primitivním formám nenávisti.